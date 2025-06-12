Відпустка мрії: Топ-10 готелів на Мауї для незабутніх моментів

Гавайські острови Мауї пропонують неймовірні курорти, де розкіш і природа гармонійно поєднуються. Ми розглядаємо найкращі готелі Мауї, щоб ви могли обрати ідеальне місце для незабутньої відпустки.

Four Seasons Resort Maui at Wailea

Вечеря з видом на океан у найкращих готелях Мауї. Джерело: Ahmad Rizaldi image from Pixabay website

Розкішний курорт із видом на океан, спа та трьома басейнами.

Адреса: 3900 Wailea Alanui Dr, Kihei, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/maui/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Four Seasons Resort Maui at Wailea – це справжній рай на острові Мауї. Розташований уздовж золотого пляжу Вайлеа, цей курорт пропонує незабутній досвід для гостей.

Особливості Four Seasons Resort Maui at Wailea:

Просторі номери. Курорт пропонує найбільші номери на Мауї без додаткової плати. Тут ви знайдете комфорт і простір для насолоди відпусткою.

Курорт пропонує найбільші номери на Мауї без додаткової плати. Тут ви знайдете комфорт і простір для насолоди відпусткою. Безмежний басейн. Пориньте в басейн лише для дорослих і насолоджуйтесь видом на океан та ароматом квітів.

Персоналізоване обслуговування. Від індивідуальних екскурсій до вечері на березі океану – це незабутні моменти для вас.

Від індивідуальних екскурсій до вечері на березі океану – це незабутні моменти для вас. Пляж Вайлеа. Курорт розташований біля одного з найбільших пляжів Мауї. Тут ви розслабитеся на шезлонгах, насолоджуючись теплими вітрами та видом на океан.

Відвідайте Four Seasons Resort Maui at Wailea, щоб відчути дух Алоха та поринути в розкіш, оточену природою.

Hotel Wailea

Елегантний готель лише для дорослих із просторими люксами, приватним пляжем і рестораном із панорамними видами.

Адреса: 555 Kaukahi St, Wailea, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.hotelwailea.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Hotel Wailea – це унікальне місце, де розкіш і спокій переплітаються з захоплюючими краєвидами. Уявіть готель, що височіє на 300 футів над океаном із панорамним видом на три Гавайські острови. Ось що робить його особливим:

Лише для дорослих. Hotel Wailea – єдиний готель на Мауї лише для дорослих. Тут ви знайдете приватність і релаксацію.

– єдиний готель на Мауї лише для дорослих. Тут ви знайдете приватність і релаксацію. Просторі бунгало. Ваш особистий ланаї з видом на океан – це рай.

Ваш особистий ланаї з видом на океан – це рай. Чудовий ресторан. The Birdcage – місце, де подають страви японської гриль-кухні з приголомшливими видами на океан.

– місце, де подають страви японської гриль-кухні з приголомшливими видами на океан. Першокласне обслуговування. Консьєржі допоможуть із бронюванням ресторанів і організацією розваг на острові.

Консьєржі допоможуть із бронюванням ресторанів і організацією розваг на острові. Басейни. Відпочивайте біля басейну в комфортних кабанах із коктейлем у руці. А якщо хочете активності, спробуйте водні гірки.

Hotel Wailea – це не просто найкращий готель на Мауї. Це історія, яку ви пам’ятатимете роками.

Montage Kapalua Bay

Вечеря з видом на океан у найкращих готелях Мауї. Джерело: Ahmad Rizaldi image from Pixabay website

Вишуканий курорт із апартаментами, двома пляжами, полем для гольфу та культурним центром.

Адреса: 1 Bay Dr, Lahaina, HI 96761, США

Вебсайт: https://www.montage.com/kapaluabay/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Montage Kapalua Bay – це розкішний готель на Мауї, розташований на ексклюзивному пляжі Капалуа. Ось деякі з його особливостей:

Пляжі. Мальовнича затока Наама має два пляжі, де ви насолоджуватиметесь сонцем і купатиметесь у теплих водах Тихого океану.

Мальовнича затока Наама має два пляжі, де ви насолоджуватиметесь сонцем і купатиметесь у теплих водах Тихого океану. Поле для гольфу. Насолоджуйтесь грою на прекрасному полі Kapalua Golf Club’s Bay Course , надихаючись видами на океан і гори.

Насолоджуйтесь грою на прекрасному полі , надихаючись видами на океан і гори. Культурний центр. Montage Kapalua Bay – це не лише місце для відпочинку, але й центр, де ви поринете в автентичну культуру острова. Тут є ресторани, магазини з місцевими товарами та сучасний спа-центр для релаксації та догляду за собою.

Montage Kapalua Bay – один із найкращих готелів на Мауї. Справжній рай для тих, хто хоче насолодитися красою природи, комфортом і гостинністю Гаваїв.

Andaz Maui At Wailea Resort

Безмежний басейн у готелі на Мауї. Джерело: Image by ecowa from Pixabay website

Сучасний курорт на Мауї.

Адреса: 3550 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.hyatt.com/andaz/oggaw-andaz-maui-at-wailea-resort

Рейтинг: 4.6 ⭐

У Andaz Maui At Wailea Resort ви знайдете:

Басейни. Чотири безмежні басейни, що каскадом спускаються від вершини курорту донизу. Є місця для відпочинку, плавання та ігор.

Чотири безмежні басейни, що каскадом спускаються від вершини курорту донизу. Є місця для відпочинку, плавання та ігор. Люкси та вілли. Якщо вам потрібен більший простір, в Andaz Maui доступні люкси та вілли, обладнані всім необхідним для комфортного перебування.

Якщо вам потрібен більший простір, в доступні люкси та вілли, обладнані всім необхідним для комфортного перебування. Ресторани. У Morimoto Maui Restaurant відомий шеф-кухар Масахару Морімото подає страви японсько-американської ф’южн-кухні та фірмові коктейлі.

У відомий шеф-кухар Масахару Морімото подає страви японсько-американської ф’южн-кухні та фірмові коктейлі. Екологічна відповідальність. Andaz Maui має сертифікат LEED-NC Silver за екологічно дружні практики.

Andaz Maui At Wailea Resort – це екологічний готель на Мауї для ідеальної відпустки.

The Ritz-Carlton, Kapalua

Розкішний курорт із шістьма ресторанами, спа, тенісними кортами та дитячим клубом.

Адреса: 1 Ritz Carlton Dr, Kapalua, HI 96761, США

Вебсайт: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/jhmrz-the-ritz-carlton-maui-kapalua

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Ritz-Carlton, Kapalua – це дивовижне місце з величними панорамними видами на Гавайські острови. Саме The Ritz-Carlton, Kapalua пропонує:

Шість ресторанів. Пориньте у світ гастрономічних насолод. Від японської кухні до місцевих делікатесів – вибір величезний.

Пориньте у світ гастрономічних насолод. Від японської кухні до місцевих делікатесів – вибір величезний. Спа. Після активного дня на пляжі чи в горах ви заслуговуєте на релаксацію. Спробуйте різноманітні процедури для відновлення енергії та гармонії.

Тенісні корти. Якщо ви любите активний відпочинок, проведіть час на свіжому повітрі, граючи в теніс із друзями чи родиною.

Якщо ви любите активний відпочинок, проведіть час на свіжому повітрі, граючи в теніс із друзями чи родиною. Дитячий клуб. Для юних гостей є особливе місце – дитячий клуб. Тут діти можуть грати, творити та заводити нових друзів під наглядом досвідчених аніматорів.

The Ritz-Carlton, Kapalua – це не просто розкішний готель на Мауї. Це місце, де ваші мрії про розкіш і релаксацію стають реальністю.

Grand Wailea Maui Resort

Церемонія луау в готелі на Мауї. Джерело: Image by bibianagonzalez from Pixabay website

Вражаючий курорт із аквапарком, музеєм мистецтва та церемоніями луау.

Адреса: 3850 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.grandwailea.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Grand Wailea Maui Resort – це топове місце, де розкіш, комфорт і спокій поєднуються з дивовижною природою. Що робить його особливим?

Аквапарк. Басейни, гірки та водні атракціони чекають на вас, де ви зможете весело провести час із сім’єю та друзями.

Басейни, гірки та водні атракціони чекають на вас, де ви зможете весело провести час із сім’єю та друзями. Музей мистецтва. Grand Wailea пишається своєю великою колекцією мистецтва. Тут ви знайдете дивовижні твори, які надихнуть вас і додадуть фарб вашій відпустці.

пишається своєю великою колекцією мистецтва. Тут ви знайдете дивовижні твори, які надихнуть вас і додадуть фарб вашій відпустці. Церемонії луау. Не пропустіть справжнє святкування гавайської культури. Танці, музика, традиційна їжа – усе це чекає на вас у Grand Wailea.

Grand Wailea Maui Resort – це топовий готель на Мауї, де ви відчуєте себе частиною острова.

Fairmont Kea Lani, Maui

Елегантний курорт із віллами, тропічними садами та каякінгом.

Адреса: 4100 Wailea Alanui Dr, Wailea-Makena, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.fairmont.com/kea-lani-maui

Рейтинг: 4.7 ⭐

Fairmont Kea Lani – це унікальне місце, де блакитне небо, золотий піщаний пляж і велика кількість тропічних квітів створюють розкішний притулок для всіх. Цей курорт розташований на південному узбережжі Мауї в районі Вайлеа. Його особливості:

Вілли та люкси. Тут кожен гість відчує світ комфорту та прекрасні краєвиди на океан.

Тут кожен гість відчує світ комфорту та прекрасні краєвиди на океан. Простора територія. З 22 акрами відкритих просторів і пишними тропічними садами цей курорт пропонує багато місця для відпочинку, відновлення та єднання з природою.

З 22 акрами відкритих просторів і пишними тропічними садами цей курорт пропонує багато місця для відпочинку, відновлення та єднання з природою. Каякінг. Відправлення в пригоду на каяках – чудовий спосіб дослідити острів і насолодитися природою.

Fairmont Kea Lani – це унікальний готель на Мауї, справжній куточок райського узбережжя з дивовижними заходами сонця.

Hyatt Regency Maui Resort and Spa

Унікальний готель на Мауї з пінгвінами. Джерело: Image by Olya Adamovich from Pixabay website

Сімейний курорт із пінгвінами, обсерваторією та вулканічними басейнами.

Адреса: 200 Nohea Kai Dr, Lahaina, HI 96761, США

Вебсайт: https://www.hyatt.com/hyatt-regency/en-US/oggrm-hyatt-regency-maui-resort-and-spa

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hyatt Regency Maui Resort and Spa – це затишне місце на острові Мауї, де сім’ї можуть насолодитися незабутньою відпусткою. Ось кілька речей, які вирізняють цей курорт:

Пінгвіни. Так, ви не помилилися! Цей курорт – єдине місце на Гаваях, де можна побачити африканських пінгвінів. Вони живуть у спеціальному гнізді прямо на території курорту.

Так, ви не помилилися! Цей курорт – єдине місце на Гаваях, де можна побачити африканських пінгвінів. Вони живуть у спеціальному гнізді прямо на території курорту. Обсерваторія. Якщо вас захоплюють зірки та небесні тіла, обов’язково відвідайте обсерваторію на даху курорту, де можна насолодитися нічним небом і зірками.

Якщо вас захоплюють зірки та небесні тіла, обов’язково відвідайте обсерваторію на даху курорту, де можна насолодитися нічним небом і зірками. Вулканічні басейни. Курорт пропонує басейни з водоспадами та гірками, натхненними вулканами. Це чудове місце для веселих водних пригод.

Hyatt Regency Maui Resort and Spa – це дивовижний готель на Мауї. Світ розкоші, природи та неймовірних вражень для всієї родини.

Travaasa Hana, Maui

Відокремлений курорт із бунгало, йогою, верховою їздою та масажами.

Адреса: 4 Mill Pl, Hana, HI 96713, США

Вебсайт: http://travaasa.com/hana

Рейтинг: 4.4 ⭐

Travaasa Hana – це унікальне місце, де тиша, комфорт і затишок створюють ідеальну атмосферу для релаксації. Особливі моменти:

Спа. Розслабтеся та відпочиньте у спа-центрі, де на вас чекають масажі, процедури для тіла та обличчя.

Розслабтеся та відпочиньте у спа-центрі, де на вас чекають масажі, процедури для тіла та обличчя. Йога та фітнес. Підтримуйте гармонію тіла та розуму.

Підтримуйте гармонію тіла та розуму. Верхова їзда. Любителі кінних прогулянок можуть насолодитися верховою їздою серед природи.

Travaasa Hana – це унікальне місце для відпочинку та єднання з природою.

Wailea Beach Resort – Marriott, Maui

Комфортне проживання в готелях Мауї. Джерело: Image by hshotels from the Pixabay website

Сучасний курорт із водними гірками, ігровими зонами та пляжним баром.

Адреса: 3700 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/hnmmc-wailea-beach-resort-marriott-maui

Рейтинг: 4.6 ⭐

Wailea Beach Resort – Marriott, Maui – це місце, де розкіш, вишуканість і спокій створюють казкову відпустку. Розглянемо, що робить його особливим:

Водні гірки. Чотири водні гірки, включно з найдовшою на Мауї – 325 футів! Цей аквапарк – рай для любителів веселощів і адреналіну.

Чотири водні гірки, включно з найдовшою на Мауї – 325 футів! Цей аквапарк – рай для любителів веселощів і адреналіну. Ігрові зони. Безліч ігрових зон для дітей і дорослих. Від міні-гольфу до настільного тенісу – кожен знайде щось для себе.

Безліч ігрових зон для дітей і дорослих. Від міні-гольфу до настільного тенісу – кожен знайде щось для себе. Пляжний бар. Освіжіться в басейнах, а потім вирушайте до пляжного бару, щоб насолодитися коктейлем із видом на океан. Пальми, бриз і смачні напої – що може бути краще?

Wailea Beach Resort – Marriott, Maui – це більше, ніж просто один із найкращих готелів на Мауї. Це історія незабутніх пригод і дивовижних заходів сонця.

Ці топові готелі Мауї, незалежно від вашого вибору, пропонують різноманітні послуги та рівні комфорту, щоб зробити ваше перебування на острові незабутнім.