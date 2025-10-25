18-24 контракт в "Азове": условия, специальности и порядок подписания
Планируете честно отслужить год в профессиональном подразделении? Перейдите на страницу 18–24 контракт, выберите специальность и подайте анкету — это официальный, прозрачный путь в 12 бригаду специального назначения "Азов" НГУ.
Условия контракта 18-24
Это законный формат службы продолжительностью 365 дней в составе бригады "Азов". Вы подписываете контракт, проходите подготовку и работаете по выбранной специальности – от пехоты и беспилотных систем до медицины и тылового обеспечения. Предусмотрены выплаты, льготы и обеспечение согласно действующим нормам для военнослужащих НГУ. Алгоритм прост: анкета → собеседование → документы → ВЛК → БКБП.
Кому подходит
Бригада принимает мотивированных добровольцев 18+ и женщин, и мужчин. Опыт не обязателен: новички овладевают базой на БКБП (8 недель), а специалисты с гражданским бэкграундом скорее вступают в должности. Особенно востребованы: медицина, инженерия, ИТ и аналитика, логистика, водители категорий C/CE/D/DE, работа с документами и медиа. На собеседовании рекрутеры помогут подобрать направление по реальным умениям, а не только по дипломам.
Актуальные вакансии по контракту 18–24 (12-я бригада НГУ "Азов")
Доступные вакансии с которыми подробнее вы можете ознакомиться на сайте:
- Стрелец
- Пулеметчик
- Снайпер
- Гранатометчик
- Разведчик
- Оператор БПЛА
- Оператор БПАК
- Пилот FPV
- Пилот Mavic
- Пилот Autel
- Пилот Matrice
- Оператор ударных БПЛА
- Оператор НРК (наземных роботизированных комплексов)
Как стать оператором дронов за 18–24?
Выбирайте в заявке направление "Беспилотные системы", на собеседовании расскажите о практике (электроника, FPV, радиосвязи, полеты) или честно скажите, что готовы учиться. После БКБП – профильный курс в подразделении БПЛА, работа в экипаже и постоянная подготовка на полигонах. Договор подписывается на 2 года.
Какие документы готовить
- Паспорт/ID (с приложением), ИНН, военный билет или приписное;
- документы об образовании с приложением, справка о несудимости, характеристика по работе;
- Фото 3×4 и 9×12 (матовые, без угла, в форме мультикам), реквизиты карты "для выплат".
Список в центре рекрутинга могут детализировать в зависимости от выбранной специальности.
Порядок подписания
- Заполните анкету на странице 18–24;
- Возьмите звонок от контакт-центра;
- Пройдите собеседование (оффлайн или онлайн);
- Подготовьте пакет документов;
- Пройдите ВЛК;
- Прибудьте в указанный день для оформления;
- Отработайте БКБП 6–8 недель;
- Получите распределение в подраздел.
Почему именно "Азов"
Здесь не обещают лёгкий путь. В то же время дают системную подготовку по стандартам НАТО, опытное командование и среду, где ценят жизнь бойца и слаженную работу подразделения. У "Азова" есть история реальных боев и традиций — от обороны Мариуполя до текущей работы на самых сложных направлениях. Это подразделение, в котором служат ответственно, а не для галочки.
Готовы сделать шаг? Ознакомьтесь с контрактом 18–24, выберите специальность и подайте анкету. Больше о бригаде и рекрутинге – на azov.org.ua.