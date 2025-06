Библии в отелях: тайны размещения Евангелия в отелях и современные изменения, связанные с этой темой

Евангелие – это книга, которую считают основой европейской и американской культуры. Она символизирует сердечное и заботливое отношение к гостям отеля и свидетельствует о высоком уровне культуры владельцев гостиниц.

Результаты экспертных исследований

Сегодня наблюдается четкая тенденция к уменьшению количества Библий в отелях по всему миру. Если раньше наличие Слова Божьего было непременным условием обустройства гостиничных номеров, то сегодня их можно найти только в отдельных заведениях.

STR, известная аналитическая компания в сфере гостиничного бизнеса, вместе с другими экспертными организациями регулярно проводила опросы и исследования, связанные с этой темой. В результате было обнаружено, что Библии все чаще исчезают из прикроватных тумбочек в гостиницах и заменяются глянцевыми и развлекательными изданиями.

Эксперты из Only in Your State подсчитали, что за последнее десятилетие количество гостиниц, предлагающих религиозные книги в номерах, сократилось до 15 процентов.

Согласно многим исследованиям, Библии все реже размещают в гостиницах. Источник: Freepik

Как возникла идея размещения Библий в отелях?

Священное Писание в отелях также называли "Библиями Гедеона". Это название происходит от группы миссионеров и мужчин, проповедовавших Слово Божье в прошлом веке. Они брали эти книги в путешествия, путешествуя по стране с обучающими семинарами.

Все началось в 1898 году, когда Джон Х. Николсон остановился в отеле Central Hotel в небольшом городке Боскобель, штат Висконсин. В тот момент в отеле не было свободных номеров, и его поселили вместе с другим гостем, Сэмюэлем Э. Хиллсом.

В ходе общения они обнаружили, что оба уважают христианство и стремятся заниматься просветительской деятельностью в религиозной сфере. Они вместе читали молитвы и спланировали создать сообщество проповедников, чтобы распространять Божьи заветы среди людей.

Создание общества

В 1899 году Джону Х. Николсону и Сэмюэлю Э. Хиллсу удалось воплотить свои планы в реальность. К этому времени к ним присоединился Уильям Д. Найтс, впоследствии ставший лидером группы, инициировавшей бескорыстное служение Богу с признанием веры среди людей.

С течением времени эти трое стали ключевыми лицами нового общества. Хиллс стал его президентом, Найтс – главным помощником, а Николсону поручили все повседневные дела, включая финансирование проекта.

Когда дошло до выбора названия для организации, партнеры решили назвать его Гедеоном по предложению Найтса. Название связано с персонажем Ветхого Завета по имени Гедеон.

Это имя появляется в Книге Судей Еврейской Библии и означает разрушитель, но основатели общества не акцентировали на этом. Их поразил тот факт, что Господь поручил Гедеону вести его небольшое войско из 300 воинов против сильного врага, и в результате армия Гедеона одержала победу.

Успешное развитие проекта

Ассоциация активно росла и пополнялась новыми членами. Они много путешествовали и проводили много времени в гостиничных номерах. Это стало мощным стимулом для создания Библии в 1908 году.

Согласно этому проекту каждый гостиничный номер в Соединенных Штатах должен быть оснащен Писанием, благодаря которому гости могли узнать больше о Слове Божием и его заповедях.

Основной задачей Гедеона было информировать людей о Библии и ее основных принципах. Проект был утвержден в Луисвилле, штат Кентукки, а первые книги разместили в отеле Superior Hotel в Монтане в 1908 году.

В 1920 году Гедеон ассоциировался с бесплатным распространением Библии. Источник: Freepik

С тех пор около 1,8 миллиарда экземпляров Священного Писания, переведенных более чем на 90 языков, были распространены не только в США, но и во многих других странах мира.

По данным исследований, четверть оставшихся на ночь гостей отеля читали Слово Божье. Гедеон подсчитал, что примерно 3000 человек могли прочесть книгу за ее шестилетний срок службы, и это значительная цифра.

Проект был столь успешным, что представители других религий также предлагали свою литературу отдыхающим в отелях. Кроме Библии, были доступны Коран и Книга Мормона. К 1920 году многие ассоциировали имя Гедеон с бесплатным распространением Евангелия.

Почему использование Библий в отелях уменьшилось сегодня?

Как уже отмечалось, количество Библий на гостиничных столах значительно сократилось сегодня. Это объясняется тем, что многие отели ориентируются на миллениалов – людей, рожденных между 1981 и 2000 годами. Их считают наименее религиозным сегментом населения Америки и Европы, и многие гостиницы убирают Библии из номеров в угоду своим потенциальным клиентам.

Еще одной причиной роста количества удалений Слова Божьего с гостиничных столов является доступность Wi-Fi, благодаря которому всегда можно прочитать книгу онлайн.

Возможно, многие гостиницы отказались от использования Евангелия в своих номерах, чтобы не оскорбить представителей других религиозных верований. Некоторые отели объясняют отсутствие таких книг несоответствием их концепции бренда.