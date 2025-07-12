Найкращі музеї Парижа: топ-11 місць для відвідування

Париж — ідеальний туристичний напрямок для багатьох мандрівників з усього світу. "Місто вогнів" надихало і продовжує надихати багатьох митців, які приїжджають сюди жити, творити та насолоджуватися унікальною атмосферою. Саме тому культурі та мистецтву приділяється максимальна увага, їх шанують і бережуть. Понад 150 музеїв Парижа чекають на вас — від знаменитого Лувру, площею понад 60 тисяч квадратних метрів, до Гран-Пале, розташованого в дивовижному королівському палаці. Вражаючі колекції охоплюють різні культури, періоди та художні течії. Крім того, часто самі будівлі є архітектурними пам’ятками. Щоб не загубитися серед великого списку найкращих музеїв Парижа, скористайтеся наступним переліком, щоб спланувати цікаву пригоду у французькій столиці.

1. Музей мистецтв і ремесел (Musée des Arts et Métiers)

Музей мистецтв і ремесел насправді є найстарішим науковим музеєм у Європі, хоча його назва може бути оманливою. Заклад був заснований у 1794 році єпископом Анрі Грегуаром для впровадження наукових методів у промислове виробництво країни. У 1819 році він перетворився на великий музей Парижа, який уже понад два століття вражає численних відвідувачів своєю колекцією справжніх скарбів. Серед найвизначніших артефактів:

Велетенський телевізор, створений у 1938 році;

Обчислювальні пристрої Паскаля;

Масштабні моделі автомобілів і будівель;

"Фардьє" — перший у світі автомобіль із двигуном, датований 1770 роком.

Музей також пропонує демонстрацію музичних скриньок у Театрі автоматів.

2. Центр Помпіду (Centre Pompidou)

Незвичайний фасад Центру Помпіду. Джерело: Image edmondlafoto/Pixabay

Серед відомих музеїв Парижа — дивовижний Центр Помпіду, який може конкурувати з Тріумфальною аркою та Ейфелевою вежею завдяки своїй незвичайній архітектурі та яскравим кольорам. Будівля культурно-освітнього закладу вирізняється відкритими трубами та повітроводами, що робить її однією з культових пам’яток столиці.

Центр Помпіду розташований в одному з найстаріших районів Парижа, Бобур, а його колекція сучасного мистецтва є найбільшою в Європі, конкуруючи лише з MoMA у Нью-Йорку.

Цей унікальний комплекс відкрили в 1977 році, поєднавши музей сучасного мистецтва, виставковий простір, бібліотеку та кінотеатр. Ця ідея була революційною на той час, але вона проклала шлях для більшості художніх інституцій світу.

3. Музей набережної Бранлі (Musée du Quai Branly)

Живі стіни Музею набережної Бранлі самі по собі варті прогулянки від Ейфелевої вежі вздовж берегів Сени. Проте саме інтер’єр цієї будівлі змушує затриматися на години. Колекції Музею набережної Бранлі включають експонати, присвячені неєвропейському мистецтву та культурі, зокрема Америці, Азії, Африці та Океанії. Серед скарбів одного з найкращих музеїв Парижа:

Оригінальні в’єтнамські костюми;

Антропоморфна статуя догонів 10 століття з Малі;

Габонські маски;

Перуанські пір’яні туніки;

Ацтекські статуї;

Рідкісні фрески з Ефіопії тощо.

Тут також представлено сучасне мистецтво корінних народів.

4. Же-де-Пом (Jeu de Paume)

Після відвідування Орсе чи Лувру рекомендуємо завітати до одного з найкращих музеїв Парижа, розташованого неподалік. Же-де-Пом — це Національний центр фотографії в садах Тюїльрі. Дві білі, майже ангарні галереї зазвичай демонструють ретроспективні виставки. У підвалі є кінотеатр і зал відеоарту, де показують повнометражні фільми, створені митцями, та креативні цифрові інсталяції. Також рекомендуємо відвідати книгарню та кафе, що належать до Же-де-Пом.

5. Лувр (Louvre)

Найвідоміший музей Парижа. Джерело: Image matt_86/Pixabay

Найвідоміший музей Парижа, а також найвідвідуваніший і найбільший у світі, не потребує представлення. Лувр був заснований у 1793 році і став справжнім містом у місті завдяки багаторівневому лабіринту галерей, сходів, проходів, ескалаторів, увінчаному пірамідним дахом, який вирізняється серед інших архітектурних пам’яток столиці.

Щороку цей відомий музей у Парижі відвідують понад десять мільйонів туристів, які хочуть побачити одну знамениту жінку на власні очі (привіт, Мона Ліза!). Проте, крім найвідомішого шедевра Леонардо да Вінчі, у Луврі зберігається понад 35 тисяч артефактів і творів мистецтва, які також заслуговують на увагу відвідувачів. Варто зазначити, що не всі галереї відкриті щодня. Графік роботи можна перевірити на офіційному сайті або в списках Каруселі Лувру.

6. Музей Бурделя (Musée Bourdelle)

Учень Родена, скульптор Антуан Бурдель, є творцем низки монументальних робіт, зокрема модерністських рельєфних фризів у Театрі Єлисейських полів. Відомий музей у Парижі присвячений життю цього знаменитого майстра. Центральними елементами Музею Бурделя є майстерні та квартира Антуана Бурделя. Після смерті скульптора у 1929 році комплекс розширили двома додатковими крилами, де детальніше вивчається його творчість, з особливим акцентом на бронзові роботи, що зображують Бетховена в різних образах.

7. Музей Мармоттан Моне (Musée Marmottan Monet)

Колишній мисливський павільйон, розташований на краю Булонського лісу, перетворився на один із найкращих музеїв Парижа. Не дивно, адже тут зберігається найбільша у світі колекція Моне! Спочатку павільйон був музеєм у стилі ампір, створеним завдяки зусиллям колекціонера Поля Мармоттана. Проте завдяки Мішелю Моне, молодшому сину художника, який став його єдиним нащадком у 1914 році, колекція культурно-освітнього закладу поповнилася картинами та малюнками Клода Моне, а також Гюстава Клаббота, Ренуара, Ежена Будена та інших художників.

Спеціально для виставки пізніх картин із водяними ліліями в цьому відомому музеї Парижа, Франція, створено окремий круглий зал. На другому поверсі можна побачити колекцію робіт Гогена, Мане, Ренуара, а також меблі Першої імперії та унікальний годинник Севр.

8. Музей Орсе (Musée D'Orsay)

Якщо ви віддаєте перевагу мистецтву, яке вражає та викликає емоції, то обов’язково відвідайте цей музей у Парижі. Музей Орсе розташований у будівлі колишнього залізничного вокзалу. Його колекція включає роботи найвідоміших імпресіоністів і постімпресіоністів, зокрема:

Ван Гог;

Моне;

Ренуар;

Тулуз-Лотрек та інші.

Тут також представлені різноманітні предмети декоративного мистецтва епохи ар-нуво та велика колекція скульптур 19 століття. Гордістю цього крутого музею в Парижі є величезний циферблат годинника, який є повністю прозорим. Після екскурсії рекомендуємо відвідати затишне кафе.

9. Музей Оранжері (Musée de l'Orangerie)

Музей Оранжері демонструє вісім гобеленоподібних картин із серії "Німфеї" (водяні лілії). Один із найпопулярніших музеїв Парижа розташований у двох дуже просторих овальних залах. Невелика площа закладу забезпечує інтимність, дозволяючи повністю зануритися в яскравий ефірний романтизм шедеврів Моне. Однак Оранжері представляє не лише роботи одного з засновників імпресіонізму. Колекція включає шедеври таких художників:

Матісс;

Сезанн;

Пікассо;

Ренуар та інші.

Особливої уваги заслуговує виставка робіт Поля Гійома та Жана Вольтера.

10. Національні галереї Гран-Пале (Grand Palais National Galleries)

Розлогі галереї Гран-Пале були побудовані спеціально для Всесвітньої виставки 1900 року, і вони досі вражають своєю величчю та розмахом. Екстер’єр популярного музею в Парижі виконаний у розкішному стилі боз-ар. Особливо вражає скляний дах зі сталевою рамою.

Гран-Пале знову відкрився для публіки в 2005 році після масштабної реставрації. Останніми роками його галереї приймали великі виставки, присвячені роботам Марка Шагала, Ірвінга Пенна та Поля Гогена.

11. Музей декоративного мистецтва (Musée des Arts Décoratifs)

Музей декоративного мистецтва — чудовий музей для відвідування в Парижі, Франція, з однією з найбільших у світі колекцій декоративного мистецтва та дизайну. Майже століття заклад розташовувався в західному крилі Лувру. Після десятирічної реставрації будівлі вартістю 35 мільйонів євро оригінальна локація відкрилася в 2006 році зі 150 000 експонатів. Заклад, який входить до топ-10 музеїв Парижа, зосереджений на французькому посуді та меблях, від вишуканих кришталевих і порцелянових виробів до креативних килимів.

Особливої уваги заслуговують реконструйовані кімнати, які демонструють життя та побут сімей від кінця 15-го до початку 20-го століття. Таких кімнат у музеї десять.