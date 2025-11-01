Орієнтуватися у новій лінійці просто, якщо розуміти логіку моделей. Air – екстремальна тонкість та легкість, Pro – максимум камер та запасу потужності, базова версія – розумний баланс без переплати. Apple переробила матеріали корпусів, теплопакет та автономність, а також уніфікувала фішки екрану.

Як вибрати між айфонами 17-ї лінійки: знаємося на модифікаціях

Дисплей та корпус

Air - найтонший і найлегший з трійці: 5,6 мм, 165 г, титанова рамка та 6,5-дюймовий екран. Pro отримав алюмінієвий монокорпус та 6,3-дюймову панель; корпус забезпечує кращу тепловіддачу та запас для батареї. Базова модель Айфон 17 зберігає алюміній та загартоване скло, габарити близькі до Pro. Весь ряд підтримує Always-On та 120 Гц ProMotion - нарешті без поділу на "про" і "не про". Вологозахист у всіх IP68.

Продуктивність та ІІ на пристрої

Стандартна версія оснащена A19, Air та Pro - A19 Pro. Останній має більш агресивний теплопакет і парову камеру Pro, що стабілізує частоти під тривалим навантаженням і відеозйомкою. Apple Intelligence доступний на всіх трьох, включаючи генеративні функції та локальні моделі, що запускаються на чіпах серії A19.

Кому вистачить базового чіпа A19? Якщо ваше навантаження – фото, соцмережі, навігація, нотатки та періодичний монтаж у 4К, приросту від A19 Pro ви майже не помітите. Якщо ж ви знімаєте багато ProRes-відео, обробляєте RAW, граєте у вимогливі тайтли або активно використовуєте ІІ-функції - беріть Pro або Air.

Камери та зум

Pro — три модулі з телефото та оптичним наближенням аж до 4× плюс "довгі" режими з кращою деталізацією; відео традиційно еталонне. Базова та Air використовують 48 Мп "Fusion"-систему з 2× кроп-телефото та новим надшириком 48 Мп; якість фото відчутно зросла в порівнянні з минулим поколінням, але оптичного "далекого" масштабування немає. Оновлена фронталка 18 Мп із Center Stage прийшла на весь ряд.

Якщо вам потрібний універсальний "компакт із пристойним зумом" – Pro об'єктивно попереду. Для тих, хто частіше знімає людей, міста та приміщення, базової та Air достатньо.

Автономність та зарядка

Реальні тести показують відчутний розрив між класами: Pro Max — чемпіон, майже 18 годин веб-серфінгу, Pro тримається помітно довше за минулорічний Pro, тоді як стандартна модель і Air поступаються конкурентам і старшим братам. Це важливо, якщо ви весь день у 5G та з включеним 120 Гц.

Пам'ять, зв'язок, ціна

Старт з 256 ГБ у всієї лінійки – гарна новина. Бездротовими інтерфейсами — Wi-Fi 7, сучасний модем і Bluetooth 6 у старших конфігураціях. USB-C у всіх. Цінова драбинка очікувана: базова — доступніша, Air — на рівні торішньої "прошки", Pro — дорожча, але й апаратно багатша. Має сенс перевірити локальні ціни та наявність в українських рітейлерів, наприклад, Rozetka.

Що вибрати під ваші завдання

Орієнтуйтеся не тільки на камери та чіп, а на тепловідведення та батарею - вони найсильніше впливають на комфорт у повсякденності:

Активна зйомка відео, дальній зум, ігри, робота з ІІ-інструментами - беріть Pro.

Максимальна мобільність, тонкий корпус та преміальні матеріали – Air, якщо готові миритися з більш скромною автономністю.

Повсякденні завдання, соцмережі, фото без "довгого" зуму - базова модель буде раціональною покупкою.

Майте на увазі, що в реальних тестах старші версії відчутно виграють за часом роботи.