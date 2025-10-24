Два Мінськи, два Стамбули, два Будапешти

Жодна спроба накреслити й розписати компроміс між Україною і Росією нездійснена, нереальна і неефективна

А там, де у миру немає шансу, — говорить лише стихія війни, що живе в логіці зростання, масштабування і наростання.

Там, де локальну війну ведуть до недієвого і формального миру, в якому прошита очевидна перспектива нової війни, відсутній сенс його досягнення.

Навіщо цю війну випробовувати ризиковою перервою, якщо її можна не зупиняти?

Тому цілком може настати онтологічний момент, коли єдиним виходом із макротупикової ситуації стає лише глобальна світова війна, ймовірно із використанням ядерної зброї.