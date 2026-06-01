6 фактів про кенійську каву, які мають знати справжні кавомани

Кенійська кава — одна з тих, яку легко впізнати навіть із заплющеними очима. Яскрава кислотність, соковитий смак, нотки ягід, цитрусів або вина — саме за це її цінують бариста, обсмажчики та просто любителі хорошої кави.

Але поглянемо глибше, що стоїть за написом на пачці "кава Кенія".

1. 130 років кавової історії

Попри те, що Кенія сьогодні асоціюється з однією з найякісніших кав у світі, виробництво почалося відносно пізно. Перші кавові дерева сюди завезли європейські місіонери в 1893 році. Цікаво, що попри сусідство зерна потрапили до Кенії не напряму з Ефіопії, а через острів Реюньйон, де вже вирощували арабіку. У перші десятиліття 20 століття в країні почали активно розвивати кавове виробництво, а згодом з’явилася система контролю якості та знамениті аукціони в Найробі. Саме тоді Кенія поступово сформувала репутацію країни, де якість кави завжди була важливішою за кількість.

2. Найкраща кенійська кава росте на вулканічних ґрунтах

Кавові ферми розташовані на високогірних плато навколо гори Кенія. Висота часто перевищує 1800–2000 м.н.р.м. Тут поєднуються:

вулканічні ґрунти;

помірний клімат;

багато сонця;

регулярні дощі.

Саме ці умови допомагають зерну повільно дозрівати й накопичувати складний смак.

3. У кенійської кави є власні знамениті сорти

Якщо ви бачили на пачці позначення SL28 або SL34 — це майже гарантовано кава з Кенії. Ці різновиди арабіки стали легендарними через свою яскраву кислотність і фруктовий профіль.

Також у країні вирощують Batian, Ruiru 11 та K7 — більш стійкі до хвороб сорти, які допомагають фермерам адаптуватися до змін клімату.

4. Кенійську каву сортують дуже прискіпливо

У Кенії існує ціла система грейдів — зерно оцінюють за розміром, щільністю, формою та якістю. Найвідоміші позначення:

Kenya AA — великі зерна преміальної якості;

Kenya AB — найпоширеніший грейд;

PB (Peaberry) — рідкісне зерно, де всередині ягоди формується лише одна кругла кісточка замість двох.

Саме Kenya AA часто називають однією з найкращих кав у світі. Для неї характерні яскраві цитрусові нотки, смородина, маракуя та винна кислотність.

5. Секрет смаку — у способі обробки

Більшість кенійської кави обробляють митим способом, але сам процес тут довший і складніший, ніж у багатьох інших країнах. Зерно проходить тривалу ферментацію та додаткове замочування у воді.

Саме це допомагає отримати ту саму "чисту" і яскраву чашку, за яку кенійську каву так легко впізнати.

6. У Кенії одна з найпрозоріших кавових систем у світі

Кенійська кава давно відома не лише якістю зерна, а й особливим способом продажу. Більшість врожаю потрапляє на щотижневі аукціони в Найробі, де покупці з різних країн змагаються за найкращі лоти. Саме завдяки цій системі ціна кави напряму залежить від її якості.

Такий підхід став настільки успішним, що надихнув інші країни створювати схожі формати продажу спешелті кави. Для обсмажчиків це шанс знайти унікальні лоти, а для фермерів — можливість отримати кращу оплату за свою роботу.