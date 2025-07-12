Готель Kimpton вперше відкриється в історичному центрі Убуду

IHG Hotels & Resorts планує відкрити свій перший готель Kimpton в Індонезії на початку 2026 року в Убуді. Готель буде розташований поблизу річки WOS, за кілька хвилин пішки від палацу Убуду, прямо в серці внутрішнього регіону Балі. Цей крок відображає зміщення уваги від прибережних зон Балі до культурних напрямків у глибині острова, де міжнародні бренди все ще рідкість.

Розроблений у партнерстві з PT Mustika Adiperkasa та GHS KK, готель матиме 101 номер і запропонує мандрівникам альтернативу популярним пляжним курортам на півдні. Проживання тут означає можливість одразу поринути в жваві вулиці Убуду без необхідності чекати на транспорт чи планувати довгі об’їзди. Якщо ви любите бути там, де вирує справжнє життя, цей готель дозволить вам перебувати в самому центрі подій, не відчуваючи відірваності від міста.

Підписання партнерської угоди для відкриття Kimpton Ubud. Джерело: IHG Hotels & Resorts

За кілька хвилин пішки від готелю розташований хребет Кампухан, де можна прогулятися тихою гірською стежкою з широкими видами на джунглі. Це спокійний спосіб розпочати день до того, як місто прокинеться. Поруч вулиця Джалан Гоутама пропонує спокійнішу атмосферу з кафе, якими керують місцеві жителі, невеликими пекарнями та незалежними крамницями, ідеальними для мандрівників, які хочуть провести час у зонах із низьким трафіком, не залишаючи центр міста.

Неподалік від готелю щовихідних працює фермерський ринок Убуду, де місцеві розкладають фрукти, трави та вироби ручної роботи на простих столах і килимках, даючи мандрівникам уявлення про повсякденне життя. Трохи південніше розташоване село Тегес, де мандрівники можуть відвідати відкриті майстерні, що пропонують бамбукові вироби та різьблення по дереву, які часто виготовляються просто перед відвідувачами місцевими майстрами, які живуть і працюють у цих же просторах.

Головний вхід Kimpton Ubud презентовано. Джерело: IHG Hotels & Resorts

Kimpton Bali Ubud додасть ще одну частину до мозаїки нових готелів, які поступово заповнюють центральні високогір’я Балі. Розташований у самому центрі міста, він пропонує мандрівникам новий вибір готелю з відомим ім’ям поряд із меншими місцевими закладами, які вже існують. Відкриття сприяє ширшому розподілу готельних проєктів по всьому острову, доповнюючи встановлені прибережні райони півдня Балі збільшенням потужностей у культурному центрі острова.