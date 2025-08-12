Над Украиной антициклон: какой будет погода в ближайшие дни

И сегодня, и завтра, и послезавтра, и до конца недели над Украиной – антициклон.

А это значит, что любые серьезные или легкомысленные дожди маловероятны.

Поэтому повсюду в Украине мало облаков, преимущественно беленькие щекастенькие кумулюсы, или вообще без туч, много солнца, мало влаги, словом, без осадков.

Температура воздуха завтра, 13 августа, в Украине в течение дня будет колебаться в пределах +24+28 градусов, в южной части и в Закарпатье +28+30 градусов.

В Киеве в среду ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15 градусов, днем около +25 градусов.

Так и будет до конца недели, а в воскресенье и понедельник еще усилится жара.

Однако, к счастью, ночная температура воздуха уже вряд ли будет подниматься выше +20 градусов, разве что местами в южной части.

Поэтому доделывайте ремонты, особенно с покраской крыш или заборов, занимайтесь физической подготовкой на открытом воздухе - для здоровья или для войска или одновременно, распорядите огороды и клумбы, отдавайте ежедневно почет арбузам, помидорам, голубине (пока самая дешевая в году), и, конечно же. И не забывайте, что цветки кабачков также очень вкусны в кляре)

А на фотографии – как раз те щекастенькие кумулюсы. Эти – миргородские)