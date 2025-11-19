США отправили генерала Дрискола в Киев. Что это значит?

Генерал Дрискол в Киеве. Что это значит?

Визит министра Сухопотных войск США и личного друга Ди Венса в Киев – это, безусловно, очень важное событие, особенно на фоне турбулентности, в которой мы сейчас находимся.

1. Это самый высокий уровень визита военного руководства США в Киев за все время пребывания Трампа у власти. Этот визит лично одобрен Трампом и является серьезной победой посольства Украины в Вашингтоне и лично Ольги Стефанишиной.

2. О чем будет этот визит? Похоже, есть три цели. Первая – Дрискол должен дать Трампу отчет о реальной ситуации на фронте. Вторая – сотрудничество с украинским ВПК и особенно с производителями дронов. И третья, похоже, исключительно политическая – оценить внутреннюю политическую ситуацию на фоне Миндич-гейта.

3. На фоне того, что встреча Виткоф-Зеленский не состоялась, визит Дрискола играет новыми красками. Он, похоже, может быть одним из определяющих для принятия дальнейших переговорных решений Белым домом.