Емоційні качелі Трампа: вікно можливостей для України може зачинитися

А може Трамп просто боягуз чи боїться Путіна? Трамп готовий розпочати військові операції у Венесуелі та Нігерії, готовий захистити Тайвань, зупинити всі війни та конфлікти у світі, але він соромиться надати своєчасну кардинальну військову допомогу Україні. Зрозуміло, що йому страшно не подобається Зеленський - вони обидва вийшли з шоу-бізнесу і Зеленський вдвічі молодший за Трамп. Це псує Трампу настрій, але не позбавляє його апетиту.

Інша справа – спілкування Трампа з Путіним. За Путіна Трамп почувається великою людиною, потрібною Америці та Росії і яким не потрібна, ні Європа, ні Китай.

Тому нам треба побоюватися, коли маятник настрою Трампа знову хитнеться в інший бік і він знову кинеться рятувати світового агресора Путіна, що загинає. І "вікно можливостей" для України знову захлопнеться в самий невідповідний час.