Найкращі одноденні поїздки з Парижа: 18 чудових і незвичайних місць

Париж, безсумнівно, є одним із найпопулярніших туристичних напрямків, адже тут є все — від унікальних музеїв зі світовими шедеврами до дизайнерських ательє. Однак околиці міста також багаті на культурні пам’ятки та вражають своєю природною красою. Це також можливість уникнути натовпів, черг і метушні туристичного центру. Якщо у вас достатньо часу, ми рекомендуємо здійснити одноденну поїздку з Парижа. Локації знаходяться не далі ніж за дві години їзди від столиці, і до них можна дістатися зручним громадським транспортом. Історичні міста, об’єкти всесвітньої спадщини, ідилічна сільська місцевість із виноградниками та безліч пригод для огляду визначних пам’яток чекають на вас!

Наступний список найкращих одноденних поїздок із Парижа допоможе вам спланувати подорож і краще пізнати Францію.

1. Живерні (Giverny)

Ця одноденна поїздка з Парижа є обов’язковою для любителів мистецтва, особливо тих, хто цінує імпресіонізм. Саме тут, у тепер досить тихому Педе д’Ер, жив і працював знаменитий Моне з 1883 року до своєї смерті в 1926 році.

У своєму сімейному будинку художник створив деякі зі своїх найвідоміших шедеврів, зокрема серію водяних лілій під назвою "Німфеї". Кожен може відвідати розташований неподалік Музей імпресіонізму та навколишні сади, які щороку приваблюють понад півмільйона туристів. Окрім будинку Моне, у Живерні є багато інших цікавих локацій. Це мальовниче місце, яке стало джерелом натхнення для Моне, сповнене чарівних прогулянок і смачної їжі.

Комуна в регіоні Нормандія розташована за 47 миль від столиці. Дістатися можна за дві години автобусом від Porte Maillot до Grand Val.

2. Долина Луари (Laura Valley)

Серед найкращих одноденних поїздок із Парижа — унікальне місце, сповнене історії, культури та дивовижної архітектури, зокрема вражаючих замків. Йдеться про Долину Луари, об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Пишні сади, чарівні озера та вежі французького ренесансу — це мінімум, що чекає на мандрівників. Обов’язково відвідайте замок Шенонсо, відомий як "Жіночий замок", але відкритий для всіх. Він розташований на мальовничому березі річки та пропонує багато цікавих місць для дослідження. Загалом, район замку Шамбор багатий на архітектурні пам’ятки, а також пропонує величезний вибір місцевих вин. До Долини Луари можна дістатися за 1,5 години поїздом від вокзалу Аустерліц.

3. Регіон Шампань (Champagne Region)

Регіон Шампань. Джерело: Image stephane MOUY/Pixabay

Франція нерозривно асоціюється з благородним ігристим напоєм, тому було б майже злочином уникнути регіону, який дав йому назву. Щоб відчути унікальну атмосферу Шампані, рекомендуємо здійснити одноденну поїздку навколо Парижа та відвідати такі локації та пам’ятки:

Виноградники;

Погреби Les Nymphéas;

Реймс, неофіційна столиця регіону, де колись коронували кількох французьких монархів.

Також під час цієї одноденної поїздки з Парижа ви зможете побачити унікальні королівські собори та інші архітектурні шедеври, скуштувати смачну їжу та, звісно, спробувати найвідоміші напої у світі. Регіон Шампань, зокрема місто Реймс, розташований за 89 миль від центру столиці, найзручніше дістатися сюди 45-хвилинним поїздом із вокзалу Гар де л’Ест (Париж-Схід).

4. Булонь-Біянкур (Boulogne-Billancourt)

Дуже часто мандрівники обходять найближчі передмістя французької столиці, але дарма. Наприклад, до топ-10 найкращих одноденних поїздок із Парижа входить комуна Булонь-Біянкур, розташована лише за 10 миль від міста. Дістатися сюди можна за півгодини поїздом від вокзалу Аустерліц.

Маршрут цієї поїздки може виглядати так:

Прогулянка Булонським лісом, сповненим парків і озер;

Відвідування музеїв, зокрема Музею 30-х років, який збирає все, що пов’язано зі стилем ар-деко, Музею Поля-Бельмондо для любителів скульптури та Музею Альбера-Кана з його колекцією фотографій XIX століття та красивими садами.

Одна з найбагатших комун Франції пропонує великий вибір розваг на будь-який смак, як із розкішними ресторанами, так і з незалежними бістро, де можна скуштувати автентичні місцеві страви.

5. Сен-Дені (Saint-Denis)

Північний департамент Сени, Сен-Дені, відомий як "Le 93", мав дуже негативний імідж через злочинність і величезні житлові квартали, схожі на мурашники. Звісно, є райони, яких краще уникати, але завдяки проєктам міського оновлення ситуація значно покращилася.

Якщо ви хочете здійснити коротку одноденну поїздку з Парижа, рекомендуємо забронювати екскурсію до базиліки Сен-Дені, яка містить найбільшу колекцію поховальних скульптур XII–XVI століть. У будь-якому разі, ви лише за 13 миль від центру столиці, тож можете повернутися до огляду популярних туристичних пам’яток, якщо захочете.

6. Овер-сюр-Уаз (Auvers-sur-Oise)

У листі до брата Тео Вінсент Ван Гог описав Овер-сюр-Уаз, закохавшись у це магічне місце. Спокійне та мальовниче село розташоване лише за 32 милі від столиці, тому це чудовий вибір для одноденної поїздки з Парижа.

Протягом багатьох років Овер-сюр-Уаз приваблювало видатних художників, зокрема імпресіоністів. Серед тих, хто черпав натхнення в цьому місці:

Поль Сезанн;

Шарль-Франсуа Добіньї;

Каміль Піссарро та інші.

Насправді, Ван Гог і його брат знайшли свій останній притулок в Овер-сюр-Уаз. Тут можна помилуватися церквою Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьйон, яку він увічнив у 1890 році. Сама картина виставлена в Музеї Орсе і є однією з культових робіт Ван Гога разом із відомими "Соняшниками".

Щоб віддати шану художнику, додайте до маршруту одноденної поїздки з Парижа Музей абсенту. Це єдиний у світі музей, присвячений міцному алкогольному напою. Абсент — зелений "еліксир" може бути як натхненним, так і руйнівним, що відображено в експозиції. До Овер-сюр-Уаз зручно дістатися поїздом, який відправляється з вокзалу Гар дю Нор до Марі-сюр-Уаз.

7. Версальський палац (Chateau de Versailles)

Неймовірний парковий ансамбль. Джерело: Image by jaemin pung/Pixabay

Одна з найвеличніших королівських резиденцій у світі. Ця європейська пам’ятка заслужено входить до списку 10 найкращих одноденних поїздок із Парижа. Версальський палац — це вражаючий палац. У 1682 році за наказом Людовика XIV колишній мисливський будиночок було перетворено на королівську резиденцію, що зачаровує своєю масштабністю та величчю. У процесі було задіяно понад 36 тисяч робітників і майстрів.

Незалежно від того, чи хочете ви дослідити приховані скарби навколишньої території чи краще познайомитися з відомими пам’ятками маєтку, день у Версальському палаці буде сповнений пригод і вражень. Палац має понад дві тисячі кімнат. Особливо рекомендуємо відвідати дивовижну дзеркальну залу, прикрашену позолоченими молдингами. Ще одна популярна локація — сад із апельсиновими деревами. Якщо хочете відпочити від довгих прогулянок, завітайте до одного з чудових ресторанів поблизу, таких як Ore Алена Дюкасса або La Mangette.

Розташований за 18 миль від Парижа, Версальський палац зручно доступний поїздом менш ніж за годину, що робить його ідеальним вибором для швидкої одноденної поїздки з Парижа.

8. Вітрі-сюр-Сен (Vitry-sur-Seine)

Найбільше місто в регіоні Валь-де-Марн із приблизно 85 тисячами жителів колись було майже забороненою зоною, відомою численними соціальними заворушеннями. Нині це чудовий варіант для одноденної поїздки з Парижа, щоб провести веселий день, сповнений розваг і мистецтва.

Прогулюючись красивими вулицями Вітрі-сюр-Сен, можна побачити графіті, створені відомим колективом стріт-арту C215. Також є можливість побачити монументальні вуличні твори мистецтва, такі як монументальна скульптура "Chaufferie avec Cheminée" — ода промисловому минулому міста від Жана Дюбюффе. Під час найкращих одноденних поїздок із Парижа варто відвідати Музей сучасного мистецтва MAC VAL, який презентує роботи французьких і міжнародних художників із 1950-х років до сьогодення, зокрема інсталяції Крістіана Болтанскі, Жиля Барб’є та Хесуса Рафаеля Сото. Навколо університету зосереджено багато модних закладів, таких як бістро з бюджетними цінами, але смачними та ситними стравами, не кажучи вже про якісне вино.

Вітрі-сюр-Сен розташований лише за шість миль від столиці, тому це одна з найдоступніших і найкращих одноденних поїздок із Парижа. Дістатися сюди можна лише за сім хвилин поїздом, який відправляється з Bibliothèque François Mitterrand до Les Ardoines.

9. Шартр (Chartres)

Якщо ви захоплюєтеся монументальною та готичною архітектурою, Шартр — гарна ідея для одноденної поїздки з Парижа. З вокзалу Париж Монпарнас 1 і 2 можна дістатися сюди трохи більше ніж за годину, адже відстань між містами становить лише 56 миль. Собор Нотр-Дам (але не той, про який ви думаєте), розташований у Шартрі, є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки чудовій збереженості, зокрема більшість вітражів є оригінальними.

Район найбільш привабливий для любителів готичної архітектури. Прогулюючись затишними брукованими вулицями, можна знайти кілька хороших ресторанів і барів, щоб розслабитися та насолодитися смачною їжею та добре підібраними напоями.

Протягом шести місяців року відвідувачі міста мають можливість спостерігати приголомшливе освітлення центру. Тому вечірня прогулянка в Шартрі має бути включена до маршруту одноденної поїздки поблизу Парижа.

10. Нормандія (Normandy)

Якщо у вас є вільний день або навіть вихідні, поїздка до Нормандії, зокрема до її західної частини, може стати однією з найкращих одноденних поїздок із Парижа. Історичний прибережний регіон відомий своєю участю у Другій світовій війні, і сліди цього все ще помітні всюди. Відвідайте пляжі Дня Д, Меморіальний музей Канна та американський цвинтар із рядами білих хрестів. Нормандія багата не лише історичними пам’ятками, а й дивовижними морськими пейзажами. Регіон також славиться своєю їжею — морепродуктами, сиром, сидром і знаменитою куркою пуле.

11. Прованс (Provence)

Аббатство Сенанк та квітуча лаванда, Прованс. Джерело: freepik

Середньовічне місто є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з більш ніж 50 важливими історичними пам’ятками, що робить його чудовим вибором для одноденної поїздки з Парижа. Просторі площі, оригінальні фахверкові будинки, звивисті вулиці — тут є багато цікавих місць для туристів.

Головною пам’яткою Провансу є укріплення з фортифікованими воротами, побудовані в XII–XIII століттях. Також варто побачити вежу Цезаря, вежу XII століття, яка використовувалася як королівська фортеця.

Щороку в Провансі проводяться кілька масштабних історичних реконструкцій із розвагами та виставами. Родзинкою фестивалю є шоу "Орли укріплень", під час якого можна на власні очі побачити стародавнє мистецтво соколиного полювання.

12. Фонтенбло (Fontainebleau)

Королівська Франція — це не лише Версаль. Зокрема, середньовічний палац Фонтенбло колись служив домом для Наполеона III (племінника знаменитого полководця та державного діяча), а до того — Людовика VII. Маєток також отримав титул "Другого Риму" завдяки кімнаті, яка була спеціально прикрашена для Папи Пія VII.

Також у рамках крутої одноденної поїздки з Парижа варто відвідати замок Во-ле-Віконт, який облаштував той самий архітектор, що працював у Версальському палаці.

Ще одна природна пам’ятка міста — ліс Фонтенбло з його фантастичними краєвидами та валунами, які здаються розкиданими велетнем. Крім того, тут росте близько трьох тисяч видів грибів.

До Фонтенбло можна дістатися поїздом із вокзалу Гар де Ліон лише за 40 хвилин.

13. Домен Шантійї (Domaine de Chantilly)

Одна з найкращих одноденних поїздок із Парижа на північ від столиці — це поїздка до Домену Шантійї. Маєток, який колись був домом герцога Омаха, має велику колекцію картин, декоративних об’єктів і книг. Окрім прогулянок галереями замку, ви можете відвідати розкішні апартаменти та насолодитися прохолодою пишних садів. Колишні стайні перетворили на кінний музей.

Обов’язково завершіть свою одноденну поїздку за межі Парижа знаменитим десертом на основі крему Шантійї (збитих охолоджених вершків із цукром).

Цікаво, що у 2005 році величний замок приймав весілля футбольної зірки Роналдо. Оренда маєтку коштувала колосальні 700 000 євро!

14. Монтрей та Венсенн (Montreuil and Vincennes)

Якщо ви хочете побачити французькі пам’ятки з іншої перспективи, здійсніть одноденні поїздки поблизу Парижа до міст Монтрей та Венсенн. Це найсхідніші передмістя столиці з багатою культурною та історичною спадщиною. Наприклад, у Монтреї розташований перший блошиний ринок у формі лабіринту, Les Puces de Montreuil, де можна знайти справжні скарби, іноді за безцінь. Місто також менш привабливе, ніж його сусід, але більше наповнене мистецтвом, що відображено в численних музеях і галереях, майстернях художників і навіть стінах, покритих графіті.

Венсенн також є хорошим вибором для одноденної поїздки з Парижа. Тут розташований замок Венсенн, ідеально збережений замок, який виглядає так, ніби зійшов зі сторінок казкової книги чи листівки. Він може похвалитися найвищою середньовічною вежею в Європі.

Монтрей і Венсенн розташовані лише за шість миль від центру Парижа. Дістатися сюди можна за 18 хвилин поїздом, який відправляється з Châtelet les Halles.

15. Парк Со (Parc de Sceaux)

Дуже красивий, але маловідомий маєток, розташований на південь від столиці, із великими садами та невеликим замком. Чудова одноденна поїздка з Парижа до Парку Со — один із найприємніших способів утекти від гамірного міста на вихідні, особливо навесні чи влітку, коли можна влаштувати пікнік із пледом під квітучими сакурами. Для цього рекомендуємо обрати мальовничий Bosquet Nord. Для гурманного пікніка завітайте до таких місць:

Au Porcelet Rose для терринів і салатів;

для терринів і салатів; Verdot із великим вибором місцевого козячого сиру;

із великим вибором місцевого козячого сиру; Sarah Baker — пекарня з ідеальними багетами та найсмачнішими еклерами з Нутеллою.

По середах і суботах працює ринок, де можна купити свіжі фрукти та овочі.

Далі весела одноденна поїздка з Парижа продовжується прогулянкою вражаючими садами, які спроєктував архітектор Версаля Андре Ленотр.

Завершіть поїздку чашкою чаю в Plaisirs des Thés, розташованому за адресою 96 Rue Houdan. Це прекрасне місце зі старовинною вивіскою, чайними столиками та автентичною касою з минулих часів. Тут пропонують великий вибір чаю Mariage Frères і гарячий шоколад Viennois, які додадуть потрібну кількість цукру для повернення до столиці.

16. Лілль (Lille)

У 2004 році це жваве університетське місто отримало статус культурної столиці Європи. Лілль — одна з найкращих одноденних поїздок за межі Парижа, що пропонує все необхідне для незабутньої подорожі — від архітектурних чудес до гастрономічної сцени та творів мистецтва. Старе місто В’є-Лілль межує з Бельгією та Францією, центром якого є чарівна La Grande Place XVII століття. Серед локацій, які варто побачити:

Палац витончених мистецтв (Palais des Beaux-Arts) — один із найбільших музеїв країни;

— один із найбільших музеїв країни; Кондитерська Méert, відома своїми особливими ванільними вафлями, заснована в 1761 році.

Одноденна поїздка з Парижа не буде повною без зупинки в Лілльській опері, яка була перебудована на початку 1900-х років після того, як оригінальна будівля згоріла.

17. Ліон (Lyon)

Розташований за дві години їзди поїздом від столиці, Ліон — університетське місто, яке варто обрати для найкращих одноденних поїздок із Парижа. Гастрономічна столиця Франції є домом для знаменитого ресторану Поля Бокюза. У Ліоні є кілька значних пам’яток, які отримали статус об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто дозволяє насолоджуватися розслабленою, спокійною атмосферою під час прогулянок напівпорожніми брукованими вулицями, вузькими провулками, де майже всюди пахне свіжоспеченим хлібом. Під час одноденної поїздки за межі Парижа не забудьте піднятися на терасу базиліки Нотр-Дам де Фурв’єр, яка пропонує найкращі види на місто. Дізнатися про стародавню історію Ліона можна в Галло-Римському музеї, який має велику кількість стародавніх римських артефактів у своїй колекції. Ще одна особливість міста — трабули, криті проходи, що датуються IV століттям.

18. Мон-Сен-Мішель (Mont Saint-Michel)

Мон-Сен-Мишель на заході, Франція. Джерело: freepik

Знаменитий острів Мон-Сен-Мішель височіє над водами затоки Сен-Мішель у Нормандії. На його найвищій точці розташоване унікальне абатство з такою ж назвою, включене до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Популярна одноденна поїздка з Парижа дозволяє відвідати середньовічне місце паломництва, яке є справжнім дивом готичної архітектури з величною церквою та елегантними монастирськими галереями.

Під час припливу Мон-Сен-Мішель виглядає як віддалений острів. Однак під час відпливу дорога веде від материка до бенедиктинського абатства. Сучасні мандрівники долають той самий шлях, що й середньовічні паломники багато років тому. Окрім релігійних споруд, на острові є еклектичні магазини, кілька ресторанів і старі бруковані вулиці, якими приємно гуляти. Щоб побачити всі пам’ятки, найкраще здійснити одноденну поїздку з Парижа в рамках туру або самостійно, а також за бажання можна залишитися на ніч.