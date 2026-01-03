Иногда так бывает, что из-за своей алчности российские чиновники болтают что-то интересное, забывая о том, что есть категория лиц за пределами России, которая их слушает очень внимательно.

Так случилось и в этот раз, когда в порыве прервать кусок бюджетного финансирования на российском рынке подняла панику Государственная транспортная лизинговая компания (ДТЛК). ДТЛК напомнила россиянам, что в ближайшие 5 лет будут списаны 600 гражданских вертолетов.

Практически, 25-30% вертолетного парка России пойдет на лом. Причем речь уже не идет о завершении сроков эксплуатации, которые можно продлить. Большинство машин – это еще советские Ми-2 и Ми-8Т, также небольшой иностранный парк, к которым просто нет сейчас запчастей.

Поэтому есть еще одно подтверждение, что запас прочности транспортной инфраструктуры России, доставшийся ей от СССР, подходит к концу, а средств на финансирование обновления в России нет, потому что все тратитесь на войну. Дефицитный бюджет России не позволит ДТЛК получить дополнительное финансирование от государства.

Списание почти трети вертолетного парка в России приведет к катастрофическим последствиям в развитии отдаленных регионов, ведь в ДФО, Забайкалье и на Крайнем Севере России много городов, городов и сел, куда можно добраться только вертолетом. Я уже не говорю об отдаленной добыче газа и нефти вахтовым методом.