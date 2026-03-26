Мировой порядок окончательно рушится: что делать демократиям

Выступление Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии, Главнокомандующего ВСУ (2021–2024 гг.) Валерия Залужного в Королевском Колледже Лондона, 25 марта 2026 года, опубликовано в Apostrophe.ua.

Развивающиеся в мире события после выступления президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, вплоть до конфликта на Ближнем Востоке, абсолютно логично привели к беспрецедентному процессу трансформации геополитического пространства.

Сегодня эта трансформация еще не имеет формальных последствий на политической карте мира, однако процессы, запущенные в августе 2008 года в Грузии, не имеют никаких признаков остановки, и как следствие – продолжают окончательное разрушение старого мирового порядка.

Фактически мы видим процесс столкновения двух геополитических систем. Где одна система - назовем ее сегодня системой недовольных своим геополитическим весом стран с признаками авторитарного устройства, другая - это система демократий, которая выстроила свое положение вследствие исчезновения Советского Союза и привилегированного положения в экономическом и пространстве безопасности.

Это столкновение имеет множество причин. Однако, если рассматривать все это с военной точки зрения, мы справедливо увидим, что основной причиной стала бескомпромиссная вера именно этой демократической системы в постоянство мира без необходимости применения силы сдерживания. А также абсолютно логичное использование этой ошибки другой стороной, которая, наконец, пользуясь этим, прибегла к силовому продвижению собственных интересов.

Кстати, эта ситуация впоследствии догнала еще одну страну, решившую применить силу на Ближнем Востоке и вместо ожидаемой поддержки получила все ту же до отчаяния знакомую Украине "озабоченность".

Это столкновение проявляется в нарушении так называемого глобального равновесия, где правила, какими бы они несправедливыми ни были для некоторых стран, регулировавших безопасность, глобальную торговлю, инвестиции и другие сферы в глобальном измерении, больше не действуют. Или пока действуют, однако глубоко трансформируются на наших глазах.

Уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что практически к разрушению этой геополитической формации вовлечены Россия, Китай, США и Иран.

Конечно, совершенно точно, каждая из этих стран делает вызов существующему порядку по-своему, имея только свои возможности и интересы.

К примеру, Китай пока строит свое собственное влияние: от Африки до Дальнего и Ближнего Востока, используя свои экономические возможности, инфраструктурное и технологическое присутствие. Китай не прибегает к военной силе, однако, как и США в эпоху индустриализации начала 20 века, постоянно развивает военное могущество, поддерживая войну России с Украиной.

США пытаются помешать таким действиям Китая, отказываются от своей геополитической позиции уже старого мира – сначала из-за таможенных и торговых войн и в конце концов применяют силу в Венесуэле и на Ближнем Востоке.

Россия, ограниченная экономическими возможностями и отсутствием технологий, следуя своей собственной исторической логике, используя демографические возможности, прибегает в очередной раз к территориальному восстановлению империи.

Однако для России империи мало, ей нужно влияние из-за страха соседей, поэтому параллельно с войной за империю Европа получает от России миграционное давление, дезинформацию, энергетический шантаж и признаки раскола в самой Европе.

Сегодня нет смысла обсуждать события на Ближнем Востоке. Эти события лишь подтвердили разрушение международного права и окончательное неприятие дипломатии как инструмента разрешения международных споров. Следовательно, процесс разрушения мирового порядка продолжается и уже демонстрирует отсутствие базового понятия международной безопасности. Война в Персидском заливе подтвердила, что наличие границ уже не означает суверенитет. Суверенитет – это сила, которая защищает. Главный вопрос: что же это за сила? И что делать, чтобы следующим был не ты и твое государство?

Сначала чисто технический вопрос

Прежде всего, быстрое развитие технологий – вот что влияет и будет влиять на характер международной безопасности. Я без остановки два года здесь, в Британии, объясняю, что это такое. Однако именно боевые действия на Ближнем Востоке подтвердили еще одну аксиому, о которой очень "озабоченная" бывшая сила не хотела видеть в Украине.

Эта аксиома заключается в том, что в войне на истощение относительно дешевы, доступны любой стране или организации и при желании масштабируемые дроновые системы могут наносить очень большие потери экономике, особенно из-за ударов по энергетической инфраструктуре. При этом следует отметить, что защиты от таких систем, как и в поле боя, сегодня не существует. А если существует, то приводит к следующему выводу – это самый доступный инструмент сделать экономику войны сверхдорогой и невозможной для дальнейшего продолжения таких действий. В конце концов сегодняшняя противовоздушная оборона не способна гарантировать защиту, например, от комбинированных атак.

Тот же опыт Ближнего Востока показывает, что пока США, следуя устаревшей доктрине, наносят удары дорогостоящим высокоточным оружием по военным объектам, Иран умело применяет комбинированные атаки на инфраструктуру. Именно эту инфраструктуру сегодня совершенно невозможно защитить. А значит, для того чтобы, например, контролировать потоки энергетических ресурсов, сегодня уже не нужно иметь заводы Круппа ( немецкая компания тяжелой промышленности Friedrich Krupp AG ) и сверхдорогие воздушные и ракетные силы, большой флот. Не пугает ли вас это сегодня? Наверное, нет.

Тогда я еще раз вернусь к доступу к этим технологиям и возможностям уничтожать или терроризировать, например, энергетический сектор.

Не кажется ли вам, что совсем скоро появятся не только государства, но, например, международные террористы, которые захотят воспользоваться этими возможностями. Время глобальных перемен и непонимания этого бывшими великими актерами наиболее удачное для этого.

Что тогда нужно делать?

Надо принять трудную правду для себя, прежде всего. Ненахождение в эпицентре боевых действий уже не означает пребывания в безопасности. Наличие границ и собственной экономики – это только цель, а не защита. Рано или поздно кто-то потребует заплатить дань.

Немедленный пересмотр архитектуры безопасности, без озабоченностей и модернизации чего-либо в составе уже неработающего механизма — единственный залог безопасности.

Понятие системы безопасности и маркетинг и девелопмент вооружений или технологий - не одно и то же, они не могут подменять друг друга. Система безопасности – это политика, доктрины и стратегии реализации. Системы вооружений и технологии – это инструменты, изменяющие способы достижения цели на поле боя. Именно их развитие должно служить укреплению системы безопасности, а не наоборот.

Итак, с технической точки зрения, надеюсь, все ясно. Однако, это еще не все.

Наличие нового оружия вовсе не гарантирует автоматически наличие той же силы, что фиксирует независимость.

Дело в том, что если мы говорим о силе, способной защитить или предупредить, то эта сила должна быть способна воевать. Но воюет не только оружие, но и люди, в конце концов к совокупности боевых способностей относят и системы управления, и логистики, и подготовки, и готовности всего государства к войне. Это означает готовность политиков принимать непопулярные решения и готовность общества поддержать их.

Вот здесь начинаются главные проблемы, начавшиеся еще в далеком 2008 году.

Именно поэтому дефицит политической воли с одной стороны и зависимость от электоральных настроений с другой превратили военное превосходство в решительное и продолжительное "беспокойство" и, как следствие, привели к разрушению мирового порядка и угрозе мировой войны.

Кстати, такая же беда в финале может влиять и на ход войны, где постоянное обращение к общественным настроениям неизбежно приводит к ошибкам, которые могут стать роковыми.

Но все это уже произошло. Мы же говорим о будущем и что теперь делать.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо снова вернуться к разрушению мирового порядка как факту столкновения двух систем. Потому что благодаря Украине и Богу, демократии пока не воюют между собой, но демократиям все же придется воевать за себя. Если не людьми, то технологиями.

Но именно в демократии военная сила, о которой мы ведем речь и которая, надеюсь, все же трансформируется, не отделена. Она функционирует абсолютно в зависимости от политической легитимности, электорального цикла, бюджетного компромисса и общественного консенсуса.

Конечно, никто не умаляет важность той помощи, которую Европа и Британия оказывают Украине. Однако вопрос безопасности стоит более глобально. А значит, любая "решительность" без внутреннего консенсуса и эффективных решений - не более чем та же "озабоченность".

Учитывая все это, правительствам необходимо отбросить рейтинги и прибегнуть к объяснению, зачем такие непопулярные шаги нужны. Это касается всех без исключения стран, относящих себя к демократиям.

Едва ли не труднее всего в этом вопросе Европе и Британии. Ибо если мы говорим о самом обществе и общественном консенсусе и имеем в виду социальную сплоченность, сложившуюся на объяснении, то давайте скажем честно, что приняв у себя миллионы культурно и религиозно других граждан, трудно даже представить, о какой сплоченности идет речь.

Разумеется, глобальная нестабильность на фоне мировой дестабилизации и гибридных атак снова может приблизить новые волны миграции.

Россия сегодня очевидный враг для Европы. Однако и признаки разногласий внутри НАТО, их доктринальная и техническая отсталость и позиция США до сих пор не придали Европе необходимого импульса для формирования собственной силы, подкрепляющей границы и защищающей инфраструктуру. Европа и Британия пока не формируют видение будущего ответа на угрозы. Никакая промышленная революция здесь не поможет.

Вместе с тем, Европа все еще остается консолидированным центром силы, хотя деструктивные процессы уже существуют. Сила Европы в единстве: только вместе с Украиной она способна защититься.

Другая же сторона столкновения этих двух систем этот механизм прекрасно понимает. Эта сторона, конечно, уступает демократиям технологии, уровень жизни, но она имеет стратегическое преимущество.

Такие авторитарные режимы практически не зависят от публичного одобрения. Для обоснования ограничений и, наконец, применения силы нет необходимости ничего объяснять для общественного консенсуса. Достаточно простого решения.

Следовательно, демократиям необходимо быстро найти ответы на все эти угрозы.

Все эти процессы создают новые вызовы для государств, обществ и международных институтов, требуя переосмысления подходов к сдерживанию, обороне, союзничеству и стратегическим решениям. Это нужно было делать еще на вчера. Однако потерянное время — это еще не упущенные возможности.