Скільки ще простоїть Кримський міст?

Вантажівки, дорога і Кримський міст "на біс"

Отже. По всій Росії налічується (різного типу) 2,6...2,7 млн вантажних автомобілів і автоцистерн (вантажопідйомність понад 2,5 тонни). Додамо сюди, нехай мільйон (сумарно) військових вантажівок і спеціальної техніки. За 18 місяців Україна знищила більш ніж 36 тисяч одиниць вантажного транспорту. Переважно на окупованій частині. Тобто транспорту, який використовувався для постачання як окупаційного режиму, так і російських військових.

Тепер дивимося. 3,6 млн – це по всій території РФ. І якщо навіть припустити, що на окупованій території сконцентровано 10% автотранспорту (360 тисяч) – то Україна вже винесла 10%. У реальності частка вантажних автомобілів у прикордонних областях Росії і на окупованих територіях України менша. Як мінімум у 2 рази. І ось на цьому починається найцікавіше.

"Виніс" 20% вантажівок = порушення логістики. Якщо врахувати, що останніми тижнями Україна цілеспрямовано виносить АЗС і автоцистерни трасою Маріуполь-Джанкой, то стає взагалі цікаво. У тебе може залишитися вантажівка, а ось проблеми з паливом не дадуть поїхати далеко.

Постачання з Криму? Так давайте згадаємо – кілька місяців тому Україна полювала за поромами в Керченській протоці. І зараз працюючих залишилося 0. По буквах ЖОДНОГО залізничного порома. Керченський міст? Поки що працює, але з обмеженнями за кількістю вагонів у залізничному складі. Тобто "постачання через Крим" теж не варіант. Додамо, що з квітня 2026 року добре горять нафтобази на півострові.

А значить скоро перед Україною знову постане питання: чому Кримський міст ще стоїть. І щойно його грохнуть, почнеться найцікавіше з російською логістикою.