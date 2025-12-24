Капитуляция Трампа перед злом Путина – последствия могут быть непрогнозированы

В канун Рождества влиятельное американское издание Foreign Policy опубликовало статью заместителя редактора Стефана Тейла "How the Russia-Ukraine War Shifted in 2025" (Как изменилась российско-украинская война в 2025 году). В ней Стефан Тейл в частности отмечает: "Почти через четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину дипломатические усилия по прекращению боевых действий набрали обороты. Президент США Дональд Трамп, который когда-то обещал прекратить войну в течение 24 часов, оказывает сильное давление на Киев и его европейских сторон. за счет Украины После прекращения военной помощи Киеву в начале этого года Вашингтон начал выступать за территориальные цели Москвы в прошлом месяце на фоне сообщений о планах Белого дома относительно выгодных деловых соглашений с Кремлем".

Мы многое можем говорить о тектонических изменениях в современной мировой политике, которые коренным образом способны изменить существующий до сих пор мировой порядок. А также об аморальности мировых правителей, которые спокойно наблюдают, как Россия творит геноцид украинского народа. Сегодня реализуется один из худших прецедентов капитуляции перед злом, вошедшим в анналы истории, как наивность, трусость и моральный упадок тех, кто принимает решения в Соединенных Штатах и Европе.

Образно говоря, сейчас во многих странах Запада пришли к власти люди с сломанным моральным хребтом. Недальновидные и необразованные лица, готовые сосуществовать со злом, делая вид, что они способны его перевоспитать или каким-то образом превратить в добро. Но не уничтожено зло – непременно рождает еще больше зла. И последствия возможной капитуляции перед ним обязательно вернутся бумерангом назад к тем, кто годами делал вид, что это его совсем не касается.

Президент Америки Дональд Трамп борется за нечестное звание худшего президента Соединенных Штатов за всю их почти 250-летнюю историю. Ведь все выглядит так, будто Трамп заинтересован не в мире, а больше настроен помочь Путину продолжать свою террористическую войну в Украине.

Собственно у Трампа не такой уж большой выбор для принятия окончательного решения по Украине:

1. Полностью прекратить помощь Украине, заставляя ее пойти на болезненные уступки в Российской Федерации.

2. Продолжать помогать Украинскому государству по остаточному принципу, превратив это противостояние в "вечную войну", в которой победит тот, кто будет способен мобилизовать для его продолжения больше ресурсов и сил.

3. Оказать Украине всю необходимую военную помощь и заставить Россию выйти из всех оккупированных ею украинских территорий.

Но поскольку Российская Федерация не собирается заканчивать свою войну в Украине, то наиболее реалистичным из этих возможных сценариев был бы третий вариант. Конечно, от Путина будут постоянно поступать сигналы: если Запад предоставит Украине более разрушительное оружие, то этим он рискует превратить российское вторжение в Третью мировую войну. А после того, как первая ракета попадет в центр Москвы, против Украины будет применено тактическое ядерное оружие.

Дональд Трамп посылает на переговоры с московитами лиц, ужасающих своим незнанием базовой дипломатии. Ни госсекретарь Марко Рубио, ни спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф оказались не готовы к столь серьезной миссии, в то время, когда решается судьба западной цивилизации. Вообще Виткофф, повторяя нарративы Кремля, выражает тем самым слабую пораженческую позицию Вашингтона. Чем США еще больше уступают позиции России, не имеющей никаких мотивов для прекращения огня, не ощущая давления со стороны Америки.

Если Трамп сдаст Украину на свободу Путина, то этим он откроет ящик Пандоры и продемонстрирует всему миру, что отныне все нынешние международные границы явление абсолютно условно и они существуют только временно. Поэтому каждая большая страна имеет полное право вторгаться в другое государство, силой забирая его земли и провозглашая их своими.

И если победа Украины над московскими ордами означала бы окончание эпохи империй, то предоставление своим бездействием разрешение России грубо захватить независимое государство, ознаменует поражение всего западного мира и подтолкнет Путина к новому вторжению в Европу. Которая ныне, в отличие от Украины, совершенно не готова к отражению агрессии террористической путинской армии. Теперь выбор остается за европейцами, и очень важно, успеют ли они его вовремя сделать.

Дональд Трамп очень далек от образа сильного человека, которым видят его политически зашоренные поклонники. На самом же деле он слаб, эгоистичен и нетерпелив. И то, что он постоянно демонстрирует свое нетерпение там, где требовалась выдержка и политическая мудрость, стало благом всем противникам Соединенных Штатов на глобальной арене.

47 президент США является приверженцем простых и быстрых решений, и не желает задуматься над тем, к чему в итоге способны они привести. Причем, у него полностью отсутствует стратегия и у него нет представления о том, как будет выглядеть длинная геополитическая игра. И ему не хватает терпения играть в нее. Трамповский детский эго может стоить человеческой цивилизации страшных потерь, которые позже уже невозможно будет исправить. Но его сторонники продолжают слепо верить в его гениальность, и это коренным образом еще больше усложняет возникшую ситуацию.

Президент США ошибочно считает, что он может запугивать, шантажировать и экономически прижать каждую нацию, сделав ее покорной. Не осознавая, что национальные интересы как больших, так и не очень наций – гораздо важнее раздутых амбиций и завышенной самооценки Трампа.

Следует прямо сказать, что украинцы не согласны, когда из Вашингтона звучит, что "это не наша война". Эта война принесла американцам большую пользу. Не уступив и не позволив Путину захватить нашу страну за несколько дней, как ожидалось, украинский народ оказал неоценимую услугу остальному свободному миру.

А сдерживая наступление московских орд, украинцы своими жизнями помешали террористу номер один в мире – Путину – распространить угрозы кровавого вторжения на другие государства Европейского континента. Первая косточка демократического домино отказалась упасть, но нынешние западные лидеры до сих пор, кажется, не видят в этом большой ценности. Хотя теория эффекта падения домино остается актуальной сейчас, как никогда.

Не говоря уже о том, что отказом США противостоять Путину, уничтожаются основы общечеловеческой морали, которые питались в Европе в течение долгих веков. Поддержка извращенного российского правителя-социопата лишь наглядно показывает, что в руководстве Америки теперь засели соглашатели, именно такой неприглядный образ Соединенные Штаты в данный момент демонстрируют всему миру.

Кроме того, США не просто оказывали помощь Украине. Они давали деньги военным производителям, одному из сегментов американского производства, который все еще преуспевает и не был перенесен в Китай. Побочными продуктами этого процесса является военное оборудование, которое отправляется в Украину. Иначе оно в Америке просто накапливалось, пока не устарело и не было утилизировано.

Трампизм стремительными темпами уничтожает Америку. Ведь это сверхдержава может очень быстро потерять свой почетный статус. Трамп не способен изолировать Америку от остального мира, а лишь способен превратить ее былое заслуженное величие в ничтожество. Вопрос в том, найдутся ли сейчас в США здоровые политические, и не только силы, чтобы прекратить продвижение 47 президента по этому пути.

Американцы, которым небезразлична дальнейшая судьба их страны, должны политически противостоять Трампу и его дилетантскому режиму. Цена отказа от Украины рикошетом облетит весь мир, а резонанс будет сильнее, чем Соединенные Штаты смогут выдержать. Большое и сверхмощное государство, подчиненное амбициозному и необразованному диктатору, не будет иметь никакого будущего, если все так будет продолжаться и дальше. Дональд Трамп угрожает безопасности каждого, кто хочет жить в мире с правовым порядком.

Россия ведь не заинтересована в прекращении войны. Российская Федерация заинтересована в прекращении поддержки Украины Западом, потому что, хотя Москва получает военные поставки из Северной Кореи, а беспилотники из Ирана, она не в состоянии победить Украину. Особенно сейчас, когда украинцы стали ведущей нацией по ведению нового вида оборонительной войны, основанной на дешевых беспилотниках и квалифицированных операторах этих беспилотников.

Если бы Трамп хотел сделать что-то хорошее и полезное для мира, он объявил бы, что хочет, чтобы Конгресс разрешил долгосрочное финансирование и поставки для гражданских и военных нужд Украины. А также убедился, что американские военные получают необходимые навыки от украинских военных экспертов, ведь наступила эра беспилотников.

Нельзя допустить, чтобы трампизм превратился в норму для Соединенных Штатов, а Путин, уже четвертый год кроваво терроризирующий Украину, стал нормой для мирового сообщества. Ведь способ окончить войну в Украине прост. Диктатор Путин выводит свою армию, выплачивает репарации, и держится как можно дальше от границ западных демократий и других мест, где москалям не рады.

Стефан Тейл в своей статье "How the Russia-Ukraine War Shifted in 2025" цитирует влиятельных западных экспертов: "Переговоры с Россией основываются на идее, что Кремль можно убедить отказаться от своей цели покорить Украину. Это ошибочная надежда, утверждает аналитик Кейси Мишель, поскольку президент России достичь своего максималистского видения. Поэтому Запад должен отказаться от сдерживания и перейти к долгосрочной стратегии противостояния, подобной той, которая использовалась против Советского Союза.

Стефан Тейл продолжает свой обзор: "Усиление вторжений России в воздушное пространство НАТО – это не какая-то гибридная теневая игра, а часть той же войны за будущее Европы, что и вторжение Путина в Украину. пишет он, заключается в том, что "в длительном противостоянии с Россией Европа имеет гораздо лучшие карты".

Отказаться от поддержки Украины и разрешить Путину делать все, что он только захочет – это большая стратегическая ошибка. Россия не побеждает на поле боя, но уступки российскому диктатору, к сожалению, уверяют его в том, что шансы уничтожить украинскую государственность у него все еще остаются.

Исчезновение государства Украины с карты мира будет тождественно превращению Трампа в "геополитического Герострата". Когда же это, наконец, поймут в Соединенных Штатах? Если для него это не кажется трагедией, то на самом деле уничтожение российскими варварами храма Украинской государственности ознаменует начало конца современного международного порядка.

Ибо глобальные последствия подобного добровольного примирения с силами дьявола ни для кого не пройдут понапрасну. Пока Трамп подыгрывает Путину, мир невозможен, но если он по-настоящему поддержит украинцев, достижение мира у Украины станет реальностью.