''Фламинго'': факты и мифы о новой украинской ракете

Адепты крылатой ракеты, "лучшей, чем устаревший "Томагавк", начали с упоением таскать по информпространству публикацию "The Economist", одобрительно отзывающуюся о "Фламинго". В частности, утверждается, что уже выпускается по 2-3 ракеты в сутки, и у них есть боевое использование. Также адептами подчеркивается, что публикация в The Economist – это не какая-то там джинса, а убедительное свидетельство.

Знаю, насколько нервно реагируют в ОП на любой беспристрастный анализ Фламинго и других изделий компании Fire Point. Но ведь истина дороже.

Начну с приятного. Как дипломированный специалист навскидысь могу сказать, что согласно заявленным массово-габаритным параметрам "Фламинго" теоретически способна пролететь 2,5-3 тыс. км с боевой нагрузкой около 1000 кг. При этом точность и защищенность от средств ПВО-ПРО вызывает обоснованную обеспокоенность, опять-таки исходя из массово-габаритных параметров.

Цена ракеты в $500 тыс. выглядит относительно приемлемой (с учетом заложенных 25% прибыли), особенно если она не будет расти, как обычно происходит с продукцией наших производителей: зацепились за контракт, и цена полезла вверх. Конечно, более предметно о соответствии цены можно говорить только имея перед собой конструкторскую и технологическую документацию на ракету.

Достоверного подтверждения штатного боевого использования Фламинго я нигде не нашел. И никак не могут быть журналистские статьи в наших или иностранных изданиях, которые базируются на пиар-информации от самой компании "Fire Point". Обычно таким подтверждением является официальное уведомление нашего Генштаба с подкреплением в виде спутникового или другого фото. В частности, о крылатой ракете "Ад" такие материалы есть.

Да и враг регулярно рассказывает о том, чем атакованы его объекты, и демонстрирует обломки ракеты или беспилотника. Анонс о "Фламинго" наделал столько шума в недоимперии, что нытье в случае удачного поражения, или восторг от того, что ракету удалось сбить, гарантированы. В любом случае последствия удара полноценной боеголовкой в 1050 кг скрыть невозможно.

Не могу считать подтверждением боевого применения видео с запуском трех "Фламинго" куда-нибудь в направлении моря. Разрушение пограничного залога в Крыму, как будто бы работа "Фламинго", на фото выглядят такими, что сделаны другими, менее мощными средствами. Да и в Крым никак не 3000 км.

Таким образом, следует считать, что Фламинго находится на стадии конструкторских испытаний и доработки до анонсированных параметров. И было бы целесообразным, как бы во время такой доработки турбореактивный двигатель спрятали внутрь корпуса, как это сделано, например, в Нептуне, что сразу уменьшит радиолокационную и инфракрасную заметность ракеты.

Кстати, выпуск 2-3 изделий, но не в сутки, а в месяц как раз соответствует стадии конструкторских испытаний.

О намерении Fire Point быстренько построить от нуля завод по производству турбореактивных двигателей я лучше умолчу, чтобы не насмехаться над светлыми мечтами. Замечу только, что компания ищет партнеров для такого строительства не только в Дании, но и в других странах ЕС, то есть очереди на партнерство почему-то нет.

И еще одно – относительно экстремально сжатых сроков изготовления карбоновых элементов ракеты, чем похвастались технический директор Fire Point Ирина Терех. И о чем, соответственно, упоминает The Economist. Если нам втюхивают ускорение отверждения карбоновой конструкции за счет нагрева, то никакое это не ноу-хау, потому что процесс запекания используется давно. Но если это простое сокращение времени отверждения, то карбон не наберет запланированных прочностных и устойчивых параметров.

Ирина должна об этом знать. Потому что примерно так же ведут себя изделия из бетона, на которых она специализировалась прежде, чем вдруг превратиться в ведущего специалиста в беспилотной и ракетной сферах.