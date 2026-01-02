Кадровые изменения среди силовиков: ходящие слухи

После назначения Кирилла Буданова главой ОП, злые сплетники весь день говорят о том, что Председатель СБУ Василий Малюк будет уволен с должности одним из самых первых.

Вроде бы его планируют перевести на второстепенный пост главы Службы Внешней Разведки или секретаря СНБО.

Учитывая очень сложные взаимоотношения между ГУР и СБУ, и в частности между их руководителями, такое кадровое решение от нового главы ОП может быть вполне реальным.

Следует понимать, что снятие Председателя одновременно влечет каскады увольнений среди руководителей низшего уровня и со временем (2-3 месяца) назначения новых.

В настоящее время система, как обычно любое другое государственное учреждение, переходит в режим самосохранения: не сделать чего-то такого, что может привести к гневу нового руководства и в дальнейшем к кадровому решению.

То есть делай рутину, но не вылезай с инициативами и не делай того, что приведет к увольнению.

Понятно, что в случае реализации такая кадровая замена автоматически отразится на текущей работе и в лучшем случае может затормозить на месяцы, а в худшем просто разрушить запланированные операции типа "Паутина".

Напомню, как выглядят этапы увольнения:

Инициатива: Президент Украины вносит в Верховную Раду Украины представление об увольнении Председателя СБУ.

Решение: Верховная Рада Украины голосует за соответствующее постановление об увольнении.

И эти голоса в Верховной Раде еще нужно собрать.

Ps

В случае все же поступления в ВРУ такого представления от Президента, депутаты обязательно должны проявить свою субъектность.

На своем заседании Совет обязан заслушать отчет Председателя о проделанной работе и ОБЯЗАТЕЛЬНО о перспективах!

Главное:

В таком кадровом решении не должно быть места исключительно для политики или личной мести.

Иначе "результат" не заставит себя долго ждать.