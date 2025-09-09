Телевидение "Торонто" проделало серьезную работу, проанализировав соцсети вероятного убийцы Андрея Парубия Михаила Сцельникова.

Это та работа, которую должны были сделать задолго ДО — орлы из СБУ. Так вполне возможно, бывший спикер остался бы жив. Но, но… Это же тебе не с повесткой бегать за журналистом "Следствия.инфо", потому что тот нашел элитный дом у Витюка.

Итак, Сцельников - типичный ждун, ватник и фанат Шария. Человек годами выходил в российские чат-рулетки с заявлениями о том, как мы сами подложили "тела туберкулезников" в Бучу и своими руками бахнули вокзал в Краматорске, где как раз ждали поездов женщины и дети… Мужчина самостоятельно искал выходы на контакты в России и публично писал, что имеет информацию. То есть готов был сдать места, куда заходил Парубий.

Журналистам понадобилось немного времени, чтобы найти все это. Так что все эти "городские сумасшедшие" могут быть не так безопасны как мы себе думали.

Параллельно я прислушалась к Радио Куреш интервью бывшего мэра Херсона Владимира Николаевенко. Политик рассказал, как годами его ежедневно избивали трижды — исключение было только Пасхой. А еще в Крыму фсбшник прямо сказал, что криминала он не совершил, но оказал сопротивление, поэтому его будут наказывать.

Бывший глава Херсона рассказал, что неоднократно обращался с заявлениями об антиукраинской деятельности Сальдо и Стремоусова — это были первые лица, которые побежали встречать хлебом-солью оккупантов.

Впрочем, в СБУ мэру говорили, что это просто такая политическая позиция, она не несет вреда и в целом нужно проявлять толерантность.

— Думаю, именно поэтому и мосты не срывали, потому что в тех правоохранительных органах сидели те, кто ждал приезда этих танков. Видимо, их поддержка была намного сильнее, чем позиция общественности Херсона.

Вспомнила, что Стремоусова тоже часто представлять как путешественника и отца четырех ангелочков. А о Сальдо говорили, потому что дед очень невредим, потому что бухает и раком болел.

Оказалось, что все оно очень даже зловредно.