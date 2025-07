Одноденна подорож з Лондона: 17 крутих місць, до яких можна дістатися за пару годин

Лондон — місто, яке пропонує стільки можливостей, що можна тижнями досліджувати його і все одно не побачити все. Але за межами міста є безліч привабливих і надзвичайно красивих місць для одноденної подорожі. Якщо ви втомилися від міської метушні та дедалі частіше думаєте про відпустку, але поки не можете її собі дозволити, не відмовляйте собі в задоволенні організувати міні-відпустку для душі. Ваша втеча може бути недовгою і не такою дорогою, як повноцінна поїздка на курорт в іншій частині світу. Піддайтеся спокусі та вирушайте в коротку одноденну подорож до історичних містечок, піщаних пляжів, чарівних сіл і затишних пабів, що знаходяться не далі ніж за кілька годин від Лондона. Вам знадобиться лише один день для поїздки туди й назад, щоб зробити її незабутньою. Свіже повітря, смачна їжа та яскраві враження — ваші 17 ідей для одноденної подорожі з Лондона готові, залишилося лише обрати напрямок!

1. Нью-Форест

Пейзажі з пасовищами поні та осликів характерні для парку Нью-Форест. Джерело: Image By Trish Steel, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org Пейзажі з пасовищами поні та осликів характерні для парку Нью-Форест. Джерело: Image By Trish Steel, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org

Нью-Форест має все необхідне для ідеального вікенду та очолює список одноденних поїздок з Лондона. Тут навіть є своєрідне сафарі. Цей національний парк охоплює частини Східного Дорсету, Гемпширу та Вілтширу, тож ви можете обрати, що хочете побачити та куди піти. Прогуляйтеся пішохідними стежками парку або відвідайте заповідник оленів у Болдервуді, де можна побачити дику природу та рідкісних птахів; влаштуйте пікнік у мальовничих садах Ексбері та прокатайтеся на паровій залізниці. У центрі парку відвідайте найжвавіше село Брокенхерст: тут ви побачите поні та оленів, що гуляють вулицями, а в місцевому готелі з садом із луговими квітами та коптильнею можна розслабитися в спа-центрі та насолодитися простою, але смачною британською їжею. Не пропустіть місцеві ярмарки колекціонерів. Одноденна поїздка з Лондона до приморського Лімінгтона може включати відвідування музею та галереї Святої Барби, де представлені історичні артефакти з усього графства та першокласні виставки, або ж вирушайте на воду в гавані, займіться чартерною риболовлею чи відвідайте фестиваль морепродуктів у серпні. На берегах річки Больє можна дослідити морське село XIX століття, де створювався флот Нельсона, а в Мілфорді спробуйте каякінг, щоб побачити замок Герст та острів Вайт із води, а потім насолоджуйтесь найкращими морепродуктами в ресторані Verveine.

Відстань: 90 миль

Як дістатися: 1,5 години поїздом від Ватерлоо до Брокенхерста або дві години на машині.

2. Діл, Кент

У тіні більш відомого сусіда Маргейта, Діл — це затишніша версія свого більш інтимного побратима та відповідає всім вимогам найкращих одноденних турів з Лондона. Чарівні ряди будинків у георгіанському стилі на пагорбі перемежовуються унікальними бутиками, цікавими кафе та галереями. Тут не так багато розваг, але атмосфера приморського містечка та розслаблений вайб настільки привабливі, що ви можете захотіти продовжити одноденну поїздку з Лондона на цілий вікенд. Почніть із відвідування замку Діл, створеного Генріхом VIII як частина амбітного проєкту прибережних фортів. Досліджуйте ятки суботнього ринку та не пропустіть тихий пляж із золотистим піском, усіяний дерев’яними рибальськими човнами. Зверніть увагу на місцеву гастрономічну сцену: почастуйте себе обідом у Victual & Co або Frog and Scot і завітайте до винного бару в паризькому стилі Le Pinardier. Після цього відвідайте бутикову галерею сучасного мистецтва Taylor-Jones & Son і насолоджуйтесь живою музикою в магазині-кафе Smugglers Records. Якщо хочете провести ще один день поза Лондоном, зупиніться на ніч у готелі Rose із яскравою, гарною спальнею, вінтажним декором і сніданком у скандинавському стилі.

Відстань: трохи більше 80 миль

Як дістатися: 1 година 20 хвилин поїздом від Сент-Панкрас Інтернешнл або приблизно дві години на машині.

3. Бокс-Гілл

Бокс-Гілл — ідеальний варіант для найкращого одноденного туру з Лондона для любителів піших прогулянок. Тут є безліч маршрутів різного рівня складності, і немає потреби долати великі відстані до початкових точок. Але найкращий спосіб дістатися — проїхатися на велосипеді відомим і популярним маршрутом, який був частиною велогонки Олімпіади 2012 року. Перед поїздкою сплануйте маршрут, запасіться картою, набором для швидкого ремонту велосипеда, водою та перекусом. Вирушайте з парку Річмонд, і за приблизно дві години ви дістанетеся до Гемптон-Корту. Далі на вас чекає підйом трохи більше ніж на півтори милі з кількома крутими поворотами (це не так складно, як здається), перш ніж ви досягнете вершини Бокс-Гілл. Ця оглядова точка варта відвідування для всіх, хто вирушає в одноденну поїздку з Лондона у Великобританії. Ви відкриєте для себе чудовий вид на пагорби Суррея. Тут можна зупинитися на десерт у кафе National Trust або пообідати пирогом чи крамблом у ресторані The Tree. Якщо хочете продовжити подорож, вирушайте до Гедлі-Гіт, що за годину пішки. Це мальовнича прогулянка через ліси, вересові поля та крейдяні низини. Або ж прямуйте до станції Бокс-Гілл, щоб повернутися до Лондона поїздом із велосипедом.

Відстань: 30 миль

Як дістатися: приблизно дві години на велосипеді.

4. Дангенесс

Одне з найнезвичайніших місць для одноденних поїздок за межі Лондона називають "єдиною пустелею Британії", хоча насправді це не так. Пляж нагадує місце корабельної аварії: старі покинуті рибальські човни, занедбані хатини та іржаві лебідки розкидані в безладі. Усе це настільки атмосферно й дивно, що хочеться придивитися ближче, ніби за цим ховається пригода. І якщо придивитися, тут дійсно багато цікавого. Для чудових місць за межами Лондона для одноденної поїздки місцевий природний заповідник може похвалитися милями гальки, чарівними луками з дикими квітами та прісноводними ямами. Пройдіться його стежками, щоб поспостерігати за різними птахами, такими як ібіс чи болотний лунь, а в холоднішу погоду влаштуйтеся в центрі для відвідувачів, щоб спостерігати за водоплавними птахами через велике панорамне вікно. Зупиніться на обід у популярному Dungeness Snack Shack, де подають свіжий улов у теплій булочці, суп із копченої тріски або рол із крабом і омаром. Завершіть подорож екскурсією до "звукових дзеркал", які використовувалися під час Першої світової війни як радари звукових хвиль.

Відстань: 86 миль

Як дістатися: 1 година від Сент-Панкрас Інтернешнл до Фолкстона поїздом, півтори години автобусом або дві години на машині.

5. Гастінгс

Яскраві вулиці Гастінгса є домом для багатьох цікавих магазинів і ресторанів. Джерело: Image L Maras/Pixabay Яскраві вулиці Гастінгса є домом для багатьох цікавих магазинів і ресторанів. Джерело: Image L Maras/Pixabay

Гастінгс має яскраву та багату історію. У 1066 році тут відбулася битва Вільгельма Завойовника, а через кілька століть місто стало центром контрабанди. Сьогодні воно має все для найкращої одноденної поїздки з Лондона: фантастичні галереї, вінтажні магазини, чудові зразки архітектури в стилі ар-деко та атмосфера старого піратського міста. Почніть із дослідження руїн замку часів нормандського завоювання Британії, а потім відвідайте унікальні місцеві музеї, такі як Hastings Contemporary, де навіть фасад є пам’яткою. У підземному музеї Smugglers’ Adventure ви відчуєте себе Індіаною Джонсом, досліджуючи підземні коридори з ліхтариком. Прогуляйтеся природним заповідником, де можна знайти багато рідкісних видів птахів і квітів та красиві водоспади. Перегляньте милі місцеві магазини, зупиніться на обід у Maggie’s, щоб скуштувати смачну рибу з картоплею фрі, і спробуйте найкращу каву та веганські закуски в Sham City Roasters. Види з вершини фунікулера Hill Cliff Railway, найкрутішого у Великобританії, або захід сонця з пірсу Гастінгса варті того, щоб втекти з Лондона на день.

Відстань: 54 милі

Як дістатися: півтори години від Лондон-Брідж поїздом або близько двох годин на машині.

6. Острів Мерсі

Цей острів має унікальне розташування, що робить його однією з найдивовижніших одноденних поїздок з Лондона. Він віддалений від морських міст Британії та з’єднаний із сушею дамбою, яка затоплюється під час припливу. Невеликий острів біля гирла річок Колн і Блеквотер із довгими піщаними пляжами, обрамленими яскравими дерев’яними пляжними хатинами. Західна Мерсі є домом для всіх магазинів, ресторанів і відомих пляжів, тоді як Східна Мерсі тихіша та спокійніша. Тут не так багато типових пляжних розваг, лише кілька пабів, кафе та виноградник. Але якщо ви шукаєте розслаблюючий пляжний відпочинок і чудові місця для прогулянок, ця одноденна поїздка з Лондона — найкращий варіант у Великобританії. Головна місцева пам’ятка — смачні свіжі морепродукти. Мандрівники з усієї країни приїжджають сюди на вихідні за устрицями, креветками, крабами та копченою рибою в The Company Shed або за традиційною рибою з картоплею фрі в Seaview. Ви також можете дослідити узбережжя та полювати на крабів на основі "зловив-відпусти". Або вирушайте в човнову подорож водами затоки, але обов’язково перевірте розклад припливів перед поїздкою.

Відстань: 69 миль

Як дістатися: 1 година від Ліверпуль-стріт до Колчестера поїздом + 45 хвилин автобусом до острова або близько двох годин на машині.

7. Вітстейбл

Це маленьке містечко на північному узбережжі Кента ідеально підходить для найкращого одноденного туру з Лондона, щоб отримати дозу вітаміну B12 з устрицями та прогулянкою вздовж галькового узбережжя. Відвідавши це атмосферне місце, важко уявити щось красивіше на морському узбережжі. Почніть день із чашки кави та пирога з розмарином і апельсином у Blueprint Coffee and Books і вирушайте на велопрогулянку п’ятимильною стежкою Oyster Bay. Якщо ви віддаєте перевагу пішим прогулянкам, досліджуйте узбережжя, щоб побачити морські форти Другої світової війни та поспостерігати за тюленями в гавані. Для обіду є багато цікавих закладів. Одне з улюблених місць мандрівників і місцевих жителів — The Forge, де варто взяти пару горщиків устриць (їх почистять прямо перед вами), рибу та смажену картоплю і насолоджуватися ними на дерев’яному хвилерізі на пляжі. Одноденні поїздки з Лондона не можна вважати успішними, якщо не віддати данину найкращим місцевим пабам Англії та їхнім хмільним напоям, наприклад, у прибережному Old Neptune, розташованому прямо на гальці.

Відстань: 61 миля

Як дістатися: 1 година 20 хвилин від Вікторії або 1 година від Сент-Панкрас Інтернешнл до Вітстейбла поїздом. На машині — приблизно 1 година 40 хвилин.

8. Рай

Місця навколо Лондона для одноденної поїздки надзвичайно чарівні. Тут, мабуть, найгарніша вулиця Британії — Mermaid Street, із середньовічними фахверковими будинками, георгіанськими резиденціями, численними історичними пам’ятками та чудовими фотолокаціями. Ряди ідеально вимощених бруківкою вулиць усіяні елегантно оформленими магазинами, ремісничими крамницями, антикварними чайними та сувенірними магазинами. Придбайте нову книгу в Tiny Book Store і розгляньте вишукані вітрини антикварного магазину Strand House Interiors, перш ніж насолодитися горщиком із лобстером у Globe Inn Marsh і справжнім сассекським елем у The George. По дорозі варто відвідати виноградник Chapel Down, щоб дізнатися більше про тонкощі виноробства та скуштувати особливі вина. Одне з найкращих пляжів поблизу Лондона, Кембер-Сендс, знаходиться за 15 хвилин їзди місцевим автобусом, тож ви також можете відвідати його під час одноденної поїздки, щоб поблукати м’якими дюнами, похлюпатися на мілині або розтягнутися на рушнику під сонцем. На зворотному шляху задовольніть апетит після пляжу свіжою сільською пастою в Tuscan Rye.

Відстань: 79 миль

Як дістатися: 1 година 10 хвилин від Сент-Панкрас Інтернешнл поїздом із пересадкою в Ашфорді або близько 2 годин на машині.

9. Маргейт

Це шикарне приморське містечко на піку популярності як напрямок для одноденних поїздок із Лондона. Його вулиці виглядають як листівки, і вони сповнені вінтажних магазинів, центрів сучасного мистецтва, чудових ресторанів і скромних барів, де можна провести час за келихом. Почніть дослідження Маргейта з Turner Contemporary прямо на набережній, або, якщо цього замало, відвідайте Lovelys, найстарішу художню галерею Кента. Далі досліджуйте мозаїчні стіни Shell Grotto та вирушайте на підземну екскурсію до Маргейтських печер, які колись використовувалися як бомбосховище, схованка контрабандистів і винний льох. Візьміть свіжі морепродукти на обід у Hantverk & Found або влаштуйтеся з рибою та картоплею фрі в ресторані Buoy and Oyster із видом на море. Наступним пунктом у вашому маршруті для одноденної поїздки з Лондона буде оновлений тематичний парк Dreamland: покатайтеся на мальовничій залізниці або в яскравій роликовій кімнаті, зіграйте в аркади та оновіть стрічку соцмереж фотографією біля знаку Dreamland у голлівудському стилі. Решту часу проведіть за шопінгом: підберіть вінтажні речі в Handsome Freak і Peony Vintage та придбайте засоби для догляду за шкірою на основі морських водоростей і парфуми в екомагазині Haeckels. Одноденні тури з Лондона також можуть бути чудовим способом провести час із природою: зберіть мішок сміття на пляжі, і ви отримаєте безкоштовні подарунки від Haeckels. Відстань: 76 миль Як дістатися: 1 година 25 хвилин від Сент-Панкрас Інтернешнл поїздом або близько 2 годин на машині.

10. Бат

Бат вражає своєю архітектурою. Джерело: Image Andrea Smith/Pixabay Бат вражає своєю архітектурою. Джерело: Image Andrea Smith/Pixabay

Одноденна поїздка поблизу Лондона до георгіанського міста Бат перенесе вас прямо на сторінки роману Джейн Остін. Почніть із історичної екскурсії римськими лазнями та спа Бата. Купатися там не можна, але спа-спадщина Бата не зникла — у місті є безліч спа-центрів, ідеальних для розслаблюючого одноденного туру з Лондона. Ви можете побалувати себе процедурами в престижному Gainsborough Bath Spa або насолодитися басейном на даху з приголомшливими видами на місто в доступному за ціною Thermae Bath Spa. Ще одна цікава місцева пам’ятка — Батське абатство, один із найгарніших соборів Великобританії, вражаючий не лише зовні, але й усередині. Відвідайте також Музей моди, який проведе вас сторінками британської моди кількох століть. Якщо зголоднієте, скуштуйте солодку булочку Саллі Ланн у однойменній чайній або традиційний обід із ягняти в The Circus. У гарну погоду чудова ідея — прогулятися пішохідними стежками, такими як Bath Skyline, шестимільною стежкою від центру міста через луки, сади та ліси. Одноденні тури з Лондона до Бата також можуть бути пов’язані з Джейн Остін: вона залишається, мабуть, найвідомішою жителькою міста, тож літературна спадщина міста також шанується. Відвідайте місцеві книгарні чи літературні фестивалі, розгляньте антикварні меблі в Nam або нішеві бренди одягу в Found і, нарешті, завітайте до винного бару Corkage із приблизно 70 сортами для дегустації.

Відстань: 115 миль

Як дістатися: півтори години від Паддінгтона поїздом або дві з половиною години на машині.

11. Брайтон

Брайтон вважається багатьма ентузіастами одноденних поїздок найкращим напрямком на південному сході Англії. Пляж гальковий, але все ж підходить для засмагання в рідкісному британському сонці або прогулянок узбережжям у вітряні та дощові дні. У будь-якому разі поїздка до цього курортного міста не буде повною без відвідування пляжу Брайтона. Але крім пляжу, місто також може запропонувати цікаві розваги та місця для своїх гостей. Прогуляйтеся довгими рядами будинків у стилі Регентства, де розташовані численні незалежні бутики, веганські заклади та музичні магазини, поспостерігайте за чайками з історичного пірсу Palace Pier або покатайтеся на атракціонах. Далі відвідайте казковий Брайтонський павільйон, мальовничий архітектурний пам’ятник, який колись був приморською резиденцією британської корони. Брайтон — чудовий варіант для одноденного туру з Лондона для любителів вуличного мистецтва, особливо тих, хто любить досліджувати вулицю Трафалгар. Зупиніться на пару пінт пива в пабі The Brighton Beer Dispensary, щоб скуштувати хмільні напої від малих сассекських пивоварень. Чекаючи на зворотний поїзд до Лондона, відправляйтеся за покупками в районі Норт-Лейн поблизу залізничного вокзалу.

Відстань: трохи більше 50 миль

Як дістатися: 1 година від Вікторії, Блекфріарс або Лондон-Брідж поїздом або приблизно вдвічі довше на машині.

12. Кентербері

Цей куточок Кента може похвалитися дуже багатою історією, і сьогодні він залишається жвавим місцем завдяки великій студентській спільноті. Почніть свою одноденну екскурсію з Лондона з неквапливої прогулянки бутиками Королівської милі, а потім відвідайте один із найвеличніших соборів Британії — Кентерберійський собор, заснований у 597 році та досі використовуваний для богослужінь. Після цього підберіть щось для читання в благодійній книгарні Catching Lives і посидьте в затишних садах пабів The Dolphin або The Parrot. Далі в маршруті відзначте Будинок мистецтв і знань Біні, де можна побачити колекцію картин, вікторіанські статуетки та артефакти стародавніх цивілізацій. Ця одноденна поїздка поблизу Лондона буде як барвистий і смачний урок історії. Від шотландських яєць із картоплею та салатом у Pork & Co, бенто в Tamago або гарячої піци на критому фермерському ринку The Goods Shed — вибір обіду вражає. Ви можете цікаво та пізнавально провести час на історичних річкових турах, але вони зазвичай переповнені туристами, тому бронюйте заздалегідь. Або прогуляйтеся залишками стародавньої стіни, середньовічним центром міста з брукованими вулицями та дерев’яними будинками і барвистими берегами річки Стур.

Відстань: 61 миля

Як дістатися: 1 година від Сент-Панкрас Інтернешнл поїздом або півтори години на машині.

13. Гілфорд

Мальовниче середньовічне містечко навколо замку в його центрі стане однією з ваших найкращих одноденних поїздок із Лондона. Воно розташоване посеред сільської місцевості Суррея, але пропонує безліч розваг і, звісно, чудовий вибір пабів. Почніть із прогулянки територією замку, помилуйтеся барвистими клумбами та підніміться на вершину Великої вежі, звідки відкриваються чудові панорамні види на місто. Пообідайте місцевими начос у Burrito Loco і продовжуйте прогулянку з відвідуванням 400-річного пабу Star Inn та художньої галереї Guildford House. Ви також можете приєднатися до безкоштовної екскурсії містом, які проводяться з травня по вересень, або вирушити в подорож річкою Вей. Знайдіть спокій і розслаблення біля води в мальовничій пристань Дапдун, або навіть поплавайте у відкритому басейні з підігрівом Guildford House серед прекрасно оформлених садів. Якщо місцевих пабів вам недостатньо або ви шукаєте щось особливе, сядьте на поїзд і вирушайте на екскурсію до пивоварні Hogs Back неподалік. Завершіть легку одноденну поїздку з Лондона виставою в театрі Yvonne Arnaud або завітайте до місцевих пабів на шоу та живу музику.

Відстань: 31 миля

Як дістатися: пів години від Ватерлоо поїздом або близько години на машині.

14. Саутенд-он-Сі

Для ностальгічних приморських мандрівників оберіть щось інше: навіть одноденна поїздка з Лондона до цього міста на східному узбережжі Англії сповнена найкращих одноденних активностей і унікальних вражень, незалежно від того, чи шукаєте ви розслаблюючу поїздку чи пригодницьку. Почніть день із ситного сніданку та найкращої ранкової кави в кафе Ocean Beach на пляжі. Далі прогуляйтеся знаменитим пірсом Саутенд — найдовшим пірсом у світі, який також обслуговується поїздом — і досліджуйте його музей. Оскільки ви вже на набережній, варто зупинитися в зоопарку та природоохоронній пам’ятці Sealife Adventure, де можна побачити видр, сурикатів, скатів, акул і багато видів риб. Це чудовий варіант для одноденних поїздок із Лондона, якщо ви подорожуєте з дітьми. Варіанти обіду різноманітні: від традиційних приморських страв у кафе Fish and Chips на пляжі до риби з картоплею фрі та морозива на десерт у ресторані Offshore. Для чаю та смаколиків варто відвідати Tea with the Tide. На північному кінці пірсу розташований тематичний парк Adventure Island із атракціонами від колеса огляду до американських гірок і водних гірок. Нарешті, завітайте до галереї Focal Point і відвідайте один із амбітних місцевих ресторанів, таких як гастропаб The Pipe of Port або вишукана їдальня Aurum.

Відстань: 36 миль

Як дістатися: 1 година 15 хвилин від Фенчерч-стріт поїздом або дві години на машині.

15. Кембридж

Міст Зітхань — популярна зупинка під час човнової екскурсії в Кембриджі. Джерело: Image Eduardo Vieira/Pixabay Міст Зітхань — популярна зупинка під час човнової екскурсії в Кембриджі. Джерело: Image Eduardo Vieira/Pixabay

Як і Оксфорд, Кембридж відомий своїм історичним університетом, але тут є безліч історичних будівель, заради яких варто покинути Лондон на день. Середньовічна атмосфера доповнюється студентським духом, створюючи приємну та розслаблену атмосферу. Чудовий спосіб розпочати одноденну екскурсію з Лондона до Кембриджа — відвідати музей Фіцвільяма, а потім поснідати в Fitzbillies. Приділіть кілька годин прогулянці коледжами та каплицею Кінгз, а також підніміться на вершину вежі церкви Великої Святої Марії, звідки відкриваються приголомшливі види на місто. Якщо ви подорожуєте з коханою людиною, не пропустіть критий Міст Зітхань у коледжі Сент-Джонс, улюблене місце весільних фотографів і туристів для зйомок. У місті є кілька інших мостів, але найкращий спосіб побачити їх і місто — це човнова екскурсія. Це буде одна з найгарніших одноденних поїздок із Лондона. Зупиніться в Galleria Terrace на обід із британською ф’южн-кухнею або відвідайте foodPark із різноманітними вуличними продавцями карі, відкритими бургерами та піцою на дровах. А якщо завітаєте до каплиці Кінгз-коледжу близько 17:30, вас вразить вечірній спів, що викликає мурашки.

Відстань: 64 милі

Як дістатися: 45 хвилин від Кінгс-Крос або 1 година 10 хвилин від Ліверпуль-стріт поїздом; приблизно дві години на машині.

16. Чичестер

Це містечко виглядає настільки чарівно, наче пастельна листівка. Воно досить маленьке, але має безліч магазинів, парків відпочинку та чудових закладів харчування. Почніть свою одноденну вилазку поблизу Лондона з дослідження міських стін, щоб побачити руїни римського форуму та громадських лазень. Пройдіться брукованими вулицями вздовж стін, і ви опинитеся в пішій доступності від Чичестерського собору. Цей архітектурний шедевр є центральною точкою міста, видимою майже з будь-якої його частини завдяки високому шпилю. Наступна зупинка — сади Єпископського палацу, за 3 хвилини від собору. Ще більше природи можна знайти в парку Пріорі, де також можна влаштувати пікнік. Найкращі одноденні поїздки з Лондона відкриють багато незвичайних і автентичних магазинів і закладів Англії. У Чичестері, наприклад, можна купити продукти без упаковки в Refilled Chichester, магазині, що пропагує свідомий екологізм, або розглянути вінтажні речі, предмети інтер’єру та сувеніри в Peter Hancock. Деякі пам’ятки знаходяться за коротку поїздку на машині чи велосипеді, наприклад, сади Вест-Дін, маєток Гудвуд або чудовий піщаний пляж у Вест-Віттерінгу.

Відстань: 80 миль

Як дістатися: півтори години від Вікторії поїздом або дві години на машині.

17. Стратфорд-апон-Ейвон

Це маленьке середньовічне ринкове містечко також є популярним напрямком для найкращих одноденних турів із Лондона. Велика частина його привабливості пояснюється тим, що це батьківщина Вільяма Шекспіра. Більшість пам’яток у місті та його околицях так чи інакше пов’язані зі знаменитим драматургом. Шекспір провів частину дитинства та кілька років після смерті батька в фахверковому будинку на Генлі-стріт. У Стратфорді ви також знайдете кілька театрів, таких як Королівський Шекспірівський театр, із чудовою панорамою річки Ейвон із його вежі. Ще одна красива місцева пам’ятка — котедж Анни Гетевей за межами міста. Цей мальовничий 500-річний маєток, оточений прекрасними садами, також пов’язаний із Шекспіром — саме тут він залицявся до своєї майбутньої дружини Анни. Будинок доньки Шекспіра, Голлз-Крофт, також варто відвідати. Але Стратфорд із Лондона — це не лише про Шекспіра та театри: є й інші цікаві ідеї для одноденної поїздки. Сядьте на човен і пропливіть річкою за межі міста, посидьте в пабі Old Thatch Tavern або насолодіться вечерею та морозивом на десерт у Hooray’s British Gelato Kitchen.

Відстань: 104 милі

Як дістатися: 2 години 15 хвилин від Мерілебон поїздом або приблизно 2 години на машині.