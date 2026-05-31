Чому Кремль сам підігріває чутки про двійників Путіна

Ігор ЕйдманІгор Ейдман

Як і інші тварини.

Багато хто дивується, чому Патрушев-молодший назвав Путіна "Пал Лаїч". Якщо це був справжній Путін, то як холуй міг образливо перекрутити ім'я господаря?

А якщо це був двійник, навіщо було його викривати? Випадково проговоритися чекістський вихованець теж навряд чи міг. Та й не показали б це тоді по російському телебаченню.

Патрушев міг так публічно зганьбитися тільки за вказівкою самого диктатора. Путін — патологічний боягуз. Він і його спецслужби (у тому числі агент Соловей) навмисно роздувають історію з двійниками-трійниками. Якщо замість Путіна двійник, немає сенсу його вбивати, готувати на нього замах.

Так Путін прикидається тушкою, щоб забезпечити собі безпеку, як це роблять багато інших тварин.

