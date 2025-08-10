Карма России: придет время, когда ее территорию между собой будут делить США и Китай

Президент США Трамп встречается с президентом России Путиным на Аляске без президента Украины Зеленского и на глазах всего мира пытаются решить судьбу Украины. То, что не получилось сделать самой агрессивной России - силой захватить Украину, Путин пытается сделать при помощи Трампа, вопреки национальным интересам Украины и США.

Исторический прецендент уже был. Когда-то Гитлер делил Чехословакию, затем всю Европу. Потом уже другие государства надолго поделили Германию Гитлера между собой.

Сейчас Путин вместе с Трампом пытаются, вопреки всему миру, силой и шантажом поделить Украину без ее согласия. Ничего не получится. Но придет время и уже США и Китай будут делить на зоны влияния территорию постпутинской России. Раздел, ослабленной войной постпутинской России, будет "лакомым кусочком" для США и Китая, а главное-условием двухполюсного мира: США-Китай. "Использованная" в войне против Украины путинская Росси будет больше не нужна, как сильное агрессивное государство, в этом новом мире – Глобализме-2.

Нам же достанется меньшее- международная зона безопасности шириной в 100 км вдоль границы на территории европейской части России. Все остальное получат другие.