Стив Виткофф приедет в Москву только на похороны Путина

Кремлёвцы доигрались до того, что Стив Виткофф может приехать в Москву уже только на похороны "путина", так как США без большого шума выходят из роли посредника в переговорах Украины с РФ. Причём из роли такого посредника, который был активным их инициатором – достаточно вспомнить заявления Трампа, как он намерен воздействовать на обе стороны, подталкивая их к переговорам. Это кардинально меняет ситуацию не только вокруг стола переговоров, но и гораздо шире.

Впервые об этом решении США сообщил Марк Рубио 22 мая, находясь в Швеции на саммите глав МИД стран Альянса. Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии, вернувшись с саммита, подтвердил это. Его интервью для ERR от 23 мая вышло под заголовком "США больше не руководят мирными переговорами между россией и Украиной". Рубио ещё раз подтвердил это 25 мая из Индии, куда прибыл с четырёхдневным визитом.

В промежутке между двумя этими заявлениями Рубио находится ракетная атака РФ по Украине с демонстрацией "Орешника" и требование кота Базилио и лисы Алисы из МИД РФ, чтобы все удалили посольства из Киев, так как кремлёвский Дуремар намерен город разбомбить. Это первая реакция РФ на выход США из переговоров. Она демонстрирует скорее отчаяние и страх, чем радость, которую Ушаков пытался выказать 20 мая в Китае, когда сказал – "дух Анкориджа" ушёл, да здравствует "дух Пекина"!

Похоже, по возвращении домой кремлёвцы с Ушаковым окончательно осознали, что "дух Пекина" не так приятен в ощущениях, как это пытались представить сопровождавшие их журналисты. В их СМИ с 21 мая не наблюдается эйфория по поводу "прорывной" поездки "путина" в Китай. Наоборот, унылое молчание и резкий приступ ракетной ненависти к Украине. Наличие "Лебединого озера" в музыкальной программе, исполненной для них китайцами, все истолковали как тонкий троллинг или как указание – "путин" засиделся в кремле.

"Путин" засиделся хорошо укладывается в схему, в которой Трамп в Пекине передал Си Цзиньпину эстафету посредника-инициатора переговоров. Ясно, что с "путиным" в гробу этот процесс, особенно для кремлёвцев, пойдёт легче и быстрее. На мёртвого "путина" можно вешать всё без ограничений. Это облегчается тем, что Кириенко много лет создавал ему через СМИ имидж мачо-самодержца.

Си Цзиньпин как деловой человек стал действовать оперативно – пригласил Вучича срочно приехать в Пекин, поставив в известность Зеленского, и заказал своим музыкантам "Лебединое озеро" для главы кооператива "Озеро". Но оказалось, кремлёвцы не готовы к транзиту власти, вопреки многолетним уверениям профессора Соловья, что он уже идёт и если не этой весной, то осенью следующего года каждый сможет лично убедиться в этом.

Си Цзиньпин как коммунист твёрдо знает – "Кадры решают всё" и начал процесс с их перестановки. Похоже, в Белом доме не вполне уверены, что у председателя Си всё с этим получится и поэтому Рубио из Швеции улетел надолго в Индию. Официально – с целью обсудить с Моди пошлины и торговлю. Об Украине однозначно поговорят, и Рубио может предложить Моди стать дублёром Си Цзиньпина, на случай если у того что-то пойдёт не так. План "Б" ещё никому не мешал, особенно в дипломатии.

Марк Рубио после Индии, вероятно, появится в Пакистане или в другой стране вблизи Залива, где санкционирует подписание двухмесячного перемирия с Ираном. После этого посетит Израиль, чтобы поговорить с Нетаньяху о Ливане, Газе и ситуации в мире. Оттуда на следующей неделе приедет на Кипр на саммит глав МИД стран Европы, который будет продолжением саммита в Швеции глав МИД Альянса.

На Кипре им предстоит определиться в каком формате вести переговоры с Москвой. Есть два варианта, названные Цахкной в интервью. В первом варианте ЕС выступает как посредник в переговорах между Украиной и РФ. По сути, заменяет США. Во втором, ЕС становится стороной переговоров вместе с Украиной и Турцией.

Эрдоган ещё 2 мая заявил. что переговоры об "архитектуре безопасности" в Европе немыслимы без Турции. У него есть богатая архитектурная практика в Ливии и Сирии. Возможно, Эрдоган – это тот архитектор, который вместе с Макроном гармонично впишет беларуский "балкон" в европейский дом, и он перестанет быть "балконом". Заодно что-то сделают с "коридорами", которых понастроила или проектирует Москва.

Единой позиции, какой из этих вариантов выбрать, пока нет даже в Эстонии. Тем более по всей Европе. Банковая, если исходить из пожелания Сибиги в начале мая, чтобы Европа стала посредником в "аэропортовом перемирии" с РФ, склонялась в том момент к первому варианту. Естественно, участникам саммита на Кипре будет важно узнать от Рубио мнение США.

Москва на эти глобальные сдвиги отреагировала "Орешником" и требованием ко всем убрать посольства из Киева. Очень похоже на крик: "Мы ещё не готовы закрыть брэнд "путин", как требует Си Цзиньпин. Поэтому, Трамп, вернись, мы распахнём перед тобой кладовые и переименуем Донбасс в Трампбасс или в Донилэнд, как скажешь. Иначе будем кошмарить Украину ракетами".

США на "Орешник" отреагировали 25 мая ассиметрично – глобальной публикацией прослушек и документов об операции "Свиная голова" и других диверсиях спецслужб РФ за её пределами. Это первый шаг к тому, что может стать круче, чем "Панамские бумаги" и "Викиликс" вместе взятые. Это готовили давно и после провала переговоров в Анкоридже стало очевидно – США применят это оружие, когда убедятся: московиты перешли уже все "красные линии". После этого погром зарубежной агентуры РФ перейдёт в новое качество и станет тотальным.

Демонстрация "Орешника" 24 мая в 90 км от Киева стала этой последней линией и 25 мая "небесные хляби разверзлись" однотипными статьями на английском, французском, немецком, эстонском, российском и даже на иврите. Лаврову пришлось срочно звонить путешествующему Рубио и просить не развивать эту акцию дальше.

По официальной версии он пересказал Рубио требование своей Маньки удалить все посольства из Киева, так как воздушно-космические силы скоро будут бить по "центрам принятия решений". Можно подумать, Рубио не смотрит новости или Госдеп скроет от него это официальное заявление МИД РФ.

Явно он звонил Рубио не для того, чтобы спросить читал ли тот в "Вашингтон пост" заявление МИД РФ и известил ли о нём Трампа? Лавров звонил с другим предложением и, как гласит официальная версия, просил Рубио донести его до Трампа.

Смысл этого предложения Рубио приоткрыл журналистам в Индии на следующий день, когда сообщил, у него нет графика переговоров между Украиной и РФ, но "США всегда готовы сыграть конструктивную роль" в его составлении. Лавров явно звонил с вопросом, что захотят Рубио и Трампа от РФ взамен на возвращение США в качестве куратора этих переговоров.

Хочется предположить, что Рубио, подобно Си Цзиньпину, попросит гроб с "путиным" и тогда Стив Виткофф приедет в Москву с целью убедиться, что гроб и "путин" настоящие. Основания для такого предположения есть.

Первый вопрос, который вызвало заявление МИД РФ, вы всерьёз решили убить своих Мальвин и Буратин в Киеве, ещё и ракетами? Оригинально. Таким способом от агентуры ещё никто не избавлялся. Об ударах по "центрам решений" слышим с 2022 г., но страдали только торговые центры.

Опасаетесь, что агентура подобно Юлии Мендель начнёт давать интервью, но уже для продолжения публикаций по теме операция "Свиная голова" в Украине? Не лишённые основания опасения, тем более что это материал богатейший. "Голливуд" скупит такое на корню для фильмов, основанных на реальной истории, как модным писать, поскольку к вымышленным историям интерес падает.

Единственное посольство возле правительственного квартала в Киев – это посольство Китая. Посольства Литвы и пары арабских стран находится в таком частном секторе, что никто не поверит в размещение рядом с ними военных производств. Поэтому требование убрать из Киева посольства выглядит как объявление РФ войны тем странам, которые имеют их в столице Украине.

С "центрами принятия решений" тоже проблема. Юлия Тимошенко минимум с 2017 г. и до сих пор заявляет, что Украина находится под внешним управлением, но не признаётся, чьим именно. Поэтому удар ракетой по тюрьме с Игорем Коломойским мало что изменит. Правительственный квартал забаррикадировали в 2022 г. больше, чем во времена Майдана – всё ждут ДРГ, и он выглядит как надувной танк для вражеской авиации. В Украине, как и в Иране, никто не знает, где и кем реально принимаются решения.

В Вашингтоне после заявления МИД РФ об ударах по центрам решений и посольствам могли только пожать плечами, и произнести что-то типа, какие тупые эти русские или не смешите наши "Томагавки". В кремле это поняли, и срочно позвонили Рубио с вопросом в обмен на что можно вернуть США за стол переговоров. Тема "Шойгу готовит переворот" не случайно поселилась в СМИ накануне визита Трампа в Пекин.