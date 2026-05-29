Чому росіяни розганяють тему з трудовими мігрантами в Україні?

Це як з антивакцинаторством. Росіяни активно поширювали світом антивакцинаторство, і при цьому намагалися масово провести вакцинацію свого населення під час ковіду.

Це не про суперечність. Це про план.

Росіяни хочуть послабити Україну. Довгостроково. Тому качають тему з мігрантами.

По-перше, це дозволяє зробити ще один розлам в суспільстві. Цю тему вони активно качають в Європі, створюючи мільйони фейків про страшних мігрантів. Досвід є. Успішний досвід. І вже купа популістів в Європі наблизились до влади завдяки такій російській пропаганді.

По-друге, зривають європейську інтеграцію. Бо якщо в Україні будуть домінувати такі лозунги, як минулої суботи на Майдані, то ніхто Україну в ЄС не візьме. А Україна без ЄС немає майбутнього.

А по-третє — працюють на випередження. Росіяни чудово розуміють, що Україна не може бути успішною без трудових мігрантів. Бідною — може. Бідною вимирущою країною — також може.

І це для росіян Україна мрії. Країна, населення якої постійно скорочується, і яка не здатна забезпечити своїм громадянам хоч якісь соціальні стандарти. А коли у вас на трьох пенсіонерів буде один працюючий — то ви ніколи не зможете забезпечити жодних соціальних стандартів.

Не кажучи вже про те, що захопити країну із населення в 15 млн набагато легше, ніж країну з населеннями в 40 млн.

Тому пріоритет для росіян — зірвати трудову міграцію в Україну. Або зробити її максимально хаотичною.

Тому зараз Україною і шириться хвиля фейків про індусів. І хоч ніяких індусів ще немає, але заляканий маленький українець бачить таких звичних ромів і йому відразу ввижаються мільйони індусів.

Чому ми нікуди не дінемось без трудових мігрантів? Ключове — трудових. Це в Німеччину вони можуть їхати за соціалкою. А в Україні яка соціалка? До нас можуть їхати тільки працювати.

То чому вони нам потрібні більше, ніж ми їм? Бо трудовий мігрант може обирати. Між Україною, Польщею, Чехією чи Росією. А от в Україні вже брак людей працюючих. І, згідно з нашою демографією, цей брак буде тільки зростати. Тому у мігранта є вибір. А от у нас вибору немає. Ми приречені на ключову боротьбу за ресурси 21 століття. Боротьба за людину, що працює.

Чи можуть роботи та штучний інтелект замінити людей, що працюють? Ніт. По-перше, дуже цікаво подивитись, як лінгвістична модель ШІ зробить вам ремонт. А по друге, це ілюзія, що зараз раптом виникне величезне безробіття і люди не будуть потрібні.

За останні кілька сотень років кожен раз були такі страхи на тлі технологічних проривів. Ще сотні років тому у Британії лудити ламали верстати, бо боялись, що у людей не буде роботи. Нещодавно у нас був створений інтернет. До цього компʼютер. До цього ще щось. Так, кожен раз це зменшувало певні професії. Але виникали інші. Чому раптом зараз буде інакше?

Тому брак людей нікуди не зникне при появі штучного інтелекту. Особливо людей, що платить податки. І тому ми будемо потребувати мігрантів. Особливо на тлі демографічної катастрофи. Просто немає іншого варіанту.

І так, українці не будуть зараз народжувати по 3-5 дітей. Просто не будуть.

І більшість з тих, хто поїхав зараз, не повернеться. Навіть якщо будуть зроблені ідеальні реформи. Якщо Україна зараз буде робити все правильно, то нинішню Польщу доженемо років за 40. Так що жодні реформи не зможуть стати фактором масового повернення людей. Хтось, звісно, повернеться. Але зовсім не тому, що для цього в Україні щось буде зроблено.

І окремо про дегенеративну маніпулятивну тезу "українці воюють не для того, щоб...". Війна проти Росії виникла через бажання Росії знищити Україну як націю. Щоб не існувало української держави. І щоб цього не сталось, українці вимушені бути у війську. От чому воюють українці.

Чи будуть, чи ні в українській державі поряд з українцями жити представники інших націй — не предмет цієї війни. Але необхідна умова, щоб держава збереглась після війни. Як би це парадоксально не звучало, але міграція — це продовження війни за виживання держави.

До речі, не ясно, в чому проблема, якщо поряд з білим слов'янином буде жити представник іншого етносу. Головне, щоб вони жили в правовій українській державі.

І так, зверхність українців відносно інших етносів недоречна і тупа. Бо потім ті самі расисти дивуються, а чому в Польщі інші шовіністи атакують українців. І не бачать тут звʼязку. Не бачать, що ненавидіти індусів в Україні й ненавидіти українців у Польщі — це те саме.

А росіяни знають куди бити. І ці меседжі точніші, ніж російські ракети. І дуже не розумно допомагати росіянам робити Україну слабшою. А ті, хто виходить Майдан під прапори величі білої нації, хто поширює страшилки про індусів — допомагають росіянам. Вони, як навідники для російських ракет. Просто це не настільки очевидний злочин.