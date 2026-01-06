Сложные погодные условия в Украине: прогноз погоды на вторник

В Украине – сложные погодные условия! Атмосферные фронты южного циклона предопределят снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер.

В ближайшую ночь будет мороз, а сегодня днем температура воздуха повысится до оттепели и до "плюсов".

Соответственно снег начнет переходить в дождь. Опасным может быть гололед! На следующую ночь (на 7 января) начнет подмерзать снова и поэтому особенно опасным также может быть гололед. Очень, очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам!

Температура воздуха ночью 6 января ожидается -2-6 градусов, в северных областях и на северо-востоке -5-11 градусов, а сегодня днем - внимание! - потеплеет до нуля на западе и севере Украины, на востоке до 0+2 градусов, в центральных областях до +2+6 градусов, а в южной части до +5+12 градусов!

В Киеве в ближайшую ночь ожидается снег, а днем он перейдет в дождь или ледяной дождь! В сочетании с порывистым ветром будет некомфортно, мягко говоря. На дорогах гололедица, днем ледяная каша. Температура воздуха в столице ближайшей ночью -5-7, сегодня днем потеплеет до оттепели! Между прочим, при таком потеплении съезжать снег с крыш, осторожно!

Важное предупреждение! По ориентировочным прогнозам, еще нуждающимся в уточнении, с 9-10 января в Украине предусматривается существенное похолодание. Кому необходимо что-то или кого защитить от чрезмерного мороза, позаботьтесь об этом. Пусть этот прогноз погоды не сбудется, но подобная перестраховка имеет смысл. На старого Василия морозы отступят.

Я еще раз подчеркиваю - прогноз ориентировочный, буду уточнять, однако сейчас, по прогностическим картам, есть тенденция к существенному похолоданию на несколько дней с 9-10 января.

А сегодня в большинстве областей Украины - "какабека", то есть, атмосферные фронты южного циклона)