Путін видав свої страхи

Типове застереження за Фрейдом. Путін почувається зацькованим і боїться за своє життя. Нормальна людина зазвичай відповідає на чергове запитання: "Як ви маєте?" - чимось на кшталт: все "добре", "нормально", "по-різному" або "ок". Тільки учасник щоденних м'ясних штурмів, замовлений конкурентами мафіозі, смертельно хвора чи інша людина, яка щохвилини відчуває реальну загрозу свого життя, може відповісти на таке запитання так, як Путін відповів сьогодні Фіцо: - "Якщо я живий, то це вже добре".

Хто може загрожувати життю Путіна? Зовнішні вороги навряд чи. Європейці не лише не в змозі, а й морально не готові його усунути. Американці при Трампі теж. Україна, на жаль, поки що не має таких можливостей та технологій. Путін, мабуть, боїться як зовнішніх ворогів, а передусім своїх наближених. Якщо диктатор на чергове запитання "Як справи?" відповідає "Живий - вже добре", значить, він у будь-який момент чекає ніж у спину від власного оточення.