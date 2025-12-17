Українці б'ють російських окупантів і знущаються над вихвалянням Путіна. А путінські ідіоти все сподіваються, що Трамп змусить Україну віддати Росії без бою укріпрайон у Донбасі, який вона не змогла захопити за одинадцять років війни. Ушаков заявив, що Москва готова розмістити в демілітаризованій зоні, звідки нібито повинні українські війська, не армію, а Росгвардію. Атракціон нечуваної щедрості. Дірку від бублика вони отримають, а не Донбас.

Зеленський прибув до Куп'янська - того самого, який, за словами Путіна, під контролем Росії.

Президент України заявив: "Сьогодні - Куп'янський напрямок: наші воїни, які тут домагаються результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ - ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Спасибі кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупантів".

Раніше брехливий Путін стверджував, що Куп'янськ у Харківській області нібито з початку листопада фактично перебуває під контролем російських військових.

Nexta: Російська армія зазнає тактичної поразки в Куп'янську в Харківській області

Українські військові, OSINT-проект DeepState, який відстежує ситуацію на фронті і близький до Міноборони України, і російські провоєнні телеграм-канали одночасно повідомляють, що ЗСУ перейшли в контрнаступ у Куп'янську і поступово відбивають назад один його квартал за іншим. При цьому зовсім недавно Володимиру Путіну урочисто доповіли про "повне захоплення міста" армією РФ".

Другий корпус Нацгвардії України "Хартія", що веде тут бої, заявив, що російське угруповання в Куп'янську, числом понад 200 військовослужбовців, повністю оточене, і доступ землею для армії РФ до Куп'янська повністю перекрито, а забезпечення росіян здійснюється винятково повітряними дронамі. Також під вогнем ЗСУ перебувають усі виходи зі знаменитої газової труби, яку російські військовослужбовці використовували для проникнення в місто.

"Українським військам доводиться діяти обережно, оскільки в Куп'янську залишається до 500 місцевих жителів, яких росіяни намагаються використати як "живий щит". Бої в центрі міста ще тривають, але згодом український Куп'янськ буде повністю звільнений", - стверджує командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор "Корнет" Оболенський.

ЗСУ змогли відбити частину багатоповерхівок мікрорайону Ювілейний на південно-західній околиці Куп'янська, після чого українські штурмові загони почали успішно проникати і на північно-західні околиці міста з боку сіл Московка і Радьківка. При цьому східна частина Куп'янська і так досі цілком не контролюється російською армією.

"Скориставшись недостатнім закріпленням ЗС РФ у місті на тлі бравурних доповідей до Москви про його повне захоплення, противник перейшов у контратаки", - пишуть російські пабліки, які водночас різко критикують Міноборони РФ за "показуху і невміння".