Ядерна дубина Росії давно прогнила, Путіну нічим відповісти США

Ігор ЕйдманІгор Ейдман

Знаєте, чому Кремль так нервово зреагував на рішення Трампа відновити ядерні випробування, а Пєсков одразу почав щось бекати і виправдовуватися за випробування "Буревісника" (мовляв, ви не зрозуміли - "це інше")? Їм просто нічим відповісти. Радянська інфраструктура для проведення випробувань атомної зброї давно, ще в 90-ті, стала непридатною. Щоб привести її до ладу, потрібні величезні гроші і багато часу. Путіну просто нічого відповісти на виклик американців.

У результаті, якщо американці проведуть випробування, а росіяни не зможуть цього зробити, недієздатність їхнього ядерного "щита" стане очевидною. Ефективність улюбленої психологічної зброї Кремля - ядерного шантажу - різко знизиться.

Ядерна дубина Росії давно прогнила. Я писав про це не так давно тут. Ще раз нагадаю.

Ядерний блеф

Зустрів я в Німеччині одного релоканта - дуже компетентну людину, яка багато років пропрацювала, не скажу де. Виявилося, що він добре в темі стану російських ядерних озброєнь.

Ось що він каже.

Стан цього ще радянського металобрухту - очевидно жахливий. У разі війни дві третини російських стратегічних ракет просто не злетять. З тих, що злетять, половина не долетить до цілей з технічних причин. Решту або знищить західна ПРО, або в них не спрацює ядерний боєзаряд (тритій давно не оновлювався, а термін його напіврозпаду підійшов).

Звичайно, ризик, що щось з дуру все-таки долетить і вибухне, є. Але ось Росії в будь-якому разі після війни просто не буде.

Це я не до того, що ядерної війни не треба боятися. Треба, звісно. Не дай бог, як то кажуть.

Просто не шкідливо знати, що у шулерів-блефувальників тузів давно немає - одні шістки в рукаві, і ті не козирні.

Джерело:Telegram

