Що робитиме Келлог цілий тиждень в Україні і що скаже Трамп? Виклик прийнято

Приїзд Кіта Келлога 14 липня в Україну аж на тиждень і обіцянку Дональда Трампа зробити цього дня важливу заяву щодо російської агресії можна назвати викликом аналітикам. Спробуйте вгадати з одного разу, що Келлог робитиме цілий тиждень в Україні і що скаже Трамп? Виклик прийнято.

Із Келлогом набагато простіше, ніж із Трампом. Основна мета його візиту – узгодження якихось топ-кандидатур у міністерствах та відомствах. Насамперед кандидатури посла України в США.

Зеленський повідомив 10 липня журналістам, що поки що бачить Рустема Умерова головним кандидатом і ще готує переформатування Кабміну. Чому Умеров, а не Олексій Рєзніков, він теж був міністром оборони, вільно володіє англійською і вів складні переговори про постачання в ті місяці, коли деякі називали Шольца "ковбасою" і лаяли Макрона. Курячі яйця чіпати не будемо, тому що тоді Резнікова цікавили не вони, а снаряди та "Хаймерси". Якщо дружина Зеленського тоді оперувала ціною скумбрії з минулого століття, то і Резніков міг оперувати давніми цінами на яйця, оскільки подібно до неї давно їх не купував. У цінах на снаряди він явно знався на краще, ніж на яйця.

Не варто сприймати це як пропозицію призначити Резнікова послом у США. Це лише алюзія на те, що вже третій міністр оборони може стати послом, без урахування головкому Залужного. Жартувати, "кузня кадрів" для МЗС – це міноборони, прокуратура та курси секс-інструкторів теж не будемо, бо "не на годині". "На часі" перестановки в уряді та в міністерствах.

Де-факто їх і анонсував Зеленський, а заразом і оголосив конкурс на посаду посла у США. Зрозуміло, проводити в Україні під час війни вибори посла в США не будуть, але з Білим домом та Держдепом таки порадитись треба, бо остаточне слово за ними. Оскільки Зеленський радиться з ними публічно, то це означає, що він не цілком упевнений, що робить правильний вибір. Але Умеров чимось йому подобається на цій посаді, і він прагне, так би мовити, заручитися підтримкою зали на випадок, якщо Рубіо відхиляє цього кандидата. Тому до Києва і летить Келлог, щоб не перетворювати вибір посла на конкурс капітанів КВК та виключити втягування до нього Трампа. Його завдання не допустити ситуації, коли Банкова пропонує Умерова, а Білий дім каже – надішліть когось іншого.

Оскільки Келлог планує провести в Україні цілий тиждень, то узгодженням кандидатури лише посла не обмежиться. Логічно, що обговорюватимуться і ще якісь посади та рівень довіри Білого дому до тих, хто їх обійме. Знаючи те, як у Республіканській партії ставляться до Андрія Єрмака, легко здогадатися, які фільтри поставить Келлог при відборі. Але це не означає, що нові призначення відбуватимуться, лише поки Келлог перебуватиме до Києва. Якісь відбудуться вже після його від'їзду.

Трамп переформатує вашингтонський топ-менеджмент під завдання та умови війни, і тому немає нічого дивного в тому, що він прагне зробити це і з київським менеджментом. Якщо Банкова на співпрацю зі США не піде, то грошей не отримає. Якщо піде, то і далі сидітиме в теплій ванні, як при Байдені, але градус води в ній все ж таки буде нижче. Втім, регулятор температури в руках самих монобільшовиків і якщо ним правильно користуватися, то Трамп може перетворити ванну на джакузі.

Для переконливості Трамп обіцяв видати із президентського фонду 300 млн. доларів, а комітет із озброєнь у Сенаті затвердив програму допомоги на 2026 р. у 500 млн. Але аналогічний комітет у Палаті представників поки що наполягає на байденівському рівні 300 млн. Отже, будуть дебати.

Монобільшовикам, якщо хочуть результатів краще, ніж у Римі, треба бути паіньками, розбільшитися і перестати третювати "меншовиків". Як мінімум випускатимуть їх на з'їзди за кордон, інакше закордон регулярно приїжджатимуть в Україну, щоб поспілкуватися з Порошенком та іншими. Так як закордон зручніше, щоб їздили до нього, а не вона, то монобільшовики цим тільки вкотре налаштовують її проти себе. Стьоб над Трампом і полювання на "трампістів", бурхливо розпочату 1 липня, взагалі доведеться припинити, а заразом перестати тиснути на мізки нещасним "рибкам гуппі". У них і так пам'ять не вміщає і перегрілася. Якщо "гуппі" пам'ять зітруть, то вирішать, що вони аксолотлі, і тоді виникнуть нові проблеми. Аксолотлі – це тонкі та вразливі тіла та душі.

Оскільки Келлог за основною освітою генерал, то виявить професійний інтерес до ситуації на фронті. Зокрема до того, як рашистам вдається день у день півтора року захоплювати від 2 до 5 кілометрів. При цьому з травня з мінімумів втрат у бронетехніці, а верхголовком нічого не просить із озброєнь, як просив у Байдена, і навіть Безугла не дає порад. Не лише генералу Келлогу ця ситуація незрозуміла.

Такими є припущення щодо тижневого візиту Келлога. Список великий, і схоже, це буде не перший його тривалий приїзд. Є думка, що його візит прямо пов'язаний з заявою Трампа, що очікується в понеділок, і вона стосуватиметься якихось нових ідей кремлівців про припинення вогню.

Дозволимо собі у цьому засумніватися. Новини з РФ поки що виглядають моноподібно – знову хтось із топів випав з вікна, а "путін" та думці вкотре скасували Україну та українську мову. Лавров прагне спокусити Нетаньяху, і примушував Малайзії, що німці – це природжені фашисти. Але без пафосу своєї Маші, що репетувала: Анналена Бербок – онука фашиста і її не можна впускати до ООН. Лавров по-комінтернівськи робить ставку на євреїв, як на передовий загін пролетаріату та ВЧК, але забув, який рік на дворі, та історію роману євреїв із радянською владою.

Нових ідей у кремлівців немає і вони по-старому організували спалення лівими опудала Трампа в Бразилії після саміту БРІКС у відповідь на 50% мита для неї. Натомість Лулу да Сілву має нову ідею, що ювілейна сесія Генасамблеї ООН може стати останньою сесією ООН. Цілком імовірно, але не безперечно, і поки що немає ясної відповіді, що після ООН.

Можливо, він має Трамп, і буде озвучений у понеділок. Схоже, Трамп має намір зробити крок глобально і далі папірців, які лаврів передав Рубіо на сесії країн АСЕАН у Малайзії. Тому не варто надто прямо пов'язувати заяву Трампа та візит Келлога.