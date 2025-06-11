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Чому удар по Лаврі чи Софії став виключно питанням часу

Віталій ПортніковВіталій Портніков

Чому удар по Лаврі чи Софії став виключно питанням часу
Чому удар по Лаврі чи Софії став виключно питанням часу

Перші ознаки того, що у росіян остаточно перестали соромитися, насправді були навіть не сьогодні, а в той день, коли було пошкоджено фасад Музею війни у безпосередній близькості від Києво-Печерської Лаври. Після цього можливість попадання безпілотника чи ракети в саму Лавру чи в Софію стали виключно питанням часу.

І вважати що для Москви дійсно є щось сакральне в наших храмах — це не усвідомлювати сенс її становлення як держави. Адже розмежування Суздалі, що згодом стане Москвою, з усією іншою Руссю почалося саме тоді, коли сформоване першим диктатором півночі Андрієм Боголюбським військо захопило Київ і пограбувало його церкви, серед яких звичайно, і Софію. Перед цим Боголюбський, як відомо, вкрав у Вишгороді ікону Божої матері, яку перетворив на символ власного князівства.

Ну а щодо Лаври й нагадувати не потрібно, з цим величним монастирем не панькалися ані в в давні, ані вже в такі близькі до нас часи, коли у Другу Світову зруйнували Успенський собор. І що найбільше їх турбує, так це що нам вдалося все це відновити, повернути собі не тільки архітектурні пам’ятки, але й і їхню значимість для нас, і нашу суб’єктність, яку Москва вперто намагається. відібрати і знищити.

Джерело:facebook.com

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