Буданов возглавит Президент: почему это сильный шаг Зеленского

Это и ожидаемо (потому что кандидатура Буданова на этот пост рассматривалась еще в начале декабря) и несколько неожиданно (накануне называли совсем другую кандидатуру; а кроме того – зачем это Буданову?).

С точки зрения интересов президента Зеленского, это достаточно логичный и достаточно сильный шаг. Это позитив с точки зрения имиджа. Президентский штаб возглавит герой войны, человек с преимущественно положительной репутацией. Это адекватно условиям войны, особенно ее нынешнему этапу.

Это авторитетная и сильная фигура, контролирующая одну из самых мощных спецслужб в стране. Наверное, эта новость уже напрягла и противников Зеленского, и некоторых представителей президентской команды, мечтавших об усилении своего собственного влияния. Возможно, это и определенный противовес активности НАБУ вокруг президента Зеленского.

Это будет восприниматься не просто как восстановление, но даже как усиление влияния президента Зеленского в системе власти. Противники Зеленского делали ставку как раз на значительное ослабление его влияния.

По всей вероятности, под руководством Буданова Офис президента Украины может неформально и неофициально превратиться в центральную военную администрацию Украины. А как это повлияет и на сам Офис и на взаимоотношения с другими государственными институтами, это открытый вопрос.

Сразу прокомментирую две популярные версии об этом назначении.

Кто-то считает, что таким образом президент Зеленский готовит своего преемника. Возможно, даже не просто преемника, а еще и гаранта собственной безопасности уже сейчас и после ухода с поста главы государства. Однако для предстоящих соревнований за пост президента Украины статус руководителя Офиса президента Украины является не лучшей площадкой.

Я уже писал о том, что ни один человек после этого поста не сделал успешной политической карьеры в Украине. Может, Буданов станет исключением из этого правила? Посмотрим.

Есть и прямо противоположная версия. Она заключается в том, что таким образом Зеленский нейтрализует потенциального конкурента по борьбе за пост президента Украины. Но главным потенциальным конкурентом для Зеленского на предстоящей президентской гонке является Буданов, а Залужный.

В любом случае, для президента Зеленского назначения Буданова руководителем Офиса президента Украины является логичным шагом.

А вот зачем это Буданову? Говорят, что президенту Украины нельзя отказать. Пожалуй, да. Но новая работа и новый статус станут очень непростым вызовом Буданову. Он привык к совершенно другой деятельности. Посмотрим, как у него выйдет на новом месте и совсем с другими функциями.