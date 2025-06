Біблії в готелях: таємниці розміщення Євангелія в готелях і сучасні зміни, пов’язані з цією темою

Євангеліє – це книга, яку вважають основою європейської та американської культури. Вона символізує сердечне та турботливе ставлення до гостей готелю і свідчить про високий рівень культури власників готелів.

Результати експертних досліджень

Сьогодні спостерігається чітка тенденція до зменшення кількості Біблій у готелях по всьому світу. Якщо раніше наявність Слова Божого була неодмінною умовою облаштування готельних номерів, то сьогодні їх можна знайти лише в окремих закладах.

STR, відома аналітична компанія у сфері готельного бізнесу, разом з іншими експертними організаціями регулярно проводила опитування та дослідження, пов’язані з цією темою. У результаті було виявлено, що Біблії дедалі частіше зникають із приліжкових тумбочок у готелях і замінюються глянцевими та розважальними виданнями.

Експерти з Only in Your State підрахували, що за останнє десятиліття кількість готелів, які пропонують релігійні книги в номерах, скоротилася до 15 відсотків.

Згідно з багатьма дослідженнями, Біблії дедалі рідше розміщують у готелях. Джерело: Freepik Згідно з багатьма дослідженнями, Біблії дедалі рідше розміщують у готелях. Джерело: Freepik

Як виникла ідея розміщення Біблій у готелях?

Святе Письмо в готелях також називали "Бібліями Гедеона". Ця назва походить від групи місіонерів і чоловіків, які проповідували Слово Боже в минулому столітті. Вони брали ці книги в подорожі, мандруючи країною з навчальними семінарами.

Усе почалося в 1898 році, коли Джон Х. Ніколсон зупинився в готелі Central Hotel у невеликому містечку Боскобель, штат Вісконсин. На той момент у готелі не було вільних номерів, і його поселили разом із іншим гостем, Семюелем Е. Хіллсом.

Під час спілкування вони виявили, що обидва шанують християнство і прагнуть займатися просвітницькою діяльністю в релігійній сфері. Вони разом читали молитви та спланували створити спільноту проповідників, щоб поширювати Божі заповіти серед людей.

Створення товариства

У 1899 році Джону Х. Ніколсону та Семюелю Е. Хіллсу вдалося втілити свої плани в реальність. На той час до них приєднався Вільям Д. Найтс, який згодом став лідером групи, що ініціювала безкорисливе служіння Богу з визнанням віри серед людей.

З часом ці троє стали ключовими особами нового товариства. Хіллс став його президентом, Найтс – головним помічником, а Ніколсону доручили всі повсякденні справи, включно з фінансуванням проєкту.

Коли дійшло до вибору назви для організації, партнери вирішили назвати її Гедеон за пропозицією Найтса. Назва пов’язана з персонажем Старого Заповіту на ім’я Гедеон.

Це ім’я з’являється в Книзі Суддів Єврейської Біблії та означає "руйнівник", але засновники товариства не акцентували на цьому. Їх вразив той факт, що Господь доручив Гедеону вести його невелике військо з 300 воїнів проти сильного ворога, і в результаті армія Гедеона здобула перемогу.

Успішний розвиток проєкту

Асоціація інтенсивно зростала та поповнювалася новими членами. Вони багато подорожували та проводили багато часу в готельних номерах. Це стало потужним стимулом для створення Проєкту Біблія у 1908 році.

Згідно з цим проєктом, кожен готельний номер у Сполучених Штатах мав бути оснащений Писанням, завдяки якому гості могли дізнатися більше про Слово Боже та його заповіді.

Основним завданням Гедеона було інформувати людей про Біблію та її основні принципи. Проєкт було затверджено в Луїсвіллі, штат Кентуккі, а перші книги розмістили в готелі Superior Hotel у Монтані в 1908 році.

У 1920 році Гедеон асоціювався з безкоштовним поширенням Біблії. Джерело: Freepik У 1920 році Гедеон асоціювався з безкоштовним поширенням Біблії. Джерело: Freepik

Відтоді близько 1,8 мільярда примірників Святого Письма, перекладених більш ніж на 90 мов, було поширено не лише в США, а й у багатьох інших країнах світу.

За даними досліджень, чверть гостей готелю, які залишалися на ніч, читали Слово Боже. Гедеон підрахував, що приблизно 3000 людей могли прочитати книгу за її шестирічний термін служби, і це значна цифра.

Проєкт був настільки успішним, що представники інших релігій також пропонували свою літературу відпочивальникам у готелях. Окрім Біблії, були доступні Коран і Книга Мормона. До 1920 року багато людей асоціювали ім’я Гедеон із безкоштовним поширенням Євангелія.

Чому використання Біблій у готелях зменшилося сьогодні?

Як ми вже зазначили, кількість Біблій на готельних столах значно скоротилася сьогодні. Це пояснюється тим, що багато готелів орієнтуються на міленіалів – людей, народжених між 1981 і 2000 роками. Їх вважають найменш релігійним сегментом населення Америки та Європи, і багато готелів прибирають Біблії з номерів, щоб догодити своїм потенційним клієнтам.

Ще однією причиною зростання кількості видалень Слова Божого з готельних столів є доступність Wi-Fi, завдяки якому завжди можна прочитати книгу онлайн.

Можливо, багато готелів відмовилися від використання Євангелія в своїх номерах, щоб не образити представників інших релігійних вірувань. Деякі готелі пояснюють відсутність таких книг невідповідністю їхньої концепції бренду.