Путин грозится дать ''ошеломительный'' ответ: сколько на самом деле Россия производит ракет и дронов-камикадзе, а сколько в запасе

Военный преступник, находящийся в розыске Международного уголовного суда, и по совместительству президент России Владимир Путин 23 октября пообещал на удары вглубь территории России некий "ошеломительный" ответ, а затем стал хвастаться "Буревестниками" и "Посейдонами". Это заявление, несмотря на источник – человека, обещавшего в 2022 году "ужасные последствия" тем, кто будет помогать Украине, и автора "мы еще толком ничего не начинали", – вызвало бурные дискуссии: а что же собою может представлять этот "ошеломительный" ответ?

Российское руководство, а также их придворные говорящие головы любят угрожать Украине за удары вглубь России разного рода необратимыми, ужасающими последствиями – и делают они это уже четвертый год подряд. Между тем масштабы и характер регулярных ударов по территории нашей страны, актов террора, которые и так осуществлялись с 24 февраля 2022 года, изменились. И нельзя сказать, что для российских оккупационных войск в лучшую, качественную сторону.

Разумеется, на протяжении всего 2025 года мы наблюдаем за тем, как РОВ интенсифицируют удары посредством комбинированных налетов дронов, но эти налёты, равно как и массированные ракетные удары, в том числе и такой уникальной ракетой, как РС-26 "Рубеж", она же "Орешник", мы уже видели, и ими нас уж точно не "ошеломить". Тогда что же может быть настолько "ошеломительным", по умозаключению Путина?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует для начала рассмотреть нынешний потенциал России в вопросах ракетного вооружения.

Потенциал российских средств террора

Начиная с 24 февраля 2022 года основным средством террора РОВ против Украины были ракеты разнообразного типа и модификаций. Российское командование полагалось на то, что террор гражданского населения и постоянное давление на тыловую часть нашей страны сломят дух украинцев, что значительно ускорит процесс поражения и капитуляции. Но расчет оказался неверным и в течение нескольких месяцев после начала полномасштабного вторжения российские запасы как советских, так и российского производства ракет критически сократились.

Результатом такого сокращения стало то, что командованию армии РФ пришлось срочно искать альтернативное, более дешевое и массовое средство террора. Им стали дроны-камикадзе Shahed-136.

Shahed-136

Впервые эти дроны-камикадзе были применены российскими оккупантами в сентябре 2022 года в количестве 38 единиц, в сентябре же 2025-го враг применил уже 5 651 дрон комбинированного типа Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

В течение второй половины 2025 года средний показатель налетов дронов по Украине стабильно держался в пределах 5-6 тысяч средств террора и приманок в месяц.

На сегодняшний день суточное производство готовой продукции Shahed-136 составляет 100 единиц +/- 15%. Это позволяет РОВ применять в течение месяца не менее 3 тысяч именно дронов-камикадзе. Но каким-либо критическим и неожиданным образом они не могут увеличить это общее количество производства, равно как и максимальный порог пусков.

Российским оккупантам не хватает пусковых площадок для масштабирования пусковых возможностей и доведения их, например, для массированных налетов до показателя в 1 000 летательных аппаратов в течение суток.

В связи с этим РОВ интенсивно развивают пусковую инфраструктуру. В прошлом месяце была зафиксирована новая пусковая площадка в районе деревни Алешки Брянской области РФ – в 35 километрах от границы с Украиной, а во второй половине сентября уже использовалась новая – аэродром Кача на временно оккупированном полуострове Крым.

Но, повторюсь, на сегодняшний день "ошеломить" украинцев чем-то неожиданно масштабным в вопросах террора дронами-камикадзе РОВ не смогут, и в комбинированной компоненте ударная категория при таких налетах не достигает даже 500 единиц.

Ракеты

Прежде чем рассмотреть возможности российских оккупационных войск нанести по Украине "ошеломительный" ракетный удар, стоит уделить немного внимания возможностям врага производить эти средства поражения, а также их запасам.

Х-101 – в среднем 2 единицы готовой продукции в сутки, накопление около 400 единиц;

3М14 "Калибр" – в среднем 1 ед. готовой продукции в сутки, накопление более 450 единиц;

9М723 ОТРК "Искандер-М" – в среднем 2 ед. готовой продукции в сутки, накопление до 250 единиц;

9М728 ОТРК "Искандер-К" – в среднем единица готовой продукции в сутки, накопление около 300 единиц;

Х-22/32 – точной информации о производстве нет, что может указывать на его отсутствие, но имеется восстановление советских образцов с хранения и их модернизация. Ориентировочно – более 250 единиц в остатке;

Х-47М2 "Кинжал" – в среднем единица готовой продукции в 3-4 дня, накопление более 100 единиц;

3М22 "Циркон" – в среднем единица готовой продукции в 4-5 дней, накопление около 50 единиц;

KN-23 – северокорейская баллистическая ракета, копия 9М723, поставляемая из КНДР. Ориентировочно в наличии может быть до 50 ракет.

На первый взгляд это внушительный арсенал, но примечательно то, что применить его как в 2022-м, 2023-м или даже 2024-м Россия уже не сможет, и причина тому – нехватка носителей и пусковых установок для масштабизации применения.

Как так получилось?

Во-первых, Россия со второй половины 2025 года стала значительно ограничена в возможностях осуществлять массированные удары по территории Украины крылатыми ракетами Х-101. Ограничение этих возможностей стало следствием проведения СБУ операции "Паутина" 1 июня 2025 года, в результате чего были уничтожены и повреждены десятки основных носителей ракет Х-101, стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также носители Х-22/32 – Ту-22М3.

После проведения этой операции у России нет достаточного количества носителей для Х-101, чтобы осуществлять пуски по 100 ракет за один вылет. Что касается оставшихся, то враг максимально экономит ресурс старых, износившихся за десятилетия самолетов.

Например, последне удары по Украине с применением Х-101 осуществлялись 5 октября, а затем 30 октября – и это при том, что накопленный боезапас, а также подготовка носителей к новому удару позволяют осуществлять их в среднем каждые 5-7 дней. Что же по количеству, то последний пуск Х-101, составлявший суммарно около полусотни, фиксировался и вовсе 25 декабря 2024 года.

Во-вторых, России еще сложнее осуществлять массированные пуски 3М14 "Калибр", что обусловлено критическими потерями и повреждениями в Черном море основных ракетных носителей этого типа вооружения. В течение 2025 года ВМС РФ не запускали по Украине ни 50, ни 40, ни даже 30 ракет 3М14 "Калибр".

Максимальный единовременный показатель пусков этого типа ракет составлял 16-18 единиц.

В третьих – 9М723 ("Искандер-М") и 9М728 ("Искандер-К"). Пуски баллистических ракет и крылатых ракет сухопутного базирования в последнее время участились, и именно ими РОВ преимущественно бьют по ближней и средней тыловой зоне Украины.

В ночь на 10 октября РОВ применили максимальное количество ракет этой компоненты – 14 ракет 9М723 и 12 ракет 9М728, суммарно 26 средств поражения. Задействовано было минимум 13 пусковых установок, что в целом отражает реальные возможности РОВ по массовому применению этих ракет при ограниченном количестве ПУ.

Выводы

У российских оккупационных войск на сегодняшний день запас ракет намного ниже, нежели был по состоянию на 2022 год, что обусловлено масштабным расходованием всех типов средств поражения, а также довольно посредственными темпами их производства предприятиями ВПК России. Кроме того, наращивание проходит крайне медленно и не удовлетворяет потребностям командования РОВ по масштабизации террора против Украины.

В вопросах же террора российские оккупанты полностью перешли на регулярный, системный террор посредством дронов-камикадзе, но и здесь имеются ограничения – как в возможностях производства, так и в количестве пусковых площадок. Для того, чтобы запустить, например, тысячу Shahed-136 за одну ночь.

Что касается пусков ракет, то ограничения обусловлены нехваткой носителей и пусковых установок для унифицированного массированного удара, который бы превзошел показатели 2022, 2023 или даже 2024 годов. Если говорить о комбинированном ударе, то и тут у РОВ серьезные ограничения в возможностях применения накопленных средств единовременно. И превысить 100-120 единиц вряд ли удастся, если только они не будут усилены новыми орудиями террора – реактивными КАБ.

Из этого следует, что, имея достаточно обширные запасы средств террора, Россия не способна их применять на желаемый максимум. В короткосрочной перспективе у РОВ не появится инструментариев для резкого масштабирования террора Украины, и он будет системно-взвешенным, в рамках уже фиксируемого ранее. Это не означает, что враг не будет искать пути масштабирования геноцида украинцев, но безграничных технологических возможностей для этого у него на сегодняшний день – нет.

С другой стороны, это также не означает, что Владимир Путин для "ошеломления" не распорядится применить некое нетрадиционное средство поражения, как это уже было с РС-26 "Рубеж"/"Орешник". Например, по Украине могут задействовать дефективный "Сармат", у которого вероятность взорваться в пусковой шахте или рухнуть на территории РФ во время полета больше, чем долететь до цели, но так же, как и "Орешник", в исключительно конвенционном виде, а потому… Ничего нового, ничего "ошеломительного".

Тем не менее отсутствие инструмента "ошеломления" не дает права игнорировать воздушные тревоги. Речь о том, что системный террор будет продолжаться – как без резких, неожиданных катализаций, так и без послаблений. Личная безопасность для граждан Украины была, есть и будет оставаться в приоритете.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".