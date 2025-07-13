Топ-12 бістро в Парижі, Франція: де їсти як справжній парижанин

Знамениті паризькі бістро подарували світу безліч чудових кулінарних шедеврів класичної кухні. Протягом століть вони займали центральне місце на гастрономічній сцені Франції. Останніми роками з’являються нові кулінарні стилі, національні кухні стали широко доступними, що робить відвідувачів більш вибагливими та вимогливими. Але найкращі класичні бістро Парижа все ще привертають увагу місцевих жителів і гостей столиці, які заново відкривають любов до домашньої кухні та особливої атмосфери. Хоча й вони зазнали змін, таких як додавання натуральних вин до меню та акцент на вибраних інгредієнтах.

Ми відібрали 12 бістро в Парижі, як нових, так і давно відомих, які вирізняються серед інших і зачаровують гостей смачною кухнею та неформальною атмосферою.

1. Le Bistrot Paul Bert

Відоме французьке бістро в 11-му окрузі Парижа зайняло свою нішу на карті бістро так давно, що його стейк із картоплею фрі вже став легендарним. Це типовий заклад із колоритною клієнтурою та смачною кухнею за розумною ціною. З меню, написаними на дошках, мозаїчною плиткою та стінами, прикрашеними дзеркалами, ресторан розміщує гостей на шкіряних диванах, поки вони чекають на страви найвищої якості з паризьким шармом. Замовте морські гребінці, стейк тартар, а на десерт — суфле з Гран Марньє, яке ідеально підходить для двох, хоча ділитися навряд чи захочете. Вечеря коштуватиме в середньому 36 євро, а на обід можна взяти меню за 18 євро.

Години роботи: з 12:00 до 14:00 та з 19:30 до 23:00 з вівторка по суботу.

2. Les Arlots

Затишне класичне французьке бістро з невеликою їдальнею, розташоване на вершині вулиці Фобур Пуассоньєр у Парижі. Відвідування нагадає вам про сімейний недільний обід: весело, невимушено, по-домашньому та смачно. Ресторан відкрився у 2016 році й завоював популярність завдяки спокусливому соусу-пюре — страві з трав’яними ковбасками та вершковим картопляним пюре. Вегетаріанцям тут, мабуть, буде мало що робити, але любителі м’яса оцінять невелике, але ситне меню. Почніть із яйця некруто з ботаргою (сушеною рибою) або паштету з чотирьох видів м’яса. Якщо хочете щось інше, крім ковбасок, оберіть яловичу вирізку, подану зі смаженою картоплею, цибулею-пореєм і соусом із червоного вина.

Години роботи: з 12:00 до 14:30 та з 20:00 до 22:30 з понеділка по суботу.

3. Café de la Nouvelle Mairie

Це мальовниче кафе з терасою розташоване в 5-му окрузі неподалік від Пантеону. Фасад історичної будівлі 1927 року був чудово відреставрований, зберігши типовий французький декор, стару паркетну підлогу, мозаїку та цинкову стійку. Але кафе виглядає старомодним лише зовні. У меню переважають класичні страви з сезонних інгредієнтів, такі як білий тунець зі зів’ялим шпинатом і овочевим вінегретом, равлики булот, ковбаски із зеленої сочевиці тощо. Власник — поціновувач вин, тож ви можете замовити щось смачне й незвичайне з місцевих бутикових виноробень, подане в декантерах, як у давні часи. Це студентський квартал Парижа, тому це місце точно входить до топ-10 бістро серед студентів.

Години роботи: з 8:00 до півночі у будні.

4. Le Cadoret

Інтер’єр цього бістро в 19-му окрузі в районі Бют-Шомон уособлює вінтажний паризький стиль: мозаїчна плитка на підлозі, стара цинкова стійка та молескінові банкетки. Насамперед, воно варте відвідування через чудову винну карту, підібрану до страв меню. Але їхня кухня із традиційним пікантним сільським відтінком заслуговує не меншої уваги. Меню змінюється щодня, тож жоден візит у різні дні не буде однаковим. Зазвичай воно складається з п’яти перших страв і трьох основних. Замовте класичний петіт-сале (солона свинина) або тете-де-во (теляча голова) із дивовижно пікантним соусом равігот — ці страви точно не залишать вас байдужими.

Години роботи: з 8:30 до півночі з вівторка по суботу.

5. Pharamond

Відоме традиційне французьке бістро в Парижі поблизу Ле Аль, відкрите в 1832 році, стало міською пам’яткою. Його триповерхова фахверкова будівля має найчарівніші риси епохи Прекрасної доби: дерев’яні сходи, розписані дзеркала, мозаїки, позолота та червоні оксамитові лавки. Розташуйтеся на жвавій терасі з видом на площу Вантр де Парі та наповніть тарілки культовими французькими домашніми стравами. Наприклад, замовте яйця мімоза, беф бургіньйон або кокот із сиром, зеленою цибулею та кремом із трюфелів. Порції величезні, середня вартість обіду на людину — 25 євро, тож будьте готові до черги.

Години роботи: з 12:00 до півночі щодня.

6. Le Jourdain

Цей заклад пропонує одне з найкращих фіксованих меню в Парижі. Джерело: Image Lejourdain.fr

Це маленьке бістро в стилі 1950-х, одне з найкращих у 20-му окрузі французької столиці, пропонує безліч смаків у своїх фіксованих обідніх меню (одні з найдоступніших у Парижі — три страви за 19 євро) та креативні страви з великою кількістю морепродуктів у стилі тапас вечорами. Спробуйте мідії в пікантному винному бульйоні, севіче з тріски та зверніться до персоналу за допомогою у підборі вина до страв — тут дійсно знають, як це зробити. Обіднє меню змінюється щодня залежно від сезонних продуктів. Наприклад, один із варіантів складався із салату з буряка, апельсина та цибулі-порею, рагу з помідорів із кальмарами з оцтом і перцем та тушкованим ревенем із маскарпоне.

Години роботи: з 12:00 до 14:00 та з 19:30 до 22:30 з вівторка по суботу.

7. Le Mermoz

Бістро в 8-му окрузі Парижа за кілька кроків від Єлисейських полів пропонує креативні збалансовані страви з східним відтінком. Це місце з простою та приємною атмосферою та вишуканою кухнею, а не ситною їжею. Інтер’єр відповідає класицизму закладу: мозаїчна плитка, світильники в стилі ар-деко та J-подібна барна стійка. Меню змінюється щодня. Зверніть увагу на смажені мідії із соусом із цукрового лимона, подані зі свіжою кінзою та кашею, курку з Ланда з сиром блан і тахіні, а на десерт візьміть салат із апельсинами, мигдалем і фініками з вершками. Також Le Mermoz, як і багато найкращих класичних французьких бістро в Парижі, славиться чудовим винним баром. Ви можете насолоджуватися смачним вином і їжею на відкритій терасі.

Години роботи: з 12:00 до 14:30 та з 19:30 до 23:30, крім вихідних.

8. Aux Crus de Bourgogne

Одне з найвідоміших бістро в Парижі в бургундському стилі в 2-му окрузі вітає гостей оригінальною їдальнею з дерев’яними панелями, наче з іншої епохи, великими дзеркалами, акуратними столами з дерев’яними стільцями та білими скатертинами і неперевершеною елегантною атмосферою. Історичне бістро пропонує гостям найкращі страви Бургундії, такі як стейк о-пуавр (яловичий філей із перцем і кукурудзяним соусом), яйця ан-мьорет (страва з яєць пашот, червоного вина та грибів). Тут доступний вибір гарнірів, таких як зів’ялий шпинат, картопля фрі або картопляне пюре. Меню сезонне, що типово для хороших бістро в Парижі. Його родзинкою є камбала мюньєр у маслі та лимоні.

Години роботи: з 12:00 до 14:30 та з 19:30 до 22:30 щодня.

9. Le Baratin

Одне з перших бістро в Парижі, яке давно здобуло культовий статус у Франції, має серед своїх вірних шанувальників шеф-кухарів і кондитерів міжнародного рівня, таких як Ентоні Бурден і П’єр Ерме. Заклад популярний як серед місцевих, так і серед іноземців, яких приваблює делікатна та ситна кухня Ракель Карени з рідкісними екзотичними нотками. Придивіться до ніжного фріс де во з каперсами та помідорами, яловичини конфі з насиченим соусом із червоного вина та галет із свіжими сардинами та цибулею-шалот, а на десерт спробуйте полуничне печиво з ягідним соусом. Це бістро в Парижі має одну з найкращих колекцій органічних вин у місті, тож із вибором напою проблем не буде. Бронюйте столик, адже заклад буквально обложений гурманами.

Години роботи: з 12:15 до 14:00 та з 19:30 до 23:00 з вівторка по п’ятницю та лише в суботу ввечері.

10. Les Philosophes

Одне з найулюбленіших бістро в Парижі поблизу знаменитої книгарні Les Mots à la Bouche створене відомим ресторатором Ксав’є Денамуром, відомим своєю класичною кухнею з акцентом на місцеві органічні продукти. Найкраще бістро в районі Маре навіть вказує на меню продукти прямо з ферми. Воно має велику терасу, але бронювання рекомендується, щоб легко отримати столик. Почніть досліджувати місцеве меню з м’ясних рийєтів, конфі з качиної ніжки та обов’язково скуштуйте улюблені страви відвідувачів — французьку цибулеву юшку та стейк тартар. На десерт візьміть ванільний флан-пиріг. Страви доповнюються асортиментом домашніх вин, пива та білих вин.

Години роботи: з 9:00 до 2:00, крім неділі та понеділка.

11. Chez L’Ami Jean

Бістро дотримується традиційного стилю в декорі та кухні. Джерело: Image Lamijean.fr

Шеф-кухар Стефан Жего був одним із тих, хто підняв традиційну їжу бістро в Парижі за допомогою особливих технік і акценту на якісних інгредієнтах до рівня вишуканої кухні. Цей заклад відомий своїми ситними стравами, які разом із сільським декором і жвавою атмосферою пропонують кулінарну подорож культурою Країни Басків. Якщо ви відвідуєте з другом, який любить м’ясо, обов’язково спробуйте фірмову страву для двох — Côte de Boeuf. На меню є також чимало інших вартих уваги страв, таких як томлені яловичі щоки, рис де во та закуска зі смажених кальмарів на подушці з рататую. Навіть хліб у найкращих бістро Парижа може бути ідеальною закускою, як тут, у поєднанні з пікантним сирним соусом.

Години роботи: з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00 з вівторка по суботу.

12. Chez La Vieille

Незважаючи на те, що квартал Ле Аль та його околиці зазнали значних змін останніми роками, французьке бістро Chez La Vieille залишається бастіоном традицій у Парижі. Що й казати, якщо воно досі носить ім’я шеф-кухаря, яка керувала ним у 80-х? Тепер кермо правління належить американському шефу Даніелю Роузу, який обрав автентичність як підхід до меню та атмосфери традиційного бістро, яке здається навіть надто веселим і жвавим для 1-го округу Парижа. Ви можете випити за барною стійкою на першому поверсі або сісти за один із кількох десятків столиків у затишній залі нагорі. Нирки кролика на тості, бланкет із телятини з морквою та грибами або качиний террин із хріном і буряком точно варто замовити тут. На десерт спробуйте грушевий клафуті з масляним смаком.

Години роботи: з 12:00 до 14:30 та з 18:00 до 22:30 з вівторка по суботу. Бар відкритий до 1:00.