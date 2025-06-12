Найромантичніші готелі Лондона для побачень і особливих вихідних. Найкращі зупинки для пар

Побачення на День Святого Валентина чи сімейна річниця, а також романтичні вихідні можуть бути сповнені почуттів і спогадів серед найкращих романтичних готелів Лондона для пар. Усе, про що ви мрієте як пара – від сніданку в ліжку до ліжок із балдахінами та приглушеного освітлення – у нашому списку найромантичніших готелів Лондона.

Ми включили до вимог чарівні інтер’єри, глибокі ванни та джакузі, а також спеціальні пакети для пар, щоб у вашому номері чекала пляшка шампанського та фрукти або подарунок для двох у спа. Якщо ви наважитеся вийти з номера, у вас буде можливість насолодитися обідом чи вечерею в ресторані та взяти участь у дегустації спиртних напоїв у найкращих барах, не залишаючи готелю.

Підніміться на вершину романтики прямо посеред гамірного Лондона в The Standard Hotel. Джерело: https://www.standardhotels.com/london

The Standard – King’s Cross

Досить сучасний скляний вулик із однаковими вікнами, що видаються розсіяними, може стати незвичайною зупинкою в Лондоні для романтичних вихідних. Його яскраво-червона капсула, що височіє над Кінгс-Крос, перенесе вас у подорож усіма поверхами веселощів і розваг.

Номери пропонують широкий вибір романтичних обстановок – від веселої невимушеної зустрічі до серйознішого святкування події. Якщо ви хочете вразити приголомшливим краєвидом із вікна, забронюйте Suite Spot. Його дещо завищена ціна в £1000 забезпечить вам обом 80 квадратних футів для насолоди. Ви також можете включити сніданок у ціну за невелику доплату.

За половину цієї ціни ви отримаєте 40 квадратних футів стильного дерева з терасою, де краєвиди дахів і шпилів усе ще такі ж прекрасні, а глибока ванна розташована або в спальному просторі, або прямо на відкритій терасі. Ті, хто віддає перевагу легшій і невимушеній зустрічі, почуватимуться комфортно в яскравих стандартних номерах вартістю від £210 до £500, де ліжко є центральним елементом, а розкішна архітектура за вікном створює настрій. Шампанське в номері доступне для всіх типів номерів.

Панорамний ресторан і бар на даху стануть чудовим доповненням до вашого найкращого побачення в The Standard Hotel у Лондоні.

Це може бути ваш романтичний лондонський куточок для двох – The Artist Residence Hotel. Джерело: https://www.artistresidence.co.uk/

Artist Residence London – Pimlico

Мабуть, тут вершина творчого таланту дизайнера досягла свого апогею. Резиденція пропонує 10 номерів, кожен із яких абсолютно унікальний і самобутній. Кожен елемент декору має значення і своє місце. Споглядаючи таку красу, ви можете почати мріяти, щоб це було вашим власним творінням. Проте ви все ще можете пережити найкраще романтичне побачення в Лондоні тут. Інтер’єри випромінюють елегантність і тонке відчуття смаку та поєднань.

Ця топова локація для пар у Лондоні розташована лише за 5 хвилин від вокзалу Вікторія, але натовпи вас не турбуватимуть. Єдине місце, де варто заздалегідь бронювати столик, – це готельне кафе, особливо якщо ви плануєте щось особливе. Бар – чудове місце, щоб розпочати вечір для дорослих і пробудити почуття.

Artist Residence London вітає молодят і закохані пари, які прагнуть провести незабутні романтичні вихідні в місті. Унікальні номери коштують від £264 за ніч.

Королівська ніч для значущого побачення в Home House Hotel, Лондон. Джерело: https://www.homehouse.co.uk/

Home House – Marylebone

Втеча від світу до таємничого маєтку – що може бути романтичнішим? Вхід до цього лондонського готелю для пар розташований в одному з георгіанських таунхаусів у районі Мерілебон. Забудьте про тонкощі; відкрийте для себе приватний клуб Home House на Портман-сквер і пориньте в його лабіринт вишуканих закладів харчування, скляних лаунджів, фітнес-центру, спа та, нарешті, 23 ексклюзивних номерів із видом на сад у внутрішньому дворі.

Номери прикрашені антикварними меблями, оббивкою з шинуазрі, камінами з ліпниною та вишуканими стінами, що огортають простір, наче райський сад. Вінтажну атмосферу доповнюють картини, лампи з абажурами, низькі кавові столики з різьбленими дерев’яними ніжками та свічники на камінних полицях.

Home House проводить післяобідні чаювання та вечори з шампанським у зимовому саду. А коли погода теплішає, літня тераса розпалює барбекю. Аристократичний Лондон чекає на вас в одному з найкращих романтичних готелів Home House за £258 за ніч.

Для розкішного розмаху в романтиці побачення – The Ned Hotel, Лондон. Джерело: https://www.thened.com/

The Ned – Bank

Чудово розкішний готель для романтичного побачення в Лондоні розташований прямо навпроти Банку Англії. Крокуючи в цей клуб для членів, ви наче занурюєтеся в історичну елегантність, де оббивка ліжка зачаровує так само, як скляний посуд чи вигадливо різьблені дерев’яні стовпи, що підтримують балдахін. Навіть найпростіші номери оформлені зі смаком із гламурними приставними столиками чи дизайнерськими кріслами. Серед 237 номерів ви знайдете рівень комфорту та вишуканості, що відповідає меті та атмосфері вашого побачення.

Територія готелю досить велика, з безліччю відокремлених куточків для приватності чи тихих роздумів. Library Club – це притулок для поціновувачів шампанського та мартіні, доступний лише для членів престижного клубу. Проте не хвилюйтеся, адже готель має десять ресторанів і три бари, які врятують ситуацію, якщо ваше членство ще не оформлене.

За всю свою навмисну розкіш ви можете стати щасливчиком, якого кличе романтичний готель The Ned у Лондоні, починаючи від £306 за ніч.

Найкраща прелюдія для бурхливого побачення в Лондоні – NoMad Hotel. Джерело: https://www.thenomadhotel.com/

NoMad London – Covent Garden

Вражаючий готель навпроти Королівського оперного театру заслужено входить до багатьох списків найкращих готелів Лондона, і недарма, навіть для пар. Його стиль і атмосфера нагадують Нью-Йорк, але за волею випадку чи долі готель знайшов свій дім у Лондоні. Тепер у вас є можливість пережити найромантичніші вихідні в Лондоні в цьому готелі, за умови наявності вільних місць.

Номери випромінюють елегантність і ретельно продумані до найменших деталей. Крісла нагадують ті, що можна знайти в президентському люксі, але хто вірить у стереотипи? Підніжки прикрашені позолоченими акцентами, а пуфи – бахромою. Якщо ваші стосунки ще не настільки відкриті, щоб ховатися лише за ширмою, оберіть номер із ванною кімнатою, де позолочена мозаїчна плитка дасть змогу перевести подих і заспокоїти прискорене серцебиття.

Ви насолодитеся кухнею та коктейлями в ресторанах NoMad, де, здається, легкі страви дарують приємну ситість із п’янкими смаками та вдалими поєднаннями. Готель пропонує все – від інтимних бібліотек до приватних обідів. Скористайтеся пакетом "Winter at NoMad", щоб затишно провести час із сезонними коктейлями та насолодитися сніданком для двох, не покидаючи комфорту вашого номера. Ціни на номери починаються від £356 за ніч.

Чарівна сила Mandrake для справді приємної зупинки в Лондоні. Джерело: https://www.themandrake.com/

The Mandrake – Fitzrovia

Просто чарівна атмосфера цієї лондонської зупинки для двох зачепить вас, щойно ви увійдете в тьмяно освітлений тунель і вийдете у дворик із блакитним небом замість даху. Ваша подорож до номера може пройти прямо через бар. Скажіть своєму супутнику правду: це місце має найкращі коктейлі в Лондоні. Ви опинитеся у світі, де вишукані напої змішуються з секретними інгредієнтами прямо з оранжереї готелю та подаються до ваших столиків на ландшафтній терасі. Обід чи вечеря – ваш вибір, але ви мусите спробувати закуски, щоб не повертатися за ними, перериваючи ваш відступ.

Мабуть, немає нічого сексуальнішого за Mandrake Suite. Його ліжко вкрите плісированою тканиною, і ви відчуваєте себе, наче в бедуїнському наметі. Відкрита ванна на п’єдесталі оточена золотими кільцями світла та гіпнотичними неоновими візерунками, які просто розбурхують уяву. Якщо варто тримати себе в руках, зверніть увагу на легкі та ніжні пентхауси, де біля мармурового джакузі виросло дерево зі світлого білосніжного пір’я.

The Mandrake має унікальну романтичну силу завдяки своїм чарівним околицям, і ви неодмінно будете в захваті від найкращого готелю для вікенду в Лондоні для двох.

Поділіться насолодою в Beaumonde Hotel для двох, Лондон. Джерело: https://www.thebeaumont.com/

The Beaumont – Mayfair

Пориньте в розкіш вашого спільного часу в надзвичайно романтичному готелі The Beaumont у Лондоні. Історична елегантність переосмислена з розкішними сучасними матеріалами, візіонерськими дизайнами інтер’єрів і глибокою повагою до краси, що проявляється через мистецтво на стінах. Це схоже на прогулянку герцогським палацом, де ви відкриваєте нові захоплюючі та мальовничі куточки, у яких хочеться затриматися.

Розглядаючи варіанти номерів, кожен із них випромінює елегантність, делікатність і тепло. Однак готель має шедевр: Gormley Suite площею 69 квадратних метрів. Цей люкс із культовим твором Ентоні Гормлі відчувається як розгадка таємниці чорного квадрата Малевича, лише щоб виявити, що це не просто квадрат, а цілий куб. Перший поверх люкса прикрашений м’якими та світлими штрихами, що створюють ідеальний контраст із тим, що чекає далі. Піднімаючись білими сходами, ви потрапляєте в загадковий темний простір, де центральним елементом є скульптура Гормлі, що стоїть серед унікального оточення. Немов сольний виступ на великій сцені, величезне біле ліжко домінує в кімнаті, освітлене грою світла, що створює чарівну та заворожливу атмосферу. Цей кульмінаційний момент неодмінно викличе блаженство в кожного, кому пощастить це пережити.

Окрім того, The Beaumont пропонує класичні розкішні номери та має кілька ресторанів і барів на території, а також спа, де ви можете оновити кожну клітину вашого тіла. Ціни на номери починаються від £706 за ніч.

Золоте обрамлення для вашої пристрасті в L’Oscar Hotel, Лондон. Джерело: https://www.loscarlondon.com/

L’Oscar – Bloomsbury

Готель слугує чудовим фоном для ваших пристрасних почуттів. Спроектований Жаком Гарсіа, його інтер’єри прикрашені текстурованими картинами на стінах і підлозі, а стелі отримали вишукані барокові обрамлення, що доповнюють розкішні твори мистецтва.

Вибір вашої королівської спальні може виявитися складним, адже вам доведеться орієнтуватися у вподобаннях кольорів і рівні розкоші, який готові сприйняти ваші очі. Проте комфорт вашого перебування залишається незаперечним навіть у найпростіших номерах.

Ресторан готелю прикрашений золотими колібрі, що є повторюваним мотивом у всьому закладі. Їхнє тепле сяйво відбивається від стелі, створюючи атмосферу стелі Гоґвортсу, освітленої свічками. Пам’ятайте, ви обрали романтичний притулок у Лондоні для пар, що розміщує вас у серці культурного гобелена міста. Не пропустіть можливість збагатити ваші вихідні прем’єрою чи бродвейським концертом.

L’Oscar задовольняє вишукані та витончені смаки. З номерами від £310 за ніч і атмосферою, сповненою романтики, готель стає непереборним пунктом призначення.

Жар почуттів у спадщині Оскара Вайльда – Kettner’s Townhouse, Лондон. Джерело: https://www.sohohouse.com

Kettner’s Townhouse – Soho

Багата історія цього закладу сповнена легенд і переказів, що створює надзвичайно захоплюючу атмосферу в готелі. Тут ви не просто прагнете почути плітки, але хочете стати їх частиною, кидаючи виклик заздрощам власними подвигами. Блукаючи прихованими проходами готелю, уявіть коханок Оскара Вайльда, що таємно входять. Спустіться сходами на Грік-стріт, відкриваючи ще один секретний притулок. Це свідчення зухвалого романтизму, втіленого відомим автором, чиї життєві пригоди змагалися з тими, що описані в його романах.

Відступіть до люксу з величним ліжком із балдахіном, де ви можете почати творити власну романтичну історію. Простора ванна кімната запрошує до інтимності, її відкрита привабливість до Роміллі-стріт додає елемент сміливості вашій пригоді.

Clarence Tavern x Kettner почастує вас сезонною британською їжею з дегустацією натуральних вин.