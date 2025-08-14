(Не) последняя попытка купить Трампа

В Украинском информационном поле активно обсуждают тему встречи Путина и Трампа. Причём основной вектор — о возможных контурах мирного процесса и возможных требованиях уступок. Под это идёт разогрев общественного мнения. В этой же логике, если судить по официальным сообщениям, работает МИД и ОП. Тема войны действительно будет обсуждаться. Но во многом она будет производной от другого обсуждения, от других вопросов, которые по мнению Трампа представляют для США "стратегический интерес".

Странные выводы? Возможно. Но давайте посмотрим на состав российсской делегации. Процитирую сообщение МИД РФ "Состав участников уже определён: Министр иностранных дел Сергей Лавров, Помощник Президента по внешней политике Юрий Ушаков, Министр обороны Андрей Белоусов, Министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель Президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев".

Теперь смотрим по персоналиям:

Лавров — возможно, война. Но скорее тут речь идёт о вопросах геополитического позиционирования РФ. О теугольнике США-КНР-РФ. Ну и российском присутствии (либо влиянии) в ряде стран, которые представляют интерес для Трампа.

Ушаков — человек, который реально руководит внешней политикой России и определяет её стратегические рамки. Стратегия РФ тоже не только про российско-украинскую войну. Кремль хочет большего.

Министр обороны Белоусов — тут можно говорить о вопросах войны. А так же о российском шантаже размещением ядерного оружия в третьих странах, возобновлении консультаций по новому договору о РСМД

Министр финансов РФ — уж точно не только про войну. В частности вопросы нефтегазового, продовольственного экспорта. А так же кураторство финансовых программ в третьих странах. Это кроме, собственно, традиционной сферы ответственности минитерства финансов. В нашем случае это может быть ещё про работу санкционных механизмов. Точнее ослабление важных для России.

Дмитриев. Вот уж точно не про войну а про Биг бьютифул дилз с Трампом. Тут Арктика (которая крайне важна для США в стратегической перспективе), тут вопрос совместной разработки и добычи ресурсов (а это тактические вопросы уменьшения зависимости от КНР) и тот же нефтегаз. Точнее совместная торговля российским газом и нефтью на рынках третьих стран.

Соответственно, подход России не будет упираться в вопросы "линии фронта" и не будет выставлять вопросы уступок по украинскому вопросу на первый план. Путин будет давить на рационализм, возможную выгоду и упущенную выгоду. Фактически, логика действий Кремля — предложить Трампу возможность заработать сейчас (нефть и газ), зарабатывать в ближайшем будущем (ресурсы, включая редкоземельные элементы и ядерную энергетику), зарабатывать в будущем, ограничивая возможности Китая (Арктика, те же ресурсы).

И лишь после этого в качестве "проблемы", которая мешает начать делать деньги (да, риторика Трампа вполне может быть использована Россией) будет указываться фактор войны.

Где может быть долговременное решение, которое предусматривает выход на подписание некоего финального документа. Но это маловероятно, поскольку РФ хочет слишком многого, а масштабные уступки со стороны США вызовут вопросы, в первую очередь, у союзников и партнёров.

Поэтому Россия сконцентрируется на другом подходе — дорожная карта. Где есть, возможно, начальная заморозка (то же перемирие) и дальше долгий переговорный процесс без гарантированного результата (вспомним Нормандскую четвёрку и ТКГ). Тут, кстати, как переговорщик вновь возникнет упоминаемый недавно Дмитрий Козак. Ещё бы — один вброс в европейские медиа привёл к тому что, даже украинские журналисты на полном серьёзе начали обсуждать сего персонажа с точки зрения "фронды в элитах" и представлять его едва ли не "голубем мира". Хочу напомнить как этот "голубь" достаточно успешно вертел встречами ТКГ и других форматов, не давая сдвинуться с мёртвой точки в минском процессе и при этом представляя именно Украину "несговорчивым партнёром" в лице части европейских элит.

Поэтому, на мой взгляд, Россия не будет спешить. Вначале предложит якобы перемирие (например, "перемирие в воздухе"). Даже заявляя об нечем вроде "одностороннего моратория". Не надолго, и с размытыми формулировками, оставляя за собой возможность ударов по регионам которые считает "прифронтовыми" (а это и Днепр и Запорожье и Херсон и даже Чернигов). Филькина грамота, но Трампу может понравиться. А значит можно поставить вопрос о встречных уступках. В санкционных режимах.

Если же США будут настаивать на большем, Путин повозмущавшись предложит остановиться на месячном перемирии. Но лишь после встречи с Зеленским. И обсуждения дополнительных вопросов. За своё согласие на "перемирие" РФ попросит бОльших уступок со стороны США. А реального перемирия может не случиться — любые переговоры можно сорвать, спровоцировав своего визави.

Таким образом тактика Путина — тянуть время и замерять возможную глубину уступок со стороны США. И если уж придётся выходить на некий аналог мирного процесса — идти путём именно заморозки.

Пойдут ли на это США. Проблема в том, что Трамп очень (!) хочет договориться с Путиным. По причине навязчивых идей о "биг бьютифул дил" и по причине скорой встречи с СИ. Для него это крайне важно. Отсутствие сделки или необходимость просить КНР посодействовать в завершении российско-украинской войны — это уже не "мэйк америка грейт эгэйн". Ведь тогда Китай будет выглядеть чуть-чуть мощнее. При этом задействовать все обещанные механизмы (как например, драконовские пошлины по отношению к торговым партнёрам РФ) он не может себе позволить. По крайней мере до саммита США-КНР.

Какие альтернативы? Ключевой фактор — увидит ли Трамп что им просто крутят как хотят. Если да, обидится. Но не отбросит идею вернуться к разговору с Путиным чуть погодя.

Второй вариант — демонстрация невозможности реализации предложений высказанных по треку Дмитриева в ближайшее время. Тут вопрос упирается в качественную аналитику и материалы, которые должна была бы готовить Украина и предоставлять как США, так и своим европейским партнёрам. Последним в первую очередь, дабы сформировать единую тезисную конструкцию коммуникации с Трампом.

Третий — не перечить идеям американского президента, но быть готовым доказать ничтожность российских гарантий движения в сторону мирного процесса.

Но самое главное — пытаться найти и самим предложить США выгоду. Ведь, давайте вспомним, даже сделку о ресурсах вроде подписали. А дальше? Я информации об отработке этого трека не видел. Но кроме этого есть вопросы черноморского региона и международной логистики (где нашими партнёрами могут быть Турция, Азербайджан, Армения и даже Индия — страны которые интересны Трампу). Но тут уже вопрос даже не отсутствии информации а, скорее, в недостатке действий. Можно оживить диалог о региональной системе безопасности. Это уже с нашими восточноевропейскими партнёрами. И это укладывается в привлекательную для элит США идею "Межморья". Но тут тоже прорывов не было.

На этом фоне Дмитриев работает не покладая рук.

Есть время активизировать работу и украинской стороне. Возможностей и партнёров, которых слышат в Вашингтоне достаточно.