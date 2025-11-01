Українці дуже активно купують на китайському Тему: "смачні" ціни, промокоди та акції, а також відносно швидке доставлення. Проте робити покупки онлайн не завжди безпечно, в тому числі на іноземних платформах. Чому треба бути обачними з Temu та чи є альтернативи — розбираємося у статті.

Чи безпечно купувати на Temu: які є нюанси та підводні камені

У чому проблема з Temu?

Загалом майданчик виконує свої обіцянки: гарні умови повернення, рекламація, захищені платежі. Однак існують ризики шахрайства та, за деякими даними, витоку персональної інформації споживачів.

Зокрема, Temu збирає значний обсяг особистої інформації та даних про поведінку користувачів. Деякі дослідження вказують на те, що мобільний застосунок може запитувати доступ до великої кількості функцій пристрою (камера, мікрофон, геолокація, контакти), що перевищує "необхідний" перелік для звичайного шопінгу. Експерти з кібербезпеки радять користуватися сайтом, а не застосунком.

Ще одна серйозна проблема — це мінлива якість товарів. Можна натрапити на чудові фото та навіть відгуки, а отримати зовсім інше чи значно гірше за якістю замовлення. Кілька порад, як купувати на Тему безпечно:

Користуйтеся вебсайтом, якщо стурбовані конфіденційністю.

Робіть оплату з кредитної картки — вона більш захищена.

Перевіряйте рейтинг і статус продавця.

Слідкуйте за відстеженням посилки (трекінгом). Вчасно подавайте апеляцію, щоби вам повернули кошти.

Залишайте негативні відгуки, якщо отримали не той чи поганий товар.

Європейські споживчі організації виявили, що частина товарів (особливо дитячих та електроніки) не відповідає стандартам безпеки, тобто не отримала б сертифікати для реалізації у ЄС. Іграшки містили небезпечні речовини, а електроніка становила ризик ураження електричним струмом. Тож радимо встановити особисті обмеження на асортимент продукції, яку ви хочете придбати на китайському маркетплейсі.

Які є аналоги Тему

Є багато китайських майданчиків, на яких товари ще дешевші, ніж на Temu. Однак вони не пропонують доставлення в Україну, що змушує користуватися послугами форвардерів. А для бізнесів необхідна доставка вантажів із Китаю з надійною логістичною компанією.

Taobao

Роздрібна платформа з безліччю китайської продукції, в тому числі дизайнерські зразки, малий і середній бізнес, новинки та тренди. Саме на Taobao продавці тестують експериментальні зразки, щоб потім запустити масове виробництво. За найсвіжішими новинками — точно на Taobao.

Alibaba

Це не дуже популярний майданчик серед роздрібних покупців, бо він спрямований на гуртові закупівлі. Є англомовний інтерфейс сервісу, знижки на великі партії, а також не тільки китайські, а й світові бренди. Інколи продавець може організувати пряме доставлення, проте дуже рідко саме до України.

1688

Внутрішня платформа Китаю, де зібрані гуртові продавці, фабрики, виробники, заводи. 1688 — це платформа для китайців, тому шопінг дуже складний: усе іноземною, немає англомовної підтримки, а також доставки за межі КНР. Проте висока якість і низька ціна зробили майданчик популярним серед власників товарного бізнесу: дешевше немає ніде.

Висновки про Temu

Якщо бути обачними, то на Тему вийде зробити вигідний шопінг, проте ціни там не найнижчі на китайському ринку. Одна з переваг — швидке доставлення продукції, що також підживлює інтерес покупців. Ніхто не може дати гарантій, що ви не натрапите на шахраїв, але ви можете уважно ставитися до вибору продавців.