русский
Політика

США відправили генерала Дріскола до Києва. Що це означає?

Вадим Денисенко

США відправили генерала Дріскола до Києва. Що це означає?
США відправили генерала Дріскола до Києва. Що це означає?

Генерал Дріскол в Києві. Що це означає?

Візит міністра Сухопотних військ США та особистого друга Ді Венса в Київ – це, безумовно, дуже важлива подія, особливо на фоні турбулентності, в якій ми зараз знаходимося.

1. Це найвищого рівня візит воєнного керівництва США до Києва за весь час перебування Трампа при владі. Цей візит особисто одобрений Трампом і є серйозною перемогою посольства України в Вашингтоні та особисто Ольги Стефанишиної.

2. Про що буде цей візит? Схоже, є три цілі. Перша – Дріскол має дати Трампові звіт про реальну ситуацію на фронті. Друга – співпраця з українським ВПК і особливо з виробниками дронів. І третя, схоже виключно політична – оцінити внутрішню політичну ситуацію на фоні Міндіч-гейта.

3. На фоні того, що зустріч Віткоф-Зеленський не відбулася, візит Дріскола грає новими фарбами. Він, схоже, може бути одним із визначальних для прийняття подальших переговорних рішень Білим домом.

Джерело:facebook.com

Війна в УкраїніБлоги