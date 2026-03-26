Москва открыла второй фронт. В Будапеште и Минске

Орбан готовится к тому, что он не признает поражение, а Москва думает, как не пустить Лукашенко в Вашингтон. Следующий месяц покажет сохранит ли Россия свое влияние в Центрально-Восточной Европе в последующие 5-7 лет. И здесь ключевыми событиями станут выборы в Венгрии и стремительная игра США с Лукашенко.

1. В последний год Россия проиграла выборы в Румынии и Молдове и не смогла расширить свой ареал влияния в этом регионе. Это был болезненный удар по Москве, особенно, учитывая, что и та, и там, в Кремле считали, что смогут одержать победу. Более того, несмотря на перманентные коалиционные кризисы в Румынии, пока говорить о развале коалиции не приходится. Сейчас перед россиянами стоят два глобальных вызова: сохранить Орбана и не допустить реального экономического вхождения США в Белоруссию. Поражение в этих двух странах будет означать, что строящаяся Россия столько лет начнет рушиться. Победа – даст гораздо более весомые козыри в переговорах, как с ЕС, так и с США. в том числе и по Украине.

2. Игра США "калийные удобрения в обмен на защиту", напрягает Россию и пугает Лукашенко. То, что изначально выглядело как невинная игра, сейчас предполагает реальные действия (поездка в Вашингтон будет предусматривать соглашение по вхождению американских компаний в калийный бизнес Беларуси. На этом этапе мы имеем следующие вводные:

– Москва не пустила Лукашенко на саммит мира в Вашингтон и Лукашенко вынужден был согласиться. Сейчас Вашингтон активно готовит персональный визит Лукашенко и отказать американцам напрямую очень сложно;

– Поездка Лукашенко в Пхеньян – это асимметричная сароба оттянуть эту поездку (ну нельзя приглашать Лукашенко сразу после поездки в Ким. Сейчас, интересно будет последовать, в последующие ли дни не будет запущена вечнокорецкая баллистика в сторону Японии;

– Некоторые СМИ и блоггеры начинают писать абсолютную конспирологию о посреднической роли Луки в переговорах по Украине или США-Россия-Китай. Лукашенко для Трампа никто и зовут его никак. Он лидер маленькой страны, где нужно взять контроль над одной отраслью. И Лукашенко, похоже, боится так, как никогда в жизни не боялся.

Пока вероятность разворота Минска в сторону Атлантики выглядит маловероятной. Россия (да и сам Лукашенко) будут пытаться тянуть время и создавать негативный фон в США для того, чтобы не допустить визит. И это их главная тактика. Если это не удастся, Лукашенко попытается тянуть решение по главному вопросу – калию. А россияне всегда могут объявить о размещении очередного Орешника.

3. На этой неделе в Венгрии вышел опрос, где Орбан неожиданно опережает Мадяра на 6%. Это можно рассматривать как начало социологической войны, которая должна формировать мнение, что не все так однозначно. Отдельно следует отметить, что ряд лидеров разных стран (от Трампа до Навроцкого) в той или иной форме поддержал Орбана и формируется мнение, что Мадяр проиграет все на международном поле. В целом же с большой долей вероятности две стороны объявят победу и Орбан готовится к тому, что он не признает поражение. Результат выборов будет зависеть от двух вещей: фактора улицы и фактора "изменников" в обеих командах. Но Орбан не намерен просто так отдавать власть.

4. Для России обе эти битвы (за Беларусь и Орбана) являются экзистенциальными. Поражение у обоих ставит крест на амбициях "мягкой силой" и подкупом получить полный контроль над центрально-восточной Европой относительно короткой перспективы. Поражение в обоих случаях превращает Россию из сильного в слабое региональное государство со всеми вытекающими последствиями.