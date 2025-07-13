flydubai запускає комплексні літні туристичні пакети для регіональних подорожей

flydubai Holidays запустила сезонну ініціативу, пропонуючи комбіновані пакети перельотів і проживання для мандрівників, які вирушають з Об’єднаних Арабських Еміратів. Новий формат дозволяє клієнтам бронювати зворотні рейси та три ночі проживання в готелі за однією фіксованою ціною. Пакети можна забронювати до 25 липня 2025 року для подорожей, завершених до 31 серпня 2025 року. Цей крок запроваджує структурований підхід до планування літнього відпочинку під час пікових місяців подорожей у регіоні.

Нова система спрощує процес бронювання для мандрівників через:

Об’єднання ключових туристичних послуг в одну транзакцію.

Зменшення потреби в окремих бронюваннях.

Пропозицію фіксованої ціни, що покриває перельоти та проживання.

Полегшення організації коротких відпочинкових поїздок у напружений літній період.

Ця мережа залишається одним із найкращих варіантів для жителів ОАЕ, які подорожують по Близькому Сходу, Африці, Азії та Східній Європі.

Кілька напрямків, включених до пропозиції, надають доступ до відомих природних або рекреаційних локацій. В Єгипті мандрівники можуть відвідати Марина-Бей, розвинену пляжну зону на Середземному морі. Бухта Клеопатри відома спокійними умовами для плавання. У Грузії популярними прибережними місцями є Батумський бульвар із пальмами, Алфавітна вежа, звідки відкриваються краєвиди на Чорне море, а також підвісні стежки Батумського ботанічного саду. Багато з цих місць доступні через ключові регіональні аеропорти, підключені до мережі flydubai.

Мандрівники, які прибувають до провінції Крабі в Таїланді, можуть насолоджуватися дослідженням пляжу Райлей із його вражаючими вапняковими скелями, відвідати смарагдові басейни природного парку Тхунг Теао та вирушити на острівні екскурсії з жвавого пляжу Ао Нанг. У Малайзії острів Лангкаві пропонує доступ до Небесного мосту Лангкаві, що простягається над тропічним лісом, відокремленого пляжу Танджунг Рху та геоформованого парку Кілім Карст із мангровими лісами та вапняковими утвореннями. Ці місця доступні через напрямки, які обслуговуються сезонними пакетами.

Лангкаві включено до літніх напрямків flydubai, орієнтованих на природу. Джерело: unsplash

Впровадження цих туристичних пакетів із фіксованою ціною відображає зміни в тому, як авіаподорожі упаковуються для жителів ОАЕ під час сезонів високого попиту. Формат пропонує альтернативу традиційним методам бронювання та може вплинути на те, як плануватимуться короткі відпустки в найближчі роки. Перехід до комплексних форматів бронювання може вплинути на те, як мандрівники регіону планують свої літні відпустки.