Спецоперация США в Венесуэле поражает, но и пугает

Это все так красиво. Унизили Путина. Показали, как делать СВО. Выгнали диктатора из страны, да еще и в тюрьму его упекли, а не в соседи с Асадом и Януковичем.

Почему бы не порадоваться рядовому украинцу. Которому всегда было плевать на законы, верховенство права. Здесь "наши бьют" и бьют друзей Путина. Ну классно. Да и Мадуро не легитимен, почему бы тогда получить его не нарушить суверенитет другой страны. Тем более, там у них и так все плохо. А Мадуро всегда поддерживал российскую агрессию. Его точно не жалко.

Тем более мы так давно просили, чтобы США вернули себе роль мирового полицейского. И вот на тебе. Возвращают. По крайней мере, полумирового. Но это очень пугает.

Мы хотели полицейского, отстаивающего закон и порядок. А что делать, если это будет грязный коп из голливудского кино? Коррумпированный полицейский, больше всего любящий деньги (нефть, редкоземельные металлы...). Не с такими ли людьми Путин всю жизнь умел договариваться? Не ему ли на руку именно такое США. Которое еще и совсем теряет моральное лидерство.

Тем более что Венесуэла для Путина – это была скорее статья расходов, а не доходов. А нефть отсюда, даже если все пойдет хорошо, польется не так быстро. Да и подлинность тех самых рекордных запасов еще нужно доказать. Ибо о них заявляли именно Чавес-Мадуро, что как всякие коммунисты умеют придумывать сказки для взрослых.

"Мы будем управлять Венесуэлой" – это пугает. "Есть вопрос в Мексику" – тоже. Ибо есть еще Гренландия. И в той же стратегии, где написано, что западное полушарие – это задний двор Белого Дома, так же написано, что ЕС – это зловещее образование, которое нужно разрушить. И Путину тоже. А мы же туда направляемся, между прочим.

Нельзя оправдывать нарушение закона и правил – справедливостью. Это всегда плохо кончалось. Всегда. И может для Венесуэлы это будет к лучшему, если получится. Потому что не факт, что получится именно так, как говорит сейчас Трамп. Но чем это кончится для всего мира? Куда дальше пойдет новый полицейский? С кем он дальше договорится?

Все эти правила игры придумали не просто так. Иногда по закону долго и медленно. Но это единственный путь к устойчивому развитию. Потому операция США впечатляет. И пугает. И не факт, что бьет по Путину. Хотя у россиян сейчас такая приятная для глаза истерика. Но точно бьет по и так уж хрупкому миру.

И точно бьет по Китаю. И еще открытый вопрос, что будет ответом Пекина. Пока сумасшедший Ким запустил очередную ракету в море. Глушить рыбу он любит. Но все ли это? Ибо есть Тайвань. И если Трампу можно, то почему нельзя Си? Ибо Трамп показал как можно. Показал, что Путин лох, потому что не смог за три дня, а Трамп смог. А если Си подумает, что он сможет? Как тогда весь мир станет хрупким?