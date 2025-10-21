Чому не буде в Будапешті зустрічі Трампа з Путіним

Будапешт – не Будапешт

Маю величезне переконання, що в 2025 зустрічі Трампа та путіна таки не відбудеться, і в першу чергу через величезне небажання з боку рф.

Сторона практичності та безпеки:

1. НАТО – "логово врага" і летіти туди не зовсім комфортно;

2. Маршрут для підстаркуватого диктатора занадто довгий та складний (майже 5.500 км);

3. Без перебільшення дуже серйозна заява від голови польського МЗС Радослава Сікорського – "Якщо Володимир Путін полетить на зустріч з президентом США Дональдом Трампом до Угорщини через Польщу, його літак може бути примусово посаджений, а сам російський президент — заарештований за ордером Міжнародного кримінального суду. Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не зобов'яже уряд зупинити такий літак, щоб доставити підозрюваного до суду в Гаазі";

4. Зрозуміло, що ніхто з країн ЄС та НАТО навіть не наважтися обміркувати ідею про збиття літака з диктатором на борту (вони навіть дрони не наважуються збити).

Але десь дуже далеко в підсвідомості путіна неприємно згадується катастрофа рейсу президента Польщі Качинського під Смоленськом та знищення Євгена Пригожина в повітрі над Пітером;

5. На сьогоднішній день, вже 26 з 27 країн Європейського Союзу зобов'язалися стати учасниками спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України;

6. Під час планування потенційного візиту путіна, Федеральна Служба Охорони буде намагатися моделювати всі можливі та неможливі ризики переміщення шефа за маршрутом "москва-Будапешт-москва" з точки зору безпеки, і поки що кількість цих ризиків надзвичайно велика.

В першу чергу через нерозуміння де "в цей момент часу і з якою метою" будуть перебувати Малюк та Буданов.

Тобто взагалі відсутні жодні гарантії, що українська сторона не вчинить щось непередбачуване.

Я більше схиляюсь до зміни місця потенційної зустрічі з Угорщини на користь Туреччини, Саудівської Аравії, або навіть Білорусі.

Останні численні та активні контакти представників Трампа із Лукашенко показують, що цей варіант робочий та може бути запропонований.

Сторона політичної та військової доцільності:

1. Немає про що говорити із США.

Жодних поступок від рф у територіальних вимогах до України не проглядається.

2. Керівництво кремля у війні пішло на принцип та розраховує на власних морально-вольових якостях витягнути війну, та врешті решт дотиснути України, а за нею разом ЄС+НАТО.

Сторона економіки:

1. рф точно не бажає втратити можливісті під час опалювального сезону 2025/26 і, як їм здається, остаточно зруйнувати економіку України;

2. Вірогідно, що в кремлі сприймають українську енергетичну систему зразка 2025 року, як вкрай послаблену та виснажену і треба докласти ще трохи зусиль, що зрівняти її рівнем землі.

Резюме:

1. Швидше за все, рф буде знову банально тягнути час у контактах із США з приводу завершення війни в Україні.

2. В той же час рф буде активно закидати США різноманітними пропозиціями про спільні МЕГА-СУПЕР бізнес проЖекти, розраховуючи у відносинах із США розділити бізнес та війну в Україні на окремі паралельні складові;

3. Ймовірно, головний задум - виграти час до середини грудня 2025, а там у західному світі вже Різдвяні свята, далі Новий Рік і всі політики йдуть на канікули аж до кінця січня 2026;

3. Після свят для рф можливо буде щось видніше і можливо на фронті, як вони розраховують, щось зміниться на їхню сторону.