Топ-10 сімейних готелів на Ібіці. Комфортна відпустка разом серед мальовничих пляжів і розваг для всіх вікових груп

Чи то міський курорт, чи то пляжний притулок, ідеалістична природа Ібіци, безліч активностей і розкіш самих курортів потішать усі вікові групи. Молоді батьки можуть знайти відокремлений куточок серед апельсинових гаїв, щоб поринути в абсолютну релаксацію далеко від натовпу та шуму. Активні малюки будуть задоволені водними розвагами, безмежними зеленими галявинами та спеціально розробленими програмами для веселощів і досліджень. Підлітки зможуть опанувати безліч водних активностей і отримати додаткове занурення в сучасні технології. А дорослі зможуть розслабитися в спа-центрі та потішити свою внутрішню дитину в найкращих сімейних курортах Ібіци.

Не губіться в пошуках, адже ми детально розглянули сімейні готелі Ібіци та дійшли до висновку. Наш огляд розкішних сімейних готелів Ібіци охоплює північ, південь, захід і схід для різноманітних атмосфер і особистого задоволення. Якщо ви не хочете шукати місце на острові методом проб і помилок, ознайомтеся з нашим списком топ-10 найкращих сімейних готелів Ібіци, який враховує всі вікові категорії, форми сімей, відгуки та рекомендації. Найпривабливіший за ціною розкішний готель Ібіци для великих сімей також у нашому бездоганному списку.

Зберігайте приватність і спокій на Ібіці. Джерело: https://www.facebook.com/

1. Atzaro Agriturismo Hotel – тиха гавань для молодих батьків

Готель на Ібіці, який розглядає сімейний відпочинок як можливість для виснажених батьків розслабитися, гармонізуючи своїх дітей. Заколисуюча атмосфера серед ароматних садів і великих просторів, де ніщо не тисне і не обмежує рухів, а також досвідчені няні, які допомагають із немовлятами навіть у перші місяці життя – секрет щасливого батьківства.

Тут легко перебувати в тиші, віддаляючись від епіцентру розваг у родючий сад, де лише щебет птахів може доповнити колискову для малюка. Це зовсім не означає, що вам буде нудно. Можливість бути разом без метушні та довгого списку турбот – це втілення мрії щасливих батьків.

Позбавтеся страхів, адже готель готовий забезпечити немовлят їжею та кваліфікованою допомогою лікарів для необмеженого спокою батьків.

У номері ви знайдете все необхідне, щоб затишно влаштувати малюка поруч: спеціалізовані ліжечка, високі стільці, а за панорамними вікнами на дітей чекає світ пізнання. Багато часу можна провести в дитячому басейні з яскравими деталями, безліччю іграшок і водними атракціонами. Однак цей час може бути легким і приємним, адже поруч є велика сімейна лагуна, де кабінки для перевдягання створюють зону комфорту для сім’ї, а тіккі-бар освіжає та розслабляє весь відпочинок.

І ще трохи приємного: найкращий сімейний готель на Ібіці може похвалитися чудовим спа-центром і ресторанами. У першому ви буквально фізично відновитеся завдяки різноманітним масажам і омолоджувальним процедурам. Більшість із них повністю екологічні та спрямовані на терапію для годуючих мам. У другому випадку ви зможете спланувати вечерю лише вдвох і зайнятися терапією ваших стосунків, поки ваше маля в надійних руках. Після такого відновлення ви будете активними та енергійними, зможете взяти один із велосипедів і розпочати день із приголомшливої велопрогулянки серед ароматів садів і ландшафтних локацій.

Atzaro Agriturismo Hotel відкриє можливості сімейного відпочинку на Ібіці та подарує вам свій комфорт за ціною приблизно £382 за ніч.

Великий простір для вашої відпустки на узбережжі Ібіці. Джерело: https://cantalaias.net/

2. Can Talayas – розкішний відпочинок для сімей

Сімейна відпустка в найкращому готелі Ібіци Can Talayas набуває значення міцних і тривалих стосунків для майже всіх, хто коли-небудь насолоджувався таким розкішним досвідом. Історична садиба родини Томасів стала розкішним оазисом, який обожнює дитячий сміх і робить усе необхідне, щоб як діти, так і батьки отримали розслаблений відпочинок на півночі Ібіци. Постійні відвідувачі вже настільки здружилися, що планують відпустки разом – цей родинний роман об’єднує компанії та додає теплого відчуття до відпочинку.

Єдине, у чому сім’ї змагаються, – це швидкість бронювання розкішних люксів, особливо Sunflower Suite. Цей вишуканий простір має окрему дитячу кімнату, що особливо тішить батьків у відпустці. Але переможці можуть вільно запрошувати решту дітей гратися в дитячій, якщо вдасться витягти їх із жаб’ячого ставка, де вони зазвичай проводять весь день із перервою на перекус. Ще однією принадою для дітей будуть тварини (кошенята, павичі та віслюки), які створюють ще більше душевності та гармонії на території готелю. Наймолодші відвідувачі Paradise Manor також будуть оточені турботою. Немовлята можуть розраховувати на овочеве пюре прямо з саду та завжди тепле молоко для міцного сну.

Поруч із курортом є чудові дитячі пляжі: Cala Bois, Cala Llenya і Pou des Lleó. Останній оснащений серфінговою хатиною, де підлітки можуть приборкати хвилі.

Сімейні столи на оглядовій терасі розраховані на великі групи та вибагливих гурманів. Насолоджуйтесь поєднанням вина, насичених смаків страв і дивовижних краєвидів щодня, милуючись Ібіцею в Can Talayas за стартовою ціною £310 за ніч.

Приватні лагуни на огороджених терасах у готелі Ibiza Bay. Джерело: https://www.facebook.com/

3. Nobu Hotel Ibiza Bay – активний відпочинок для енергійних малюків

Чули про один із найкращих дитячих клубів Європи, The Marbella Club? Він став ключем до успіху сімейного відпочинку на Ібіці в Nobu Hotel. Ніде більше на Ібіці ви не знайдете стільки активностей для дітей, як пропонує цей клуб. Щоденні майстер-класи роблять день веселим і пізнавальним. Хтось закохується в створення браслетів, інші відтоді захоплюються виготовленням домашнього суші, а дехто в захваті від вечірнього кінотеатру з горами попкорну. Окремий дитячий басейн дозволяє дорослим розслабитися, відпочиваючи в кабінках для перевдягання та насолоджуючись різноманітними коктейлями. Діти мають власні смачні розваги, які не дадуть їм вийти з води.

Під час бронювання номера ви можете обрати один для всіх або скористатися суміжними номерами, якщо діти вже досить самостійні. Один із найкращих сімейних готелів Ібіци піклується про малюків, наповнюючи номери різноманітними смаколиками та заняттями для дітей. Маленькі туристи Ібіци також знайдуть брендовані халати, бейсболки та парео свого розміру, щоб відчути себе на рівні дорослого піклування.

Не лише дорослі можуть насолоджуватися спа, адже є масажі для дітей, що чудово допомагає заснути. Хочете побачити професіоналізм персоналу? Спробуйте запам’ятати всіх дітлахів готелю за іменами. Складно? Але вони можуть. Звички, бажання та хобі ваших дітей стають турботою персоналу, що допомагає батькам трохи зняти тягар із плечей і насолодитися власним відновленням і відпочинком.

Насолоджуйтеся відпусткою на Ібіці в Nobu Family Hotel Ibiza Bay за стартовою ціною $250 за ніч.

Схованка на Ібіці, яка буде веселою для всієї родини. Джерело: https://7pines.com/en/home

4. 7 Pines Resort Ibiza – різноманітний відпочинок для всіх віков

Чудові апартаменти в люксах із райськими садами, ландшафтними терасами та багатофункціональними кухнями дозволяють сім’ям комфортно розміститися для активного та насиченого відпочинку. Розташування в Cala Conte та Cala Codolar дасть змогу збагатити відпустку полями для гольфу та додатковою дитячою локацією, яка заслужила свою романтичну та таємничу назву – Laguna Park.

Ви можете провести у парку цілий день, адже він повний водних і смачних розваг, а також безлічі активностей, які проводить дитячий клуб House of Kids Kio. Пізнавальні програми розроблені експертами у сфері дитячої розважальної освіти, що дозволяє отримати від відпочинку не лише гарний настрій, а й забрати з собою багаж знань про природу та мешканців землі. Клуб підходить для дітей абсолютно різних вікових категорій, для найменших є тактильна зона та спеціальний простір для тихого відпочинку. Активний пізнавальний вік знайде багато майстер-класів та анімаційних ігор, щоб виплеснути енергію. Підлітки розміщуються в окремій зоні, де живуть їхні інтереси та завдання для прогресивних розумів. Дітей можна залишити під наглядом, щоб насолодитися дорослою локацією з різними процедурами та релаксацією. Дорослі можуть зайнятися від йоги до байдикування на шезлонгу з коктейлем. Залишайтеся довше на драматичній скелі, що розрізає хвилі, – 7 Pines Resort, адже це найкраще, що може запропонувати Ібіца для сімейного відпочинку, за £521 за ніч.

Розслаблена атмосфера вашої приватної відпустки для великої компанії на Ібіці. Джерело: https://www.facebook.com/

5. La Pandilla – творчий відпочинок із дітьми

Назва готелю перекладається з іспанської як "банда", але це зовсім не про беззаконня, а радше про сімейний роман із багатьма дітьми. Коли цей масштабний гостьовий будинок придбала француженка Софі Берда, він став ароматним фруктовим садом, де великі сім’ї можуть розташуватися в абсолютно неймовірному просторі та почуватися вільно, не турбуючи інших. У центрі всього життя – величезний синій басейн, навколо якого зосереджено 10 побілених просторих полотен, на яких умілий художник розкидав зелені огорожі розлогих пальм. La Pandilla доступна для повного орендування. З місткістю 65 осіб сімейний курорт Ібіци став свідком багатьох свят, що об’єднують сім’ї та друзів для всеосяжного щастя.

Культурне життя La Pandilla гудить щодня, наповнене різноманітними творчими людьми та групами, які діляться своїми талантами не лише з дітьми, а й із дорослими. Популярні діджеї наповнюють простір музикою, майстри фламенко проводять свої зворушливі майстер-класи, гостьові режисери ставлять дитячі вистави, а фотографи захоплюють підлітків корисними сучасними навичками. Біля басейну можна грати в настільні ігри всією компанією, беручи ексцентричні коктейлі з бару біля води, які цілком можуть стати призом для переможців.

Пляж Las Salinas – захоплююче місце для активних водних видів спорту, як вітрильних, так і безмоторних. Ресторан тут може стати моментом перепочинку та гастрономічного задоволення. La Pandilla пропонує просто захоплюючу ціну для сімейного відпочинку на Ібіці – лише £170 за ніч.

Беріть участь у гучних вечірках біля басейну на Ібіці. Джерело: https://www.okuhotels.com/

6. OKU Ibiza – музичний відпочинок для підлітків

Музика – чудова точка дотику з підлітками, у якому б віці вони не вступали в цю роль. Готель OKU має магію звуку, адже популярні гостьові діджеї влаштовують вечірки на всю ніч, дозволяючи поринути з головою в атмосферу відпустки на Ібіці. Можливості надихатися та захоплюватися не обмежуватимуться лише територією цього чудового сімейного готелю Ібіци OKU. Розташування поблизу гламурного Сан-Антоніо забезпечує чудові вилазки та самостійні втечі для тих, хто вже подорослішав.

На території є спа-центр, який пропонує свої послуги для осіб старше восьми років. Модні напрямки догляду за тілом – ще одна точка перетину з вашими дітьми, що швидко дорослішають. OKU дає простір, де ви можете відпустити свою дитину у вільний вигул без турбот, а після того, як усі трохи відпочинуть, зустрітися для сімейної активності, обговорюючи отриманий досвід. Розміщення досить класичне: подвійні люкси та приватна вілла зі своїм оазисом. Усе залежить від можливостей і бажань, але OKU пропонує свій сімейний притулок на Ібіці за £414 за ніч.

Місце зустрічі біля басейну в готелі Riomar на Ібіці. Джерело: https://www.booking.com/

7. Hotel Riomar, Ibiza – підлітки в стилі Instagram

Ця частина узбережжя Ібіци переживає своєрідне відродження, яке так резонує з підлітковим станом. Наповнюючись новими сучасними стилями, опціями та активностями, район Ріо-де-Санта-Еулалія стане трампліном для дослідження ваших підлітків, які рвуться до дорослого життя. І найголовніше – максимально безпечне дослідження. Hotel Riomar – це острів сучасного ар-деко, куди можна приїхати з немовлям, щоб знайти куточок окремого спокою, але підлітки мають тут чудові можливості вийти за межі курортного відпочинку та розпочати власний маршрут, повертаючись до тихої захищеної гавані. Для фанатів Instagram відкриті пляжні клуби, де вони можуть заповнити свою стрічку приголомшливими фото своїх успіхів серед ідеалістичної природи.

Дитяча зона – жаб’яча зона – оснащена всіма правилами безпеки та розвитку, а номери обладнані ліжечками та високими стільцями. Ви можете чудово провести час із малюком у піщаній зоні, де він знайде друзів, а ви матимете безліч тем для обговорення в клубі мам.

Розміщення в чудовому сімейному готелі Ібіци Riomar починається від £339 за ніч.

Ідеальний горизонт Ібіці. Джерело: https://www.booking.com/

8. Voga Mari – пляжний відпочинок для сімейної ідилії

Романтика простої піщаної відпустки на Ібіці живе на довгих пляжах її меншої сестри. Тут не потрібно взувати взуття, гуляючи м’яким килимом день у день. Місцеві знавці кажуть, що це справжня краса та атмосфера Ібіци, коли спокій, що оточує вас, гармонізує внутрішній світ тонкими нитками, що проникають усередину, налаштовуючи інструмент на правильну гармонію. Кожен притулок оснащений міні-кухнею, тож вам не доведеться нервувати через звичне харчування вашої дитини. Звісно, ви завжди можете скористатися баром і рестораном для перекусів або сімейних вечерь на винос.

Діти люблять збирати мушлі на пляжі, ловити крабів і будувати піщані замки, а дорослі максимально зосередяться на моменті.

Станьте резидентом безмежних пляжів сімейного курорту Ібіци Voga Mari за £205 за ніч.

Розкішна відпустка для сім’ї з приємними сюрпризами та численними активностями на Ібіці. Джерело: https://ibizagranhotel.com/

9. Ibiza Gran Hotel – круїзний лайнер для сімей

Хоча внутрішня атмосфера готелю така ж спокійна, як усередині кают круїзного лайнера, життя навколо готелю пульсує хвилями нічних клубів, магазинів, сенсаційних ресторанів і розваг для підлітків. Маленькі гості, що прибувають на борт, будуть у захваті від численних смачних і розважальних подарунків і великої зони з калюжами на кількох поверхах. Ваш номер буде оснащений усіма необхідними засобами для догляду за немовлям будь-якого віку та меблями, щоб зробити найменших затишними.

Зручне розташування для вилазок у місто дозволить дослідити принади та культуру сучасної Ібіци разом із її популярними пам’ятками.

Gran Hotel пропонує чудові сімейні місця для проживання на Ібіці за £524 за ніч.

Відпустка серед автентичної природи Ібіці. Джерело: https://www.canmarti.com/

10. Finca Can Marti – сім’ї люблять відпустки на екофермі

Проживання в садибі віком 400 років, сади якої тривають нескінченно, дозволяючи гостям насолоджуватися їхніми плодами цілий рік, подарує розкішну, спокійну сімейну відпустку на Ібіці. Усі активності тут нагадують йогу, де ви приходите відновити та вдосконалити своє тіло, розум і дух у неквапливому темпі. Навчання дітей ловити момент і насолоджуватися ним відбувається в цьому природному заповіднику Ібіци Finca Can Marti.

Ферма та сад надають дітям різноманітні заняття, які здаються такими знайомими для повсякденного фермера і такими незвичайними для тих, хто живе в гамірних містах. Тварини стають друзями, які, як пізнавальна жива книга, розкажуть дітям більше про природу, адже в цій "друкованій версії" працюють усі тактильні відчуття.

Дорослі можуть скористатися послугами масажиста, відпочити біля басейну з книгою та вирушити на довгі прогулянки разом, поки діти пізнають захоплюючий світ навколо.

Насолоджуйтесь смаками в органічному кафе та ресторані, перебуваючи в комфорті в готелі Finca Can Marti за £345 за ніч.