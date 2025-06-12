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Відпустка мрії: Топ-10 готелів на Мауї для незабутніх моментів

Анастасія Крищук

Відпустка мрії: Топ-10 готелів на Мауї для незабутніх моментів
Розкішні готелі на Мауї. Джерело: Image hmmunoz512 from Pixabay

Гавайські острови Мауї пропонують неймовірні курорти, де розкіш і природа гармонійно поєднуються. Ми розглядаємо найкращі готелі Мауї, щоб ви могли обрати ідеальне місце для незабутньої відпустки.

Four Seasons Resort Maui at Wailea

Відпустка мрії: Топ-10 готелів на Мауї для незабутніх моментів
Вечеря з видом на океан у найкращих готелях Мауї. Джерело: Ahmad Rizaldi image from Pixabay website

Розкішний курорт із видом на океан, спа та трьома басейнами.

Адреса: 3900 Wailea Alanui Dr, Kihei, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/maui/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Four Seasons Resort Maui at Wailea – це справжній рай на острові Мауї. Розташований уздовж золотого пляжу Вайлеа, цей курорт пропонує незабутній досвід для гостей.

Особливості Four Seasons Resort Maui at Wailea:

  • Просторі номери. Курорт пропонує найбільші номери на Мауї без додаткової плати. Тут ви знайдете комфорт і простір для насолоди відпусткою.
  • Безмежний басейн. Пориньте в басейн лише для дорослих і насолоджуйтесь видом на океан та ароматом квітів.
  • Персоналізоване обслуговування. Від індивідуальних екскурсій до вечері на березі океану – це незабутні моменти для вас.
  • Пляж Вайлеа. Курорт розташований біля одного з найбільших пляжів Мауї. Тут ви розслабитеся на шезлонгах, насолоджуючись теплими вітрами та видом на океан.

Відвідайте Four Seasons Resort Maui at Wailea, щоб відчути дух Алоха та поринути в розкіш, оточену природою.

Hotel Wailea

Елегантний готель лише для дорослих із просторими люксами, приватним пляжем і рестораном із панорамними видами.

Адреса: 555 Kaukahi St, Wailea, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.hotelwailea.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Hotel Wailea – це унікальне місце, де розкіш і спокій переплітаються з захоплюючими краєвидами. Уявіть готель, що височіє на 300 футів над океаном із панорамним видом на три Гавайські острови. Ось що робить його особливим:

  • Лише для дорослих. Hotel Wailea – єдиний готель на Мауї лише для дорослих. Тут ви знайдете приватність і релаксацію.
  • Просторі бунгало. Ваш особистий ланаї з видом на океан – це рай.
  • Чудовий ресторан. The Birdcage – місце, де подають страви японської гриль-кухні з приголомшливими видами на океан.
  • Першокласне обслуговування. Консьєржі допоможуть із бронюванням ресторанів і організацією розваг на острові.
  • Басейни. Відпочивайте біля басейну в комфортних кабанах із коктейлем у руці. А якщо хочете активності, спробуйте водні гірки.

Hotel Wailea – це не просто найкращий готель на Мауї. Це історія, яку ви пам’ятатимете роками.

Montage Kapalua Bay

Відпустка мрії: Топ-10 готелів на Мауї для незабутніх моментів
Вечеря з видом на океан у найкращих готелях Мауї. Джерело: Ahmad Rizaldi image from Pixabay website

Вишуканий курорт із апартаментами, двома пляжами, полем для гольфу та культурним центром.

Адреса: 1 Bay Dr, Lahaina, HI 96761, США

Вебсайт: https://www.montage.com/kapaluabay/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Montage Kapalua Bay – це розкішний готель на Мауї, розташований на ексклюзивному пляжі Капалуа. Ось деякі з його особливостей:

  • Пляжі. Мальовнича затока Наама має два пляжі, де ви насолоджуватиметесь сонцем і купатиметесь у теплих водах Тихого океану.
  • Поле для гольфу. Насолоджуйтесь грою на прекрасному полі Kapalua Golf Club’s Bay Course, надихаючись видами на океан і гори.
  • Культурний центр. Montage Kapalua Bay – це не лише місце для відпочинку, але й центр, де ви поринете в автентичну культуру острова. Тут є ресторани, магазини з місцевими товарами та сучасний спа-центр для релаксації та догляду за собою.

Montage Kapalua Bay – один із найкращих готелів на Мауї. Справжній рай для тих, хто хоче насолодитися красою природи, комфортом і гостинністю Гаваїв.

Andaz Maui At Wailea Resort

Відпустка мрії: Топ-10 готелів на Мауї для незабутніх моментів
Безмежний басейн у готелі на Мауї. Джерело: Image by ecowa from Pixabay website

Сучасний курорт на Мауї.

Адреса: 3550 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.hyatt.com/andaz/oggaw-andaz-maui-at-wailea-resort

Рейтинг: 4.6 ⭐

У Andaz Maui At Wailea Resort ви знайдете:

  • Басейни. Чотири безмежні басейни, що каскадом спускаються від вершини курорту донизу. Є місця для відпочинку, плавання та ігор.
  • Люкси та вілли. Якщо вам потрібен більший простір, в Andaz Maui доступні люкси та вілли, обладнані всім необхідним для комфортного перебування.
  • Ресторани. У Morimoto Maui Restaurant відомий шеф-кухар Масахару Морімото подає страви японсько-американської ф’южн-кухні та фірмові коктейлі.
  • Екологічна відповідальність. Andaz Maui має сертифікат LEED-NC Silver за екологічно дружні практики.

Andaz Maui At Wailea Resort – це екологічний готель на Мауї для ідеальної відпустки.

The Ritz-Carlton, Kapalua

Розкішний курорт із шістьма ресторанами, спа, тенісними кортами та дитячим клубом.

Адреса: 1 Ritz Carlton Dr, Kapalua, HI 96761, США

Вебсайт: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/jhmrz-the-ritz-carlton-maui-kapalua

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Ritz-Carlton, Kapalua – це дивовижне місце з величними панорамними видами на Гавайські острови. Саме The Ritz-Carlton, Kapalua пропонує:

  • Шість ресторанів. Пориньте у світ гастрономічних насолод. Від японської кухні до місцевих делікатесів – вибір величезний.
  • Спа. Після активного дня на пляжі чи в горах ви заслуговуєте на релаксацію. Спробуйте різноманітні процедури для відновлення енергії та гармонії.
  • Тенісні корти. Якщо ви любите активний відпочинок, проведіть час на свіжому повітрі, граючи в теніс із друзями чи родиною.
  • Дитячий клуб. Для юних гостей є особливе місце – дитячий клуб. Тут діти можуть грати, творити та заводити нових друзів під наглядом досвідчених аніматорів.

The Ritz-Carlton, Kapalua – це не просто розкішний готель на Мауї. Це місце, де ваші мрії про розкіш і релаксацію стають реальністю.

Grand Wailea Maui Resort

Відпустка мрії: Топ-10 готелів на Мауї для незабутніх моментів
Церемонія луау в готелі на Мауї. Джерело: Image by bibianagonzalez from Pixabay website

Вражаючий курорт із аквапарком, музеєм мистецтва та церемоніями луау.

Адреса: 3850 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.grandwailea.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Grand Wailea Maui Resort – це топове місце, де розкіш, комфорт і спокій поєднуються з дивовижною природою. Що робить його особливим?

  • Аквапарк. Басейни, гірки та водні атракціони чекають на вас, де ви зможете весело провести час із сім’єю та друзями.
  • Музей мистецтва. Grand Wailea пишається своєю великою колекцією мистецтва. Тут ви знайдете дивовижні твори, які надихнуть вас і додадуть фарб вашій відпустці.
  • Церемонії луау. Не пропустіть справжнє святкування гавайської культури. Танці, музика, традиційна їжа – усе це чекає на вас у Grand Wailea.

Grand Wailea Maui Resort – це топовий готель на Мауї, де ви відчуєте себе частиною острова.

Fairmont Kea Lani, Maui

Елегантний курорт із віллами, тропічними садами та каякінгом.

Адреса: 4100 Wailea Alanui Dr, Wailea-Makena, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.fairmont.com/kea-lani-maui

Рейтинг: 4.7 ⭐

Fairmont Kea Lani – це унікальне місце, де блакитне небо, золотий піщаний пляж і велика кількість тропічних квітів створюють розкішний притулок для всіх. Цей курорт розташований на південному узбережжі Мауї в районі Вайлеа. Його особливості:

  • Вілли та люкси. Тут кожен гість відчує світ комфорту та прекрасні краєвиди на океан.
  • Простора територія. З 22 акрами відкритих просторів і пишними тропічними садами цей курорт пропонує багато місця для відпочинку, відновлення та єднання з природою.
  • Каякінг. Відправлення в пригоду на каяках – чудовий спосіб дослідити острів і насолодитися природою.

Fairmont Kea Lani – це унікальний готель на Мауї, справжній куточок райського узбережжя з дивовижними заходами сонця.

Hyatt Regency Maui Resort and Spa

Відпустка мрії: Топ-10 готелів на Мауї для незабутніх моментів
Унікальний готель на Мауї з пінгвінами. Джерело: Image by Olya Adamovich from Pixabay website

Сімейний курорт із пінгвінами, обсерваторією та вулканічними басейнами.

Адреса: 200 Nohea Kai Dr, Lahaina, HI 96761, США

Вебсайт: https://www.hyatt.com/hyatt-regency/en-US/oggrm-hyatt-regency-maui-resort-and-spa

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hyatt Regency Maui Resort and Spa – це затишне місце на острові Мауї, де сім’ї можуть насолодитися незабутньою відпусткою. Ось кілька речей, які вирізняють цей курорт:

  • Пінгвіни. Так, ви не помилилися! Цей курорт – єдине місце на Гаваях, де можна побачити африканських пінгвінів. Вони живуть у спеціальному гнізді прямо на території курорту.
  • Обсерваторія. Якщо вас захоплюють зірки та небесні тіла, обов’язково відвідайте обсерваторію на даху курорту, де можна насолодитися нічним небом і зірками.
  • Вулканічні басейни. Курорт пропонує басейни з водоспадами та гірками, натхненними вулканами. Це чудове місце для веселих водних пригод.

Hyatt Regency Maui Resort and Spa – це дивовижний готель на Мауї. Світ розкоші, природи та неймовірних вражень для всієї родини.

Travaasa Hana, Maui

Відокремлений курорт із бунгало, йогою, верховою їздою та масажами.

Адреса: 4 Mill Pl, Hana, HI 96713, США

Вебсайт: http://travaasa.com/hana

Рейтинг: 4.4 ⭐

Travaasa Hana – це унікальне місце, де тиша, комфорт і затишок створюють ідеальну атмосферу для релаксації. Особливі моменти:

  • Спа. Розслабтеся та відпочиньте у спа-центрі, де на вас чекають масажі, процедури для тіла та обличчя.
  • Йога та фітнес. Підтримуйте гармонію тіла та розуму.
  • Верхова їзда. Любителі кінних прогулянок можуть насолодитися верховою їздою серед природи.

Travaasa Hana – це унікальне місце для відпочинку та єднання з природою.

Wailea Beach Resort – Marriott, Maui

Відпустка мрії: Топ-10 готелів на Мауї для незабутніх моментів
Комфортне проживання в готелях Мауї. Джерело: Image by hshotels from the Pixabay website

Сучасний курорт із водними гірками, ігровими зонами та пляжним баром.

Адреса: 3700 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, США

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/hnmmc-wailea-beach-resort-marriott-maui

Рейтинг: 4.6 ⭐

Wailea Beach Resort – Marriott, Maui – це місце, де розкіш, вишуканість і спокій створюють казкову відпустку. Розглянемо, що робить його особливим:

  • Водні гірки. Чотири водні гірки, включно з найдовшою на Мауї – 325 футів! Цей аквапарк – рай для любителів веселощів і адреналіну.
  • Ігрові зони. Безліч ігрових зон для дітей і дорослих. Від міні-гольфу до настільного тенісу – кожен знайде щось для себе.
  • Пляжний бар. Освіжіться в басейнах, а потім вирушайте до пляжного бару, щоб насолодитися коктейлем із видом на океан. Пальми, бриз і смачні напої – що може бути краще?

Wailea Beach Resort – Marriott, Maui – це більше, ніж просто один із найкращих готелів на Мауї. Це історія незабутніх пригод і дивовижних заходів сонця.

Ці топові готелі Мауї, незалежно від вашого вибору, пропонують різноманітні послуги та рівні комфорту, щоб зробити ваше перебування на острові незабутнім.

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