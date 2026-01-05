Венесуэльский скандал: сдали Мадуро, сдадут и Путина?

Армия и спецслужбы Венесуэлы отказались защищать своего президента, который был уверен в личной безопасности. Если "свои"- военные и чекисты сдали американцам венесуэльского президента Мадуро как левого социалиста – наркобарона, то где гарантия, что "свои-местные" силовики, при внешней поддержке, не могут сдать Путина или Зеленского, или даже Си Цзиньпина, которого армия явно не любит. СИ Цзиньпин толкает армию на войну с Тайванем, но не дает заработать генералам.

Не удобные рейтинги, а несанкционированное и нелегальное взаимодействий внутренних и внешних силовиков - вот в чем главная проблема для самоуверенных политиков.