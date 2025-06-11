Топ-7 курортів ''усе включено'' в Європі: побалуйте себе казкою з оксамитовими пляжами та шаленими розвагами

Європа багата на екзотичні зони відпочинку та блакитні узбережжя, ніжно омивані хвилями, що хлюпають. Вона щедро ділиться з мандрівниками не лише чарівними краєвидами, але й ексклюзивним сервісом найкращих курортів "все включено" з дивовижною кухнею та гостинними спа-центрами.

Ключовою особливістю багатьох готелів є персоналізоване обслуговування з миттєвим виконанням усіх примх гостей щодо проживання, харчування та дозвілля.

Сьогодні ми вирушаємо у віртуальну подорож найкращими готелями "все включено" в Європі, щоб ви могли ознайомитися з їхніми особливостями та обрати найкращий варіант для вашої наступної відпустки, медового місяця чи вікенду.

Розкішні готелі ''усе включено'' в Європі — райські оазиси для блаженства. Джерело: Pixels

Westin Dragonara Beach Resort, Мальта

⭐️⭐⭐️ (4.6 з 5)

Наша перша зупинка у цій магічній подорожі – Westin Dragonara, чудовий європейський курорт "все включено", розташований у мальовничому місті Сент-Джуліан. Це шикарний палац, прикрашений у бежевих і персикових тонах, що займає 8 поверхів.

Заклад вирізняється елегантними арками, старовинними вежами та просторими балконами, щоб насолоджуватися казковою природою та освіжаючими морськими бризами. Проживання тут справді розкішне:

Оберіть Sea View Tower із затишними терасами та захоплюючими краєвидами на океан, і ви поринете в королівський релакс із кожною миттю.

із затишними терасами та захоплюючими краєвидами на океан, і ви поринете в королівський релакс із кожною миттю. Для тих, хто прагне проживання з власним приватним басейном, ідеальним вибором стане Luxury Infinity Bay .

. Окрім безкоштовного доступу до Інтернету та сучасних телевізорів із супутниковими каналами, гості отримують приємний бонус у вигляді вечірнього прибирання номера.

Розваги на цьому європейському курорті "все включено" – це справжня досконалість. Кожна мить ретельно спланована, щоб гості отримували величезне задоволення від численних варіантів дозвілля у Westin Dragonara Resort:

Побалуйте себе спа-процедурами та тренуваннями в тренажерному залі, освіжайтеся в двох відкритих басейнах і беріть участь у захоплюючих дайвінг-сесіях, щоб залишатися енергійними.

Для тих, хто прагне релаксації, доступні підігрітий критий басейн, парна, джакузі або сауна, які піднімуть настрій і самопочуття.

Ресторани одного з найкращих курортів "все включено" в Європі присвячені тому, щоб зачарувати гостей кулінарною подорожжю. Подаючи вишукану італійську та середземноморську кухню, сніданки курорту з яйцями-пашот, свіжими фруктами, ароматною кавою та натуральними соками просто божественні. Dragonara обіцяє безтурботний відпочинок із чудовими пляжами, розкішним казино та водними пригодами, що робить його ідеальним місцем для сімейного відпочинку чи романтичної подорожі.

Вебсайт: https://www.marriott.com/

Адреса: Dragonara Road, St. Julian's, STJ 3143, Мальта

Телефон: +356 2138 1000

Iberostar Grand Salomé, Канарські острови

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 з 5)

Рідко огляди найкращих курортів "все включено" в Європі обходять стороною Iberostar Grand Salomé, тихий притулок виключно для дорослих. Від його спокійного розташування на берегах смарагдового моря до виняткових розважальних можливостей – усе тут створено для неперевершеного досвіду відпустки "все включено".

Чудові водні релаксації в Iberostar Grand Salomé. Джерело: Pixels

Стильні та просторі люкси наповнені зручностями VIP-класу, які перевершують навіть найсміливіші мрії та фантазії. Хіба це не казка в найкращому курорті "все включено" в Європі? Особливості:

Гламурні краєвиди на безмежне море.

Легкий доступ до басейну.

Персональний дворецький, який виконує побажання гостей миттєво.

Широкий вибір подушок різних розмірів для комфортного відпочинку та сну.

Наявність гідромасажної ванни для унікальної релаксації.

Шість ресторанів пропонують безліч фантастичних закусок і спокусливих десертів, створюючи справжнє гастрономічне свято для гостей. Апетитна місцева та міжнародна кухня подається як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Гості також мають доступ до спа-центру, фітнес-центру та тенісного корту.

Вебсайт: https://www.iberostar.com/

Адреса: C. Londres, 15-A, 38660 Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife, Іспанія

Телефон: +34 922 71 33 35

Ikos Dassia, Корфу, Греція

⭐️⭐️⭐️⭐️ (3.8 з 5)

Ikos Dassia багато років утримує репутацію шикарного курорту "все включено" в Європі. Розташований на острові Корфу в казковій Греції, відпочивальникам пропонуються доглянуті двомісні номери, просторі люкси та затишні бунгало з приватною атмосферою.

Шість ресторанів із зірками Мішлен забезпечують гостей дивовижним гастрономічним досвідом, досягаючи нових висот у розпізнаванні тонких смаків і ароматів страв. Меню створене талановитими шеф-кухарями, які готують не лише традиційні делікатеси з різних кухонь світу, але й вишукані фірмові закуски та десерти. Завдяки зручній програмі Dine Out, гості можуть брати їжу з собою, влаштовуючи пікнік на природі. Сюди можна приїжджати з маленькими дітьми від 4 місяців, щоб відпочити сім’єю в невимушеній атмосфері. Юних мандрівників тепло вітає дитячий клуб із захоплюючими іграми та розвивальними заняттями. Діти від 4 до 12 років проживають безкоштовно.

Неповторні заходи сонця на берегах Егейського моря. Джерело: Pixels

Сплануйте свій ідеальний день, освіжившись у басейні або пливучи на човні по спокійному полотну Егейського моря. Смакуйте келих божественного коктейлю в затишній лаундж-зоні та побалуйте себе омолоджувальною сесією в Anne's Ikos Spa. Ваше тіло неодмінно подякує вам, дозволяючи продовжити подорож, сповнену творчої енергії та натхнення.

Вебсайт: https://ikosresorts.com/

Адреса: Kato Korakiana, Dassia 491 00, Греція

Телефон: +30 2374 110750

Zoetry Mallorca, Іспанія

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 з 5)

Продовжимо досліджувати найкращі курорти "все включено" в Європі, і тепер поринемо в чарівну атмосферу Zoetry Mallorca. Розташований серед пишних садів із екзотичними деревами, цей готель займає територію колишньої садиби Sa Torre, де збереглася оригінальна неоготична церква.

Справді викликаючи захоплення мандрівників, він спеціалізується на персоналізованому обслуговуванні, що враховує кожну примху гостей. Відпочивальники високо цінують його пропозиції:

Готель пропонує елегантні люкси з вишуканими інтер’єрами та приватними терасами в відреставрованих будівлях XIV століття.

Побалуйте себе фірмовою кухнею та магічними спа-процедурами для неперевершеного туристичного досвіду.

Регулярно проводяться шикарні розважальні шоу з дегустаціями середземноморських делікатесів для задоволення гостей.

Zoetry Mallorca – ідеальний вибір для вікендів, романтичних відпусток і святкувань.

Вебсайт: https://www.hyattinclusivecollection.com/

Адреса: Camí de Sa Torre, Km 8, 7, 07609, Балеарські острови, Іспанія

Телефон: +34 910 30 58 23

Mitsis Laguna Resort & Spa, Крит, Греція

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Наша віртуальна подорож найкращими курортами "все включено" в Європі в самому розпалі. Зупинимося на мить, щоб відвідати цей чудовий курорт, розташований у мальовничому Іракліоні. Гостей одразу вражає приємна різноманітність варіантів комфортного проживання:

Елегантні номери, прикрашені мармуровими оздобленнями та з захоплюючими краєвидами на море або пишні сади.

Номери мають гармонійну біло-блакитну колірну гаму, що доповнює море та безкрає небо навколо.

Royal Suites із приватними басейнами.

із приватними басейнами. Чарівні бунгало, що ідеально гармонують із заворожливими пейзажами Криту.

Mitsis Laguna Resort & Spa уособлює не лише розкішне проживання, але й вишукану кухню, створену майстерними кулінарними артистами. Побалуйте себе розкішним асортиментом смачних місцевих, азійських і середземноморських страв. Курорт також організовує чудові бранчі з великим вибором салатів, м’ясних страв, рибних делікатесів і, звісно, апетитних солодощів. Любителі солодкого часто відвідують млинцеву, де їхні очі тішить асортимент випічки з різними начинками. Крім того, доступне виняткове морозиво з екзотичними смаками.

Mitsis Laguna Resort & Spa — казковий острів, де мрії стають реальністю. Джерело: Pixels

Гості також вражені широким вибором розваг у цьому чудовому європейському курорті "все включено". На території готелю розкидано п’ять басейнів, три з яких наповнені морською водою. Тут гості можуть не лише плавати, але й відчути приплив адреналіну на водних гірках і водоспадах.

Безліч приємних вражень чекає на мандрівників із екскурсіями на каное чи водних велосипедах. Ентузіасти екстремальних видів спорту можуть із запалом займатися віндсерфінгом. Підтримувати гарний м’язовий тонус легко з аеробікою та пляжним волейболом, а професійні майстер-класи з плавання та малювання пропонують цінний досвід і навички. Це ще не все – Mitsis Laguna Resort & Spa піклується не лише про дорослих, але й про юних туристів. Для дітей від 4 до 11 років є міні-клуб.

Для тих, хто не уявляє відпустку без активного дозвілля, є безліч можливостей провести час на міні-футбольному полі, тенісному корті та зоні для аерохокею.

Вебсайт: https://www.mitsishotels.com/

Адреса: Anissaras 700 14, Греція

Телефон: +30 2897 025790

Club Med Cefalù, Сицилія, Італія

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Один із найкращих курортів "все включено" в Європі, Club Med Cefalù, гордо розташований на романтичному острові Сицилія. Курорт приділяє особливу увагу екологічності, уникаючи використання пластику, синтетичних оздоблень і нездорових харчових продуктів.

Розташований на вершині прибережних скель, готель пропонує комфортний притулок, щоб насолоджуватися захоплюючими краєвидами затоки Чефалу, чарівними селами та парком Parco delle Madonie, внесеним до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поселіться в одній із затишних дерев’яних вілл курорту та вирушайте в подорож до самопізнання серед безмежного всесвіту. Курорт також може похвалитися гурманськими делікатесами в трьох ресторанах – 18th-century Palazzo, пляжному La Riva та яскравому La Rocca, що подають неймовірну італійську кухню.

Вебсайт: https://www.clubmed.co.uk/

Адреса: Località Santa Lucia, 90015 Cefalù PA, Італія

Телефон: +39 0921 638001

Hillside Beach Club, Фетхіє, Туреччина

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Останній, але не менш важливий – Hillside Beach Club, дорогоцінна перлина для сімейного відпочинку, розташована вздовж мальовничого узбережжя. Цей прекрасний європейський курорт "все включено" ніколи не розчаровує та завжди дивує. Проживання включає комфортні та елегантні будинки з помаранчевими дахами, розташовані серед пишної екзотичної зелені. Готель підготував численні круті та цікаві зручності для своїх гостей:

Hillside Beach Club — шикарний варіант європейського готелю ''усе включено''. Джерело: Pixels

3 просторі пляжі з оксамитовим піском

3 ресторани з чудовою кухнею та 8 барів із освіжаючими напоями

Басейн із блискучою водною поверхнею

Фітнес-зал, обладнаний тренажерами

2 спа-центри, що пропонують божественні процедури для обличчя та тіла

Крім того, є безліч варіантів для дозвілля. Серед особливостей – мальовничі прогулянки вздовж узбережжя та матчі з міні-футболу. Гості також можуть обрати трансфер на човні до пляжу або взяти уроки дайвінгу за бажанням.

Для найменших підготовлено скарбницю приємних сюрпризів. Вони можуть веселитися в дитячому парку з ігровою зоною, аквапарком і басейном. У професійному дитячому клубі юні туристи можуть навчитися грати в теніс і навіть на піаніно.

Вебсайт: https://hillsidebeachclub.com

Адреса: Belen Cad. No:132 Kalemya Koyu, 48300 Fethiye/Muğla, Туреччина

Телефон: +90 252 614 83 60

Сьогодні ми мали можливість дослідити топ-7 курортів "все включено" в Європі. Хоча вони розташовані в різних напрямках, усі вони гармонійно об’єднані спільною рисою – гламурною розкішшю, що бездоганно поєднується з екзотичними пейзажами.

Якщо ви давно мріяли відпочити в одному з найкращих курортів "все включено" в Європі, зараз саме час. Це ваш шанс підняти настрій, позбутися тягаря повсякденного життя та оновити душу.

Від щирого серця бажаємо вам приємної подорожі, сповненої неймовірних емоцій!