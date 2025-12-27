Москва должна гореть, или Пригласите президента Трампа в Киев

Ночь 27 декабря была одной из самых трудных для киевлян за весь 2025 год. Ночью и утром решисты терроризировали Киев ракетами и дронами. И в то время когда президент Америки Дональд Трамп так не дал Украине обещанные ракеты "Томагавк", столица России Москва спокойно готовится к встрече Нового 2026 года.

На Московии прекрасно знают, что у Украины пока нечем адекватно ответить им на постоянные террористические атаки. Спокойно стоит себе Кремль, хорошо освещенные улицы столицы оси зла, а украинцам на все запросы о предоставлении необходимого для отражения нападений оружия традиционно отвечают – это может лишь резко увеличить эскалацию Российской Федерацией.

То есть украинцев московиты могут спокойно убивать, а ответить мы не можем, поскольку это, мол, может не понравиться Путину и его преступной камарилье. И это происходит уже 1403-й день Великой войны, однако Америка продолжает и дальше выжидать с реальной помощью Украине.

После каждой такой варварской ракетной атаки врагов из Российской Федерации постоянно возникает мнение, пригласите президента Соединенных Штатов в Киев. Пусть он когда-нибудь пропустит свой отдых и игру в гольф в своей столице мира Мар-а-Лаго и наконец увидит, что российский диктатор Путин делает с Киевом и всей Украиной. Когда президент Трамп видит цветные картинки путинских зверств в Украине по телевизору, то для него это лишь абстракция, никак не трогающая сердце 47 президента Америки.

Не увидев всего этого сам, он и дальше будет продолжать отодвигать сроки своих требований Путину, прикрывая свое нежелание уничтожить преступный путинский режим отговорками, которые откладывают настоящую военную помощь Украинскому государству.

Подтолкнуть Дональда Трампа к посещению Украины можно, заявив ему, что бывший президент Джо Байден таки решился в свое время посетить Киев. А ему слабо? Что он хуже Байдена? Зная, как гиперболизированы амбиции и самооценка Трампа, только подобное приглашение, обнародованное через ведущую американскую прессу, может сработать.

Сыграв на том, что неужели он более робок и менее смел, чем Джо Байден? Ибо если ты постоянно пытаешься показать всему миру, что ты геополитический супермен, то не пора ли показать это своими действиями?

Только так можно как-то попытаться преодолеть отстраненность президента Трампа от страшной и кровавой войны России в Украине.

Начать это можно с того, что уже сейчас пригласить делегацию американских конгрессменов и сенаторов в украинскую столицу, чтобы они собственными глазами увидели, чем выливается в итоге для украинцев постоянное затягивание необходимой помощи со стороны Соединенных Штатов и объединенной Европы.

Это стало бы сильным политическим толчком для тех, кто в Америке уполномочен принимать решения относительно украинского государства. А уже после этого можно было бы ожидать приезда в Киев президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Подводя итог, хотелось сказать: нельзя делить мир на государства, граждане которых имеют право на защиту, а соответственно и на жизнь, и на тех, кому в таком праве, под разными предлогами, постоянно отказывают. И эту ситуацию с Украиной следует менять радикальным образом.

Решение о помощи Украине принимают те, кто ни минуты, ни часа, ни дня никогда не находились под ракетами и дронами российских террористов. Приезжайте сюда, чтобы своими глазами увидеть, что означает современный терроризм режима Путина, и чем он действительно выливается для украинского народа.

Ведь каждый день получается так, что ложась спать в этом мире, у тебя есть все шансы проснуться уже на другом. Путин устроил для украинцев постоянную игру в гусарскую рулетку. И это нужно как можно быстрее прекращать. Полупомощь Западу грозит будущему не только Украины, но и Соединенных Штатов и всего Европейского континента.