Росія обрала нову тактику для ударів по Україні дронами

На жаль, російське командування оцінило пуски дронів-камікадзе Shahed-136 з пікапа...

Як відомо, в Орловській області проходили з початку весни випробування пусків Shahed-136 з пікапів на максимально доступній швидкості.

Такий метод дає змогу надавати дрону-камікадзе додаткового розгону-прискорення з економією палива, а також проводити пуски в русі практично з усіх доступних доріг і трас, не обмежуючись певними, вже добре відомими майданчиками.

Крім того, цей метод може створити значні проблеми в питаннях фіксації та супроводу дронів-камікадзе, а також дій на випередження.

Економія палива може дозволити конструкторам зменшити обсяг паливного бака, за рахунок чого можуть збільшити бойову частину.

Ну і те, що люблять усі російські генерали - виділення бюджету на закупівлю пікапів, який, сподіваємося, буде успішно попиляний.

Як би там не було, а тенденція негативна. Якщо рішення ухвалюватимуться швидко, то такий метод пусків уже цього літа може стати широко поширеним у РОВ.