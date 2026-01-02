В 2025 году окончательно был сломан мировой порядок. 2026 год должен стать годом третьего дыхания

2025 год войдет в историю как год, когда окончательно был сломан мировой порядок, сложившийся после Второй мировой. Тренды нарастали постепенно, в течение двух десятков лет, но проявились в 2025 году во всей красе.

Для Украины 2025 год войдет в историю как год напрасных ожиданий. Не распознав в начале года сигналы об изломе мирового порядка, значительная часть украинцев весь год оставалась на изнурительных эмоциональных качелях, а некоторые не могут поверить и сидят на них до сих пор. Спускайтесь уже на жесткую землю.

Теперь о 2026 году.

2026 год должен стать годом третьего дыхания. Это война на истощение, и в ней нужно не упасть первым. Причин упасть первыми у нас немало, прежде всего, меньший размер. Но и сил выстоять у нас тоже достаточно. С большой вероятностью, этот год станет первым, когда противостояние будет идти почти на равных, потому что ресурсы врага сокращаются, а наша способность растет. Но это еще далеко не конец.

2026 год должен стать годом давно назревших и перезрелых управленческих реформ, которые не проводились в ожидании скорых выборов и скорого завершения войны (не будет ни того, ни другого). Победит тот, кто будет эффективнее управлять имеющимися ресурсами. Промедление может привести к катастрофе.

2026 год должен стать годом масштабирования инноваций. Мы как горизонтальное сетевое общество долго демонстрировали более высокий темп инноваций, но россия как вертикальная иерархическая система преобладала в возможности масштабироваться. 2025 год показал, как масштабирование способно переломить преимущество врага. Дальнейшее развитие способности позволит нам еще глубже воплотить концепцию асимметричной войны (Давид не победит Голиафа в открытом поединке по правилам) и значительно продвинуться в реализации концепции стратегической нейтрализации (объяснения во втором комментарии), являющейся одной из составляющих победы.

2026 год должен стать годом поддержки национально-освободительных движений коренных народов РФ, имеющих целью развалить империю. Мы должны откровенно признать, что развал империи является нашей стратегической целью и единственной гарантией устойчивого мира (с этим давно согласны европейцы, см. третий комментарий). Украина должна стать центром поддержки и оператором предсказуемости – иначе либо нас затопит хаос с северо-востока, либо империю будут наперегонки спасать, приближая следующую войну.

2026 год должен стать годом украинской дипломатии. Кадровые дипломаты и разнообразные участники публичной дипломатии, включая украинцев и украинок за рубежом, должны организованно приложить усилия, чтобы объяснить на Западе, на Востоке и на Юге расписание карт в новом мире многополярного беспорядка, значение Украины и выгоды поддержки и сотрудничества с нами, а также заметный упадок. те, кто не будет медлить.

2026 должен стать годом украинской идентичности. Вместо того чтобы определять себя антитезой "мы не россия", нам нужно осознать наше место в истории и современности и переопределить себя утверждением, а не отрицанием. История сейчас делается в Украине – не надо этого стесняться, а надо стесняться сделать это неудачно.

"Камень, отвергнутый строителями, стал краеугольным" (Псалом 117[118]:22)