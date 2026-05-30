Мінфіну РФ знову не вистачає юанів

В травні мінфін рф знову вирішив позичити на внутрішньому ринку рф юані на 10 років. Облігації федеральної позики в юанях розміщені З дохідністю 7,7% річних. Минула позика обійшлась Мінфіну війни у 6-7% річних в юанях, що в 2-2,5% вище ніж уряд КНР позичає на своєму внутрішньому ринку. Цікаво що умови позики для Мінфіну рф погіршились у порівнянні з дебютним випуском, позика стала дорожчою.

Вивчення ситуації показало, що юань не зміг замінити долар США та євро на російському ринку. На міжбанківському ринку ставки по кредитам в юанях в березні досягали 43% річних, а кредити в юанях російські банки часто видають під 12-17% річних, що в кілька разів вище ніж на внутрішньому ринку КНР.

Китайські банки в рф не прагнуть розширювати кредитування і внутрішній ринок юаня в рф живе за своїми правилами, які щотижня додають сюрпризів. Як бачимо, юанізація російської економіки буксує. Частково це відбувається через санкції.