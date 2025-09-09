Телебачення "Торонто" проробило серйозну роботу, проаналізувавши соцмережі ймовірного убивці Андрія Парубія Михайла Сцельнікова.

Це та робота, яку би мали зробити задовго ДО — орли із СБУ. Так би цілком можливо, колишній спікер лишився би живий. Але, але… Це ж тобі не з повісткою бігати за журналістом "Слідства.інфо", бо той знайшов елітну хату у Вітюка.

Отже, Сцельніков — типовий ждун, ватник і фанат Шарія. Людина роками виходила в російські чат-рулетки з заявами про те, як ми самі підклали "тіла туберкульозників" у Бучу та своїми ж руками бахнули вокзал у Краматорську, де якраз чекали потягів жінки та діти… Мужчина самостійно шукав виходи на контакти в Росії і публічно писав, що має інформацію про дуже цікавого сусіда. Тобто, готовий був здати місця, куди заходив Парубій.

Журналістам знадобилось трохи часу, щоб усе це знайти. Тож всі ці "міські божевільні" можуть бути не такі безпечні як ми собі думали.

Паралельно, я дослухала на Радіо Куреш інтервʼю колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. Політик розказав, як роками його щодня били тричі — виняток був лише свято Великодня. А ще в Криму фсбшник прямо сказав, що криміналу він не вчинив, але вчинив супротив, тому його будуть карати.

Колишній очільник Херсона розказав, що неодноразово звертався із заявами про антиукраїнську діяльність Сальдо та Стремоусова — це були перші особи, які аж побігли зустрічати хлібом-сіллю окупантів.

Утім в СБУ меру говорили, що то просто така політична позиція, вона не несе шкоди і загалом треба проявляти толерантність.

— Думаю, саме тому і мости не зривали, бо в тих правоохоронних органах сиділи ті, хто чекав на приїзд цих танків. Мабуть, їх підтримка була набагато сильніша, аніж позиція громадськості Херсона.

Згадала, що Стремоусова теж часто представляти як мандрівника і батька чотирьох янголяток. А про Сальдо говорили, бо дід дуже незловредний, бо бухає і раком хворів.

Виявилось, що все воно дуже навіть зловредне.